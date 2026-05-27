Река Хуанпу делит Шанхай надвое — на новую и старую часть. Мы поедем по велодорожке, за каждым изгибом которой будут открываться ландшафты современного города. Вы увидите парки, небоскрёбы и промышленные здания, которые после реконструкции используются как арт-объекты и выставочные павильоны.

Описание экскурсии

Маршрут

Мы проедем примерно 25 км по современной велодорожке. Набережная окружена парками, это поможет изучать ландшафтную архитектуру на примерах. По пути множество локаций для фото, зоны отдыха и кафе — можно сделать перерыв в любой момент.

Экскурсия

Я расскажу, как устроен современный Шанхай, какие у него градостроительные и ландшафтные особенности. Как многомиллионный город справляется с экологической ситуацией и почему же он является лучшим мегаполисом для жизни. Мы будем наблюдать реконструкцию промышленных зданий и встретим новые невероятные проекты общественных пространств.

Объекты

Проедем по паркам: Houtan Park, Expo Culture Park, Muzhong Landscape Park, Binjiang Park, Dong’an Greenway и другим.

Нам будут открываться виды на такие архитектурные объекты, как Mercedes-Benz Arena, China Art Museum, Shanghai MOCA, Shanghai Tower, Oriental Pearl Tower, набережная Вайтань (The Bund) и многие другие.

Организационные детали