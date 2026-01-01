Мои заказы

Сафари и дикая природа в Санье

Найдено 3 экскурсии в категории «Сафари» в Санье на русском языке, цены от $320. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Зоопарк-сафари и потухший вулкан Маань - из Саньи
На машине
Сплавы и рафтинг
10 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Зоопарк-сафари и потухший вулкан Маань - из Саньи
Познакомиться с животными тропиков и заглянуть в жерло древнего вулкана
Начало: У вашего отеля
«8:00 (или 8:30) — выезд из Саньи11:00 (11:30) — прибытие в зоопарк-сафари14:00 — обед15:00 — вулкан Маань16:00 — выезд обратно в Санью»
Завтра в 08:30
24 янв в 08:30
от $327 за человека
В сафари-парк «Дуншань» из Саньи (всё включено)
На машине
10 часов
Индивидуальная
В сафари-парк «Дуншань» из Саньи (всё включено)
Понаблюдать за слонами, львами и зебрами в естественных условиях
«8:00 — выезд из отеля11:00 — прибытие в сафари-парк15:00 — выезд обратно18:00 — возвращение в отель»
Завтра в 08:30
24 янв в 08:30
от $320 за человека
Тропический сафари-парк (о. Хайнань)
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тропический сафари-парк (о. Хайнань)
Начало: Обговаривается лично
«Хайнань, Китай) Добро пожаловать в тропический сафари-парк Хайнаня — один из крупнейших и самых удивительных парков Азии»
$450 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    1 января 2026
    Зоопарк-сафари и потухший вулкан Маань - из Саньи
    Ну поездка была не образовательная. Водитель, которые ехал с нами, хорошо говорил по русски, но это скорее был просто очень
    дружелюбный и комфортный трансфер, с которым можно было поболтать о жизни в Китае, что тоже неплохо. Но это не подготовленная экскурсия.

    По окончании поездки воспользовались рекомендациями водителя по посещению мест в Санье, за что ему большое спасибо.

    Зоопарк в который мы попали (это не сафари, это зоопарк с вольерами) был большой по площади, но достаточно простой и даже немного обветшалый. Животные вроде достаточно ухожены но некоторым явно там тесно, что не радостно. Сам зоопарк где-то на 3из5.

    Локация потухшего вулкана красивая и антуражная. Достаточно низкий вулкан (вверх подниматься не более 200-300м) позволяет туда дойти и все посмотреть не особо напрягаясь.

    Из Санья ехать почти 3 часа в одну сторону. Так что ожидайте что из 10 часов поездки - 6 это едем в машине.

  • L
    LYUBOV
    16 ноября 2025
    Зоопарк-сафари и потухший вулкан Маань - из Саньи
    Зоопарк-сафари очень большой, экскурсия организована великолепно, гид русскоговорящий учитывал все пожелания.
  • Е
    Екатерина
    16 ноября 2025
    Зоопарк-сафари и потухший вулкан Маань - из Саньи
    Встретили у отеля точно в ранее оговоренное время, машина очень комфортная, дорога до зоопарка и обратно совершенно не напрягала. Зоопарк
    состоит из 2х маршрутов: локации животных в вольерах на удаленном расстоянии друг от друга, перемещение между вольерами на машине, и пешеходная зона. В стандартном понимании это всё-таки не сафари. Оформлено все интересно, животные чистые. Розовых буйволов увидели впервые.
    Вулкан поменяли на визит к копибарам, покормили их травой, симпатичные животинки, можно было их почесать без опасности.
    Для туриста экскурсия интересная, водителю утомительно рулить туда/обратно по 4ч.

  • Д
    Дмитрий
    22 октября 2025
    Зоопарк-сафари и потухший вулкан Маань - из Саньи
    Экскурсия очень понравилась. Хоть дорога и была долгой но время протекло не заметно. Животных очень много и они очень милые.
    Некоторых из них можно покормить. Особенно впечатлило кормление оленей, которые частично гуляли свободно и очень радовались морковке.

    По сафари-зоне нас привезли с комфортом. А после мы посмотрели животных в зоопарке. Там есть ресторан, но в это время у него было только временное меню из 4 блюд для взрослых и детей.

    Погода была не очень хорошей, поэтому нам предложили вместо вулкана поехать покормить и погладить капибар. Это было Капибара кафе в дальней части Саньи. Там можно было покормить капибар и погладить их. Те реагировали достаточно флегматично, но за едой шли. Были очень спокойные и добродушные

Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Сафари»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Зоопарк-сафари и потухший вулкан Маань - из Саньи;
  2. В сафари-парк «Дуншань» из Саньи (всё включено);
  3. Тропический сафари-парк (о. Хайнань).
Какие места ещё посмотреть в Санье
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Остров обезьян;
  2. Самое главное;
  3. Фруктовый рынок;
  4. Мосты;
  5. Атлантис;
  6. Центр буддизма Наньшань.
Сколько стоит экскурсия по Санье в январе 2026
Сейчас в Санье в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 450. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Цены на сафари в Санье, самые популярные экскурсии 2026 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март