скидка
5%
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Погрузитесь в гармонию Ханчжоу на один день: озеро Сиху, храм Линъинь, чайная деревня Мэйцзяу. Индивидуальная экскурсия из Шанхая
Начало: В центральной части города
«Вы насладитесь пейзажами и познакомитесь с местными достопримечательностями: на островках и берегах озера есть древние храмы, пагоды и сады»
Завтра в 07:00
23 дек в 07:00
567$539 за всё до 5 чел.
скидка
5%
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня: индивидуальная экскурсия с гидом
Проведите два незабываемых дня в Шанхае и Ханчжоу! Посетите телебашню, сады, храмы и чайные террасы. Комфортное путешествие с русскоязычным гидом
Начало: В центральной части города
«Всемирно известный храм, в котором вы полюбуетесь необыкновенным Буддой, давшим ему название»
Завтра в 08:00
23 дек в 08:00
943$896 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Душа Шанхая: всё самое важное с востоковедом
Узнать город на экскурсии с гидом - специалистом по международным отношениям
Начало: Y входа в сад Юй Юань
«Храм Городского Бога (даосский храм) — сердце Шанхая на протяжении многих веков»
Завтра в 08:30
23 дек в 08:30
$280 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander14 декабря 2024Великолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибо гиду Евгении! Хорошо знает
- ЕЕлена31 октября 2024Отличная экскурсия! Все было организовано на высшем уровне, все вовремя, очень комфортная машина (нас 4 человека и нам предложили минивэн).
- ММеркулова21 октября 2024Я в восторге))) У меня была гид Инна и я благодарно ей за хорошо проведенное время. Ханчжоу действительно рай на
- ИИлья14 октября 2024Великолепная экскурсия, всё прошло на одном дыхании! Ханчжоу - удивительное место, совершенно не хотелось уезжать. Гид Инна - очень позитивный и приятный человек, создавала замечательную атмосферу праздника. Спасибо!
- ВВладимир27 июля 2024Все четко организовано, гиды и водители очень приветливы и доброжелательные.
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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