Приглашаем вас в китайскую Венецию! Вы познакомитесь с древним городом Чжуцзяцзяо, рассмотрите архитектуру династий Мин и Цин, старинные сады и улочки. Окунётесь в медленный ритм жизни и услышите о традиционной культуре страны. А по желанию попробуете местные деликатесы, например, жареных скорпионов.
Описание экскурсии
Мы отправимся в древний город Чжуцзяцзяо — водный городок, история которого длится уже более 1700 лет. Здесь узкие улочки тянутся вдоль каналов, каменные мосты соединяют берега, а дома времён Мин и Цин отражаются в воде.
Мы заглянем в сад Кэчжи, разберём смысл иероглифов на расписных балках и обсудим, зачем китайские мастера скрывали символы в орнаментах. Вы услышите истории старинного почтового отделения и аптеки Тунтяньхэ.
А ещё по желанию попробуете то, чем гордится город: ароматные цзунцзы или более экзотические блюда вроде жареных кузнечиков и скорпионов.
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле Buick Excelle, Buick GL8, Voyah DreamPower или других аналогичных по классу
- Отдельно оплачивается катание на лодке и обед — по желанию
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 48 туристов
Наша команда — это лицензированные русскоязычные гиды с многолетним опытом работы с группами в Китае. Мы хорошо понимаем культурные различия между Россией и Китаем, поэтому делаем общение лёгким и комфортным. Во время экскурсий вы получите профессиональный рассказ на русском языке — с историческими деталями, культурным контекстом и живыми историями о местных достопримечательностях.
