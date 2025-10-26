Я профессиональный архитектор с международным опытом и на экскурсии помогу вам переосмыслить Шанхай с точки зрения градостроителя. Мы побываем в самых разных районах и при желании будем заходить внутрь общественных зданий.
На нашем маршруте:
Вайтань (The Bund) — культовая набережная с панорамой на ультрасовременный Луцзязуй. Мы рассмотрим фасады зданий в стиле ар-деко и неоклассицизма, обсудим их символику и роль в становлении Шанхая как международного финансового центра.
Юй Юань (Сад радости) и окрестности Старого города — редкий пример традиционной китайской садовой архитектуры в сердце мегаполиса. Обсудим принципы китайского пространственного мышления и роль закрытых садов в структуре жилых кварталов.
Луцзязуй (Lujiazui) — символ нового Шанхая: небоскрёбы, смелые инженерные решения и амбициозное градостроительство. Осмотрим через призму архитектуры Shanghai Tower, Jin Mao и другие объекты.
Французская концессия — район с уникальной атмосферой, где сочетаются модерн, шикумэнь и элементы европейской вилловой застройки. Поговорим о типологии жилой среды, адаптации западных форм к китайскому контексту и концепции жизни в тени платанов.
Современная архитектура Шанхая: 1000 Trees с вертикальным озеленением, The Bund Finance Center с кинетическим фасадом, Шанхайский музей естественной истории. В городе реализовано множество выдающихся проектов, которые отражают инновационный подход к формированию городской среды.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто интересуется архитектурой, градостроительством, историей города и урбанистикой. Она будет особенно полезна архитекторам, дизайнерам, студентам профильных специальностей и всем, кто хочет увидеть Шанхай глубже
Программа не подойдёт тем, кто ищет стандартную обзорную экскурсию или формат фото у достопримечательностей без погружения в содержание
Организационные детали
Между отдельными локациями мы будем перемещаться на общественном транспорте. Стоимость проезда оплачивается дополнительно — примерно 4 юаня за чел. По желанию можем арендовать машину или взять такси (подробности обсудим в переписке)
Маршрут несложный, однако включает участки с брусчаткой и лестницами. При необходимости скорректируем маршрут, чтобы избежать неровностей, — напишите мне об этом заранее
Я могу организовать для вас трансфер из отеля или аэропорта и/или наоборот за доплату
Я с радостью адаптирую маршрут под ваши интересы в рамках темы экскурсии — обсудим до экскурсии
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Анастасия — ваш гид в Шанхае
Провела экскурсии для 127 туристов
Меня зовут Анастасия, я архитектор и исследователь массового жилищного строительства, живу в Шанхае с 2017 года. Я глубоко погружена в архитектурный контекст Шанхая — от колониальной застройки и шикумэнь до читать дальше
футуристических небоскрёбов и современных жилых кварталов.
Экскурсии провожу лично, с акцентом на пространственное восприятие города, архитектурную логику и культурный контекст. Если вы хотите не просто пройтись по достопримечательностям, а по-настоящему «прочитать» город — буду рада поделиться своим знанием и взглядом профессионала.
Д
Дарья
26 окт 2025
Побывали на экскурсии у Анастасии. Было очень интересно и познавательно. Помимо архитектуры и прекрасной прогулки узнали многое про жизнь в Шанхае. Это для нас тоже очень интересная составляющая программы. Как на самом деле тут живут люди,какой у них менталитет и культура. Рекомендую,однозначно. Двое детей 10-11лет легко выдержали маршрут. Нам понравилось,еще раз встретимся с гидом для другой экскурсии.
Н
Наталья
13 сен 2025
Интересная экскурсия и удачный маршрут - отлично подойдет для знакомства с Шанхаем. Анастасия хороший гид, подробно отвечает на вопросы и сама увлечена городом. Она создает дружелюбную и расслабленную атмосферу, но при этом может рассказать много интересного про колониальную и современную архитектуру Шанхая (и не только). Нам очень понравилось, рекомендуем!
Nadia
9 сен 2025
Анастасия согласилась изменить маршрут под наши запросы, заранее прислала наиболее интересные локации - мы выбрали и посмотрели современные культурные кластеры Шанхая - они международные, как в Москве или Милане, но с китайским привкусом - шикумен. Легко прошли/проехали, попив по дороге вкусный кофе
Г
Гуреева
21 авг 2025
Спасибо большое за экскурсию! Очень интересно, познавательно. Все понравилось!
Алексей
7 июл 2025
Находились с сыном проездом в Шанхае. Решили взять экскурсию для знакомства с городом. Удача нам улыбнулась, экскурсоводом оказалась Анастасия. Милая, общительная девушка, к тому же архитектор, знаток города и его читать дальше
внутреннего мира. Настя провела нас по значимым местам, за 4 часа прогулки вместе с милой леди практически почувствовали себя горожанами. Благодарю Анастасию за компанию и рекомендую путешествующим для открытия новых знаний о городе и жизни в Шанхае.
Гульнара
19 июн 2025
Отличная экскурсия для первого знакомства с Шанхаем! Мы с друзьями немного переживали, что экскурсия окажется слишком специализированной и мы не сможем в полной мере оценить все её нюансы. Но в итоге читать дальше
ни капли не пожалели! Гид Анастасия – настоящий профессионал, умеющий просто и увлекательно рассказывать о сложном. Благодаря ей мы узнали, как политика и экономика повлияли на облик города, разобрались в архитектурных стилях на набережной Вайтань и по-новому взглянули на небоскрёбы Луцзяцзуя – это было по-настоящему впечатляюще! Маршрут был продуман отлично: мы успели увидеть ключевые достопримечательности и при этом прочувствовать атмосферу Шанхая. Анастасия гибко подстраивалась под наш темп и интересы – перед экскурсией мы обсудили, что нам особенно хотелось бы увидеть. Важно, что погружение в тему можно было регулировать: от общего знакомства с городом до детального разбора архитектурных особенностей. Всё прошло просто замечательно!