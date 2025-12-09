Приглашаем вас в китайскую Венецию! Вы познакомитесь с древним городом Чжуцзяцзяо, рассмотрите архитектуру династий Мин и Цин, старинные сады и улочки. Окунётесь в медленный ритм жизни и услышите о традиционной культуре страны. А по желанию попробуете местные деликатесы, например, жареных скорпионов.

Описание экскурсии

Мы отправимся в древний город Чжуцзяцзяо — водный городок, история которого длится уже более 1700 лет. Здесь узкие улочки тянутся вдоль каналов, каменные мосты соединяют берега, а дома времён Мин и Цин отражаются в воде.

Мы заглянем в сад Кэчжи, разберём смысл иероглифов на расписных балках и обсудим, зачем китайские мастера скрывали символы в орнаментах. Вы услышите истории старинного почтового отделения и аптеки Тунтяньхэ.

А ещё по желанию попробуете то, чем гордится город: ароматные цзунцзы или более экзотические блюда вроде жареных кузнечиков и скорпионов.

Организационные детали