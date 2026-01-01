читать дальше

дружелюбный и комфортный трансфер, с которым можно было поболтать о жизни в Китае, что тоже неплохо. Но это не подготовленная экскурсия.



По окончании поездки воспользовались рекомендациями водителя по посещению мест в Санье, за что ему большое спасибо.



Зоопарк в который мы попали (это не сафари, это зоопарк с вольерами) был большой по площади, но достаточно простой и даже немного обветшалый. Животные вроде достаточно ухожены но некоторым явно там тесно, что не радостно. Сам зоопарк где-то на 3из5.



Локация потухшего вулкана красивая и антуражная. Достаточно низкий вулкан (вверх подниматься не более 200-300м) позволяет туда дойти и все посмотреть не особо напрягаясь.



Из Санья ехать почти 3 часа в одну сторону. Так что ожидайте что из 10 часов поездки - 6 это едем в машине.