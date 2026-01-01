Водная прогулка
Зоопарк-сафари и потухший вулкан Маань - из Саньи
Познакомиться с животными тропиков и заглянуть в жерло древнего вулкана
Начало: У вашего отеля
«8:00 (или 8:30) — выезд из Саньи11:00 (11:30) — прибытие в зоопарк-сафари14:00 — обед15:00 — вулкан Маань16:00 — выезд обратно в Санью»
Завтра в 08:30
24 янв в 08:30
от $327 за человека
Индивидуальная
В сафари-парк «Дуншань» из Саньи (всё включено)
Понаблюдать за слонами, львами и зебрами в естественных условиях
«8:00 — выезд из отеля11:00 — прибытие в сафари-парк15:00 — выезд обратно18:00 — возвращение в отель»
Завтра в 08:30
24 янв в 08:30
от $320 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Тропический сафари-парк (о. Хайнань)
Начало: Обговаривается лично
«Хайнань, Китай) Добро пожаловать в тропический сафари-парк Хайнаня — один из крупнейших и самых удивительных парков Азии»
$450 за всё до 6 чел.
- ППавел1 января 2026Ну поездка была не образовательная. Водитель, которые ехал с нами, хорошо говорил по русски, но это скорее был просто очень
- LLYUBOV16 ноября 2025Зоопарк-сафари очень большой, экскурсия организована великолепно, гид русскоговорящий учитывал все пожелания.
- ЕЕкатерина16 ноября 2025Встретили у отеля точно в ранее оговоренное время, машина очень комфортная, дорога до зоопарка и обратно совершенно не напрягала. Зоопарк
- ДДмитрий22 октября 2025Экскурсия очень понравилась. Хоть дорога и была долгой но время протекло не заметно. Животных очень много и они очень милые.
Сейчас в Санье в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 450. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Цены на сафари в Санье, самые популярные экскурсии 2026 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март