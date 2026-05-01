Описание тура
Организационные детали
Миграционная карта заполняется на всех путешественников, включая детей.
Программа тура по дням
Дворец Ихэюань, ужин уткой по-пекински
Встретим вас и поедем в Летний императорский дворец Ихэюань. Познакомимся за чашкой чая в традиционном чайном доме, погуляем по резиденции и парку. Затем — заселение в отель, отдых. Вечером поужинаем уткой по-пекински.
Великая стена, храм Неба, ужин по-китайски
Едем к самой узнаваемой визитной карточке Поднебесной — Великой стене. Поднимемся на участок, извивающийся по гребням гор подобно дракону. Будет время для обеда и посещения сувенирных лавок у подножия. По возвращении в Пекин отправимся в храм Неба — шедевр симметрии и символизма, поужинаем в ресторане традиционной китайской кухни.
Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, улица Ванфуцзин
Едем в сердце столицы. Осмотрим площадь Тяньаньмэнь и Запретный город, который больше 500 лет был закрытой императорской резиденцией. Будет время для прогулки по оживлённой торговой улице Ванфуцзин, где продают сувениры, чай и многое другое. Затем вечерний поезд доставит нас в Сиань.
Терракотовая армия, мусульманский обед, Императорские источники
В Сиане много исторических достопримечательностей: крепостная стена Старого города, древний квартал, от которого начинался Великий шёлковый путь, но главная — знаменитая Терракотовая армия. Отправимся именно к ней. После осмотра пообедаем мусульманскими блюдами. Завершим день в Императорских термальных источниках у подножия горы (ужин включён).
Старый квартал, Большая пагода трёх гусей
Побываем в старом квартале, откуда тысячелетия назад начинался Шёлковый путь. Погуляем по магазинчикам, затем — свободное время. Сиань — один из центров китайского гастротуризма, где древние рецепты вплетены в современный стритфуд, — рекомендуем им насладиться. Посетим Большую пагоду трёх гусей и улетим в Шанхай.
Центр Шанхая, сад Юйюань, смотровая площадка, речная прогулка
Погуляем по центру города и саду Юйюань. Полюбуемся мегаполисом со смотровой самого высокого здания Китая, а затем — с борта корабля. Увидим финансовый центр и набережную Вайтань с воды. Вечер оставим свободным. Рекомендуем заняться шопингом — в Шанхае продаётся абсолютно всё.
Сады Сучжоу, финальный ужин
Едем в китайскую Венецию — Сучжоу. Погуляем по улицам и каналам, полюбуемся шедеврами паркового искусства — Садом скромного чиновника и Садом медленно текущего времени. Это тщательно спроектированные модели мира, где каждый камень и растение пропитаны глубоким символизмом. Вечером в Шанхае завершим путешествие прощальным ужином и вручением подарков.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся до новых встреч. Если захотите остаться в Шанхае, порекомендуем вам места для самостоятельного посещения.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|175 000 ₽
|1-местное проживание
|195 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 7 завтраков, 1 обед, 1 ланч-бокс, 4 ужина
- Все трансферы по маршруту, в Т.Ч. на поезде и самолёте
- Услуги гида
- Входные билеты, экскурсии, активности по программе
- Информационное сопровождение
Что не входит в цену
- Билеты в Пекин и обратно в ваш город из Шанхая
- Питание вне программы
- 1-местное проживание, повышение уровня отеля
- Страховка
- Повышение класса мест в поезде / самолёте