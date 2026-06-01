Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Исследовать Пекин и Сиань, побывать в императорских дворцах, легендарных монастырях и храмах
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня, по времени р...
12 июн в 14:00
19 июн в 14:00
159 000 ₽ за человека
Два лика Китая: архитектура Пекина и природа Чжанцзяцзе
Великая стена, Олимпийский парк, дворец императора, Гугун, скалы из «Аватара» и Небесные врата
Начало: Аэропорт Пекина, 14:00
12 июн в 14:00
7 авг в 14:00
159 000 ₽ за человека
Символы и гастрономия Китая, речная прогулка и отдых на источниках - камерной группой и с комфортом
Главное в Пекине, Сиане, Шанхае и Сучжоу - Великая стена, Терракотовая армия, дворцы, храмы, сады
Начало: Аэропорт Пекина, 10:00
21 июн в 10:00
3 окт в 10:00
175 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «8-дневные туры»
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