Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи

Погрузитесь в архитектурное разнообразие Шанхая с опытным гидом. Исследуйте городские пространства, от традиционных садов до современных небоскрёбов
Экскурсия предлагает уникальную возможность взглянуть на Шанхай глазами профессионального архитектора.

Участники узнают о стилевых особенностях зданий, влиянии политических и экономических факторов на облик города, а также посетят знаковые места, такие как Вайтань, Юй Юань и Луцзязуй.

Программа идеально подходит для тех, кто интересуется архитектурой и градостроительством, и позволяет глубже понять городскую среду Шанхая
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Профессиональный гид-архитектор
  • 🌆 Уникальные архитектурные объекты
  • 🏛️ Погружение в историю города
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный маршрут
  • 📚 Полезно для студентов и профессионалов
Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи© Анастасия
Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи© Анастасия
Архитектурная прогулка по Шанхаю - с профи© Анастасия
Ближайшие даты:
14
ноя16
ноя20
ноя21
ноя23
ноя27
ноя28
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Вайтань
  • Юй Юань
  • Луцзязуй
  • Французская концессия
  • 1000 Trees
  • The Bund Finance Center
  • Шанхайский музей естественной истории

Описание экскурсии

Я профессиональный архитектор с международным опытом и на экскурсии помогу вам переосмыслить Шанхай с точки зрения градостроителя. Мы побываем в самых разных районах и при желании будем заходить внутрь общественных зданий.

На нашем маршруте:

Вайтань (The Bund) — культовая набережная с панорамой на ультрасовременный Луцзязуй. Мы рассмотрим фасады зданий в стиле ар-деко и неоклассицизма, обсудим их символику и роль в становлении Шанхая как международного финансового центра.

Юй Юань (Сад радости) и окрестности Старого города — редкий пример традиционной китайской садовой архитектуры в сердце мегаполиса. Обсудим принципы китайского пространственного мышления и роль закрытых садов в структуре жилых кварталов.

Луцзязуй (Lujiazui) — символ нового Шанхая: небоскрёбы, смелые инженерные решения и амбициозное градостроительство. Осмотрим через призму архитектуры Shanghai Tower, Jin Mao и другие объекты.

Французская концессия — район с уникальной атмосферой, где сочетаются модерн, шикумэнь и элементы европейской вилловой застройки. Поговорим о типологии жилой среды, адаптации западных форм к китайскому контексту и концепции жизни в тени платанов.

Современная архитектура Шанхая: 1000 Trees с вертикальным озеленением, The Bund Finance Center с кинетическим фасадом, Шанхайский музей естественной истории. В городе реализовано множество выдающихся проектов, которые отражают инновационный подход к формированию городской среды.

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кто интересуется архитектурой, градостроительством, историей города и урбанистикой. Она будет особенно полезна архитекторам, дизайнерам, студентам профильных специальностей и всем, кто хочет увидеть Шанхай глубже
  • Программа не подойдёт тем, кто ищет стандартную обзорную экскурсию или формат фото у достопримечательностей без погружения в содержание

Организационные детали

  • Между отдельными локациями мы будем перемещаться на общественном транспорте. Стоимость проезда оплачивается дополнительно — примерно 4 юаня за чел. По желанию можем арендовать машину или взять такси (подробности обсудим в переписке)
  • Маршрут несложный, однако включает участки с брусчаткой и лестницами. При необходимости скорректируем маршрут, чтобы избежать неровностей, — напишите мне об этом заранее
  • Я могу организовать для вас трансфер из отеля или аэропорта и/или наоборот за доплату
  • Я с радостью адаптирую маршрут под ваши интересы в рамках темы экскурсии — обсудим до экскурсии

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Шанхае
Провела экскурсии для 127 туристов
Меня зовут Анастасия, я архитектор и исследователь массового жилищного строительства, живу в Шанхае с 2017 года. Я глубоко погружена в архитектурный контекст Шанхая — от колониальной застройки и шикумэнь до
читать дальше

футуристических небоскрёбов и современных жилых кварталов. Экскурсии провожу лично, с акцентом на пространственное восприятие города, архитектурную логику и культурный контекст. Если вы хотите не просто пройтись по достопримечательностям, а по-настоящему «прочитать» город — буду рада поделиться своим знанием и взглядом профессионала.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Д
Дарья
26 окт 2025
Побывали на экскурсии у Анастасии. Было очень интересно и познавательно. Помимо архитектуры и прекрасной прогулки узнали многое про жизнь в Шанхае. Это для нас тоже очень интересная составляющая программы. Как на самом деле тут живут люди,какой у них менталитет и культура. Рекомендую,однозначно. Двое детей 10-11лет легко выдержали маршрут. Нам понравилось,еще раз встретимся с гидом для другой экскурсии.
Н
Наталья
13 сен 2025
Интересная экскурсия и удачный маршрут - отлично подойдет для знакомства с Шанхаем. Анастасия хороший гид, подробно отвечает на вопросы и сама увлечена городом. Она создает дружелюбную и расслабленную атмосферу, но при этом может рассказать много интересного про колониальную и современную архитектуру Шанхая (и не только). Нам очень понравилось, рекомендуем!
Nadia
Nadia
9 сен 2025
Анастасия согласилась изменить маршрут под наши запросы, заранее прислала наиболее интересные локации - мы выбрали и посмотрели современные культурные кластеры Шанхая - они международные, как в Москве или Милане, но с китайским привкусом - шикумен.
Легко прошли/проехали, попив по дороге вкусный кофе
Г
Гуреева
21 авг 2025
Спасибо большое за экскурсию! Очень интересно, познавательно. Все понравилось!
Алексей
Алексей
7 июл 2025
Находились с сыном проездом в Шанхае. Решили взять экскурсию для знакомства с городом. Удача нам улыбнулась, экскурсоводом оказалась Анастасия. Милая, общительная девушка, к тому же архитектор, знаток города и его
читать дальше

внутреннего мира. Настя провела нас по значимым местам, за 4 часа прогулки вместе с милой леди практически почувствовали себя горожанами. Благодарю Анастасию за компанию и рекомендую путешествующим для открытия новых знаний о городе и жизни в Шанхае.

Гульнара
Гульнара
19 июн 2025
Отличная экскурсия для первого знакомства с Шанхаем!
Мы с друзьями немного переживали, что экскурсия окажется слишком специализированной и мы не сможем в полной мере оценить все её нюансы. Но в итоге
читать дальше

ни капли не пожалели!
Гид Анастасия – настоящий профессионал, умеющий просто и увлекательно рассказывать о сложном. Благодаря ей мы узнали, как политика и экономика повлияли на облик города, разобрались в архитектурных стилях на набережной Вайтань и по-новому взглянули на небоскрёбы Луцзяцзуя – это было по-настоящему впечатляюще!
Маршрут был продуман отлично: мы успели увидеть ключевые достопримечательности и при этом прочувствовать атмосферу Шанхая. Анастасия гибко подстраивалась под наш темп и интересы – перед экскурсией мы обсудили, что нам особенно хотелось бы увидеть.
Важно, что погружение в тему можно было регулировать: от общего знакомства с городом до детального разбора архитектурных особенностей. Всё прошло просто замечательно!

Входит в следующие категории Шанхая

