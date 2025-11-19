Святослав — ваша команда гидов в Шанхае

Провели экскурсии для 85 туристов

читать дальше За годы жизни в этом невероятном мегаполисе я изучил его достопримечательности от знаковых до скрытых, а также глубоко погрузился в его историю, современный ритм и традиционную культуру. Моя страсть – не просто показать вам город, а раскрыть его подлинную суть, погрузив в богатейшие слои китайской цивилизации, которые оживают здесь каждый день.

Здравствуйте! Меня зовут Святослав. Я не просто гид, а дипломированный китаист и историк-культуролог. Живу в Шанхае с 2016 года и провожу экскурсии не только как эксперт, но и как инсайдер.