Река Хуанпу делит Шанхай надвое — на новую и старую часть. Мы поедем по велодорожке, за каждым изгибом которой будут открываться ландшафты современного города.
Вы увидите парки, небоскрёбы и промышленные здания, которые после реконструкции используются как арт-объекты и выставочные павильоны.
Описание экскурсии
Маршрут
Мы проедем примерно 25 км по современной велодорожке. Набережная окружена парками, это поможет изучать ландшафтную архитектуру на примерах. По пути множество локаций для фото, зоны отдыха и кафе — можно сделать перерыв в любой момент.
Экскурсия
Я расскажу, как устроен современный Шанхай, какие у него градостроительные и ландшафтные особенности. Как многомиллионный город справляется с экологической ситуацией и почему же он является лучшим мегаполисом для жизни. Мы будем наблюдать реконструкцию промышленных зданий и встретим новые невероятные проекты общественных пространств.
Объекты
Проедем по паркам: Houtan Park, Expo Culture Park, Muzhong Landscape Park, Binjiang Park, Dong’an Greenway и другим.
Нам будут открываться виды на такие архитектурные объекты, как Mercedes-Benz Arena, China Art Museum, Shanghai MOCA, Shanghai Tower, Oriental Pearl Tower, набережная Вайтань (The Bund) и многие другие.
Организационные детали
Дополнительные расходы: аренда велосипеда через приложение Alipay — 1,8 юаня в час за одного человека ($0,26). Пожалуйста, установите каждому участнику велопрогулки Alipay заранее или обратитесь ко мне за помощью
Возьмите с собой бутылку воды и головной убор от солнца
Маршрут и темп велопрогулки может корректироваться в зависимости от вашей физической подготовки. При необходимости сделаем остановку для обеда или кофе
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваш гид в Шанхае
Я архитектор и исследователь массового жилищного строительства, живу в Шанхае с 2017 года. Глубоко погружена в архитектурный контекст Шанхая — от колониальной застройки и шикумэнь до футуристических небоскрёбов и современных читать дальшеуменьшить
жилых кварталов.
Экскурсии провожу лично, с акцентом на пространственное восприятие города, архитектурную логику и культурный контекст. Если вы хотите не просто пройтись по достопримечательностям, а по-настоящему «прочитать» город — буду рада поделиться своим знанием и взглядом профессионала.
