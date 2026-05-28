Приглашаем перезагрузиться, снять с себя усталость и расслабиться в термальных бассейнах.
Вы искупаетесь в горячих источниках с разным составом и температурой, прогуляетесь по тропическому саду и отдохнёте вдали от города и суеты. А ещё узнаете, как вода влияет на организм и как получить максимум пользы от процедуры.
Вы искупаетесь в горячих источниках с разным составом и температурой, прогуляетесь по тропическому саду и отдохнёте вдали от города и суеты. А ещё узнаете, как вода влияет на организм и как получить максимум пользы от процедуры.
Описание трансфер
Термальные бассейны
В вашем распоряжении более 10 бассейнов с разной температурой воды и составом: можно чередовать прогрев, расслабление и восстановление организма. Желающие посетят массаж.
Ландшафтные зоны отдыха и тропический сад
В перерывах между купанием вы отдохнёте в уединённых беседках, прогуляетесь по тенистым аллеям, среди пальм и цветов, и сделаете фото на панорамных точках.
Вы узнаете:
- как формируются термальные источники и почему они отличаются по температуре и составу
- как минералы и тёплая вода влияют на организм, помогают снять стресс и расслабиться
- как лучше чередовать купания, сколько времени проводить в бассейне и как сделать процедуру максимально полезной
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно и билет в термальный комплекс
- Оплачивается дополнительно: питание и напитки (организованного обеда нет, но на территории есть кафе), аренда полотенца и тапочек, массаж и спа-процедуры
- Не рекомендуется людям с тяжёлыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам следует проконсультироваться с врачом
- С вами будет один из гидов нашей команды
в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 12 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)
Входит в следующие категории Саньи
Похожие экскурсии на «Термальные сокровища Хайнаня (из Саньи)»
Индивидуальная
Знакомьтесь, Санья
Санья - это не только пляжи, но и уникальные достопримечательности. Посетите остров Феникс, парки и рынки, узнайте о местных традициях и секретах долголетия
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
от $60 за человека
Индивидуальная
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Отдохнуть среди дикой природы, пройти по стеклянному мосту и ощутить драйв на аттракционах
Начало: У вашего отеля
31 мая в 09:30
1 июн в 09:30
от $158 за человека
Индивидуальная
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
от $187 за человека
Индивидуальная
Фольклорная деревня народностей Ли и Мяо на Хайнане - из Саньи
Погрузиться в быт и обряды островного народа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
30 мая в 08:00
от $175 за человека
$90 за человека