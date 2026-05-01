Мои заказы

Символы и гастрономия Китая, речная прогулка и отдых на источниках - камерной группой и с комфортом

Главное в Пекине, Сиане, Шанхае и Сучжоу - Великая стена, Терракотовая армия, дворцы, храмы, сады
Каменные львы у ворот, резные драконы на крышах, бамбуковые рощи здесь пропитаны мудростью выдающихся династий, а прошлое не молчит — каллиграфия времени звучит в традициях, рецептах, сказаниях.

Мы изучим главные достопримечательности
читать дальшеуменьшить

городов — дворец Ихэюань, храм Неба, сад Юйюань, набережную Вайтань и многое другое. Увидим символы всей Поднебесной — Великую стену и терракотовых воинов первого императора Китая.

Попробуем утку по-пекински и прочие блюда, покатаемся на кораблике, отдохнём в купальнях эпохи Тан, связанных с легендой о любви правителя и его наложницы. Путешествуем в небольшой группе, живём в отелях 4* — для вашего комфорта.

Символы и гастрономия Китая, речная прогулка и отдых на источниках - камерной группой и с комфортом
Символы и гастрономия Китая, речная прогулка и отдых на источниках - камерной группой и с комфортом
Символы и гастрономия Китая, речная прогулка и отдых на источниках - камерной группой и с комфортом

Описание тура

Организационные детали

Миграционная карта заполняется на всех путешественников, включая детей, по ссылке: ссылка

Программа тура по дням

1 день

Дворец Ихэюань, ужин уткой по-пекински

Встретим вас и поедем в Летний императорский дворец Ихэюань. Познакомимся за чашкой чая в традиционном чайном доме, погуляем по резиденции и парку. Затем — заселение в отель, отдых. Вечером поужинаем уткой по-пекински.

Дворец Ихэюань, ужин уткой по-пекинскиДворец Ихэюань, ужин уткой по-пекинскиДворец Ихэюань, ужин уткой по-пекинскиДворец Ихэюань, ужин уткой по-пекинскиДворец Ихэюань, ужин уткой по-пекински
2 день

Великая стена, храм Неба, ужин по-китайски

Едем к самой узнаваемой визитной карточке Поднебесной — Великой стене. Поднимемся на участок, извивающийся по гребням гор подобно дракону. Будет время для обеда и посещения сувенирных лавок у подножия. По возвращении в Пекин отправимся в храм Неба — шедевр симметрии и символизма, поужинаем в ресторане традиционной китайской кухни.

Великая стена, храм Неба, ужин по-китайскиВеликая стена, храм Неба, ужин по-китайскиВеликая стена, храм Неба, ужин по-китайскиВеликая стена, храм Неба, ужин по-китайски
3 день

Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, улица Ванфуцзин

Едем в сердце столицы. Осмотрим площадь Тяньаньмэнь и Запретный город, который больше 500 лет был закрытой императорской резиденцией. Будет время для прогулки по оживлённой торговой улице Ванфуцзин, где продают сувениры, чай и многое другое. Затем вечерний поезд доставит нас в Сиань.

Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, улица ВанфуцзинПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город, улица ВанфуцзинПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город, улица ВанфуцзинПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город, улица ВанфуцзинПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город, улица Ванфуцзин
4 день

Терракотовая армия, мусульманский обед, Императорские источники

В Сиане много исторических достопримечательностей: крепостная стена Старого города, древний квартал, от которого начинался Великий шёлковый путь, но главная — знаменитая Терракотовая армия. Отправимся именно к ней. После осмотра пообедаем мусульманскими блюдами. Завершим день в Императорских термальных источниках у подножия горы (ужин включён).

Терракотовая армия, мусульманский обед, Императорские источникиТерракотовая армия, мусульманский обед, Императорские источникиТерракотовая армия, мусульманский обед, Императорские источникиТерракотовая армия, мусульманский обед, Императорские источники
5 день

Старый квартал, Большая пагода трёх гусей

Побываем в старом квартале, откуда тысячелетия назад начинался Шёлковый путь. Погуляем по магазинчикам, затем — свободное время. Сиань — один из центров китайского гастротуризма, где древние рецепты вплетены в современный стритфуд, — рекомендуем им насладиться. Посетим Большую пагоду трёх гусей и улетим в Шанхай.

Старый квартал, Большая пагода трёх гусейСтарый квартал, Большая пагода трёх гусейСтарый квартал, Большая пагода трёх гусейСтарый квартал, Большая пагода трёх гусей
6 день

Центр Шанхая, сад Юйюань, смотровая площадка, речная прогулка

Погуляем по центру города и саду Юйюань. Полюбуемся мегаполисом со смотровой самого высокого здания Китая, а затем — с борта корабля. Увидим финансовый центр и набережную Вайтань с воды. Вечер оставим свободным. Рекомендуем заняться шопингом — в Шанхае продаётся абсолютно всё.

Центр Шанхая, сад Юйюань, смотровая площадка, речная прогулкаЦентр Шанхая, сад Юйюань, смотровая площадка, речная прогулкаЦентр Шанхая, сад Юйюань, смотровая площадка, речная прогулкаЦентр Шанхая, сад Юйюань, смотровая площадка, речная прогулка
7 день

Сады Сучжоу, финальный ужин

Едем в китайскую Венецию — Сучжоу. Погуляем по улицам и каналам, полюбуемся шедеврами паркового искусства — Садом скромного чиновника и Садом медленно текущего времени. Это тщательно спроектированные модели мира, где каждый камень и растение пропитаны глубоким символизмом. Вечером в Шанхае завершим путешествие прощальным ужином и вручением подарков.

Сады Сучжоу, финальный ужинСады Сучжоу, финальный ужинСады Сучжоу, финальный ужинСады Сучжоу, финальный ужин
8 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся до новых встреч. Если захотите остаться в Шанхае, порекомендуем вам места для самостоятельного посещения.

Возвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении175 000 ₽
1-местное проживание195 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 7 завтраков, 1 обед, 1 ланч-бокс, 4 ужина
  • Все трансферы по маршруту, в Т.Ч. на поезде и самолёте
  • Услуги гида
  • Входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Информационное сопровождение
Что не входит в цену
  • Билеты в Пекин и обратно в ваш город из Шанхая
  • Питание вне программы
  • 1-местное проживание, повышение уровня отеля
  • Страховка
  • Повышение класса мест в поезде / самолёте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, 10:00
Завершение: Аэропорт Шанхая, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 43 туристов
С 2015 года я живу в Китае и изучаю китайскую культуру. За это время я посетил почти все провинции, самые крупные города и деревни с уникальными архитектурными, природными и культурными объектами. Накопив огромный опыт путешествий и общения с местными, я готов поделиться им с вами. Приглашаю вас увидеть самые запоминающиеся и красивые места этой страны!

Тур входит в следующие категории Пекина

Похожие туры на «Символы и гастрономия Китая, речная прогулка и отдых на источниках - камерной группой и с комфортом»

Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Исследовать Пекин и Сиань, побывать в императорских дворцах, легендарных монастырях и храмах
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня, по времени р...
5 июн в 14:00
12 июн в 14:00
159 000 ₽ за человека
Всё, что вы хотели увидеть в Китае, за один тур: Пекин, Шанхай и Ханчжоу
На машине
13 дней
7 отзывов
Всё, что вы хотели увидеть в Китае, за один тур: Пекин, Шанхай и Ханчжоу
Увидеть пейзажи из «Аватара», пройтись по Великой Китайской стене и полюбоваться Терракотовой армией
Начало: Аэропорт Пекина, по договорённости
6 июн в 08:00
6 авг в 08:00
$2960 за человека
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
На автобусе
11 дней
1 отзыв
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
Увидеть Великую Китайскую стену, побывать на шёлковой фабрике и узнать секрет зелёного чая
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, время встречи зависи...
7 сен в 08:00
€1728 за человека
Индивидуальное знакомство с Пекином: комфорт-тур по знаковым локациям столицы
На машине
5 дней
-
10%
Индивидуальное знакомство с Пекином: комфорт-тур по знаковым локациям столицы
Увидеть Великую Китайскую стену, посетить Запретный город и попробовать местную кухню
Начало: Аэропорт Пекина, время - по договорённости
29 мая в 10:00
1 июн в 08:00
$1530$1699 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пекине
Все туры из Пекина
175 000 ₽ за человека