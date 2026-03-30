Добро пожаловать в тропический сафари-парк Хайнаня — один из крупнейших и самых удивительных парков Азии! Здесь собрано огромное разнообразие животных со всего мира, включая редкие и исчезающие виды. Это место подарит незабываемые впечатления и взрослым, и детям.
Описание экскурсииСафари-приключение на Хайнане Тропический сафари-парк Хайнаня — один из крупнейших и самых удивительных парков Азии! На территории парка находится самый большой заповедник макак и птичий сад в Азии. В зелёных тропических джунглях обитает более 4000 животных и птиц — от милых обезьян и экзотических попугаев до настоящих гигантов дикой природы. Вас ждёт встреча с тигром, африканским львом, азиатским слоном, жирафом, бегемотом, крокодилом и белым буйволом. Особая гордость парка — сафари-зона, где вы можете проехать по специально оборудованному маршруту и наблюдать за животными в условиях, максимально приближённых к их естественной среде обитания. Важная информация: Время работы парка: 08:00 — 18:00
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Входные билеты: взрослый билет - 22 $, детский 120-140 см - 7 $, детский до 120 см - бесплатно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Время работы парка: 08:00 - 18:00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
