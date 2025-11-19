Мы соединяем погружение в духовную атмосферу храма нефритового Будды с интимным ритуалом традиционной чайной церемонии.
Вы не просто осмотрите достопримечательности, но и приобщитесь к философии покоя, почувствуете связь времён и научитесь уделять внимание деталям. А во время чайной церемонии ощутите дзен в действии.
Описание экскурсии
Храм нефритового Будды (30–40 минут)
Вы увидите сияющие золотые залы, затянутые дымкой благовоний. Главное сокровище — две легендарные статуи нефритового Будды.
Чайная церемония (1,5 часа)
Философия Пути чая, гармония, уважение и чистота. Мы обсудим, как восточная мудрость инь-янь отражается в контрасте между внешним великолепием храма и сосредоточенной простотой чайной церемонии. Поговорим об искусстве присутствия: и в храме, и в чайном ритуале главное — быть здесь и сейчас, отключиться от суеты мыслей. Вы раскроете смысл каждого жеста, звука и предмета на церемонии.
Организационные детали
- Поездка проходит на седане Rover или Buick
- Дополнительные расходы: чайная церемония 500 юаней (проба 6 сортов чая)
- На маршруте не предусмотрены остановки на обед. Если необходимо, возьмите с собой бутылку воды и лёгкий перекус
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Нефритового Будды (Jade Budda Temple) 玉佛寺
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Святослав — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 85 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Святослав. Я не просто гид, а дипломированный китаист и историк-культуролог. Живу в Шанхае с 2016 года и провожу экскурсии не только как эксперт, но и как инсайдер.
