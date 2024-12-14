Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Шанхая

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Шанхае на русском языке, цены от $280, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
На машине
скидка
5%
16 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Погрузитесь в гармонию Ханчжоу на один день: озеро Сиху, храм Линъинь, чайная деревня Мэйцзяу. Индивидуальная экскурсия из Шанхая
Начало: В центральной части города
«Вы насладитесь пейзажами и познакомитесь с местными достопримечательностями: на островках и берегах озера есть древние храмы, пагоды и сады»
Завтра в 07:00
23 дек в 07:00
567$539 за всё до 5 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
На машине
скидка
5%
2 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня: индивидуальная экскурсия с гидом
Проведите два незабываемых дня в Шанхае и Ханчжоу! Посетите телебашню, сады, храмы и чайные террасы. Комфортное путешествие с русскоязычным гидом
Начало: В центральной части города
«Всемирно известный храм, в котором вы полюбуетесь необыкновенным Буддой, давшим ему название»
Завтра в 08:00
23 дек в 08:00
943$896 за всё до 5 чел.
Душа Шанхая: всё самое важное с востоковедом
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Душа Шанхая: всё самое важное с востоковедом
Узнать город на экскурсии с гидом - специалистом по международным отношениям
Начало: Y входа в сад Юй Юань
«Храм Городского Бога (даосский храм) — сердце Шанхая на протяжении многих веков»
Завтра в 08:30
23 дек в 08:30
$280 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    14 декабря 2024
    Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
    Великолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибо гиду Евгении! Хорошо знает
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    русский язык и наши отечественные предпочтения! Большой стаж работы и знает где и что можно найти! Посетите «знакомство с Шанхаем», «Дисней», «Венецию» обязательно! Единственно-если в декабре, запаситесь теплой одеждой! Несмотря на солнце и плюсовую температуру, тут постоянно ветер пронизывающий и влажность воздуха высокая часто. Без гида тяжело общаться с Китайцами на английском, чаще всего они его просто не знают! Тогда запаситесь онлайн словарями на телефонах, они ими привыкают уже тоже пользоваться. Такси вызвать трудно, вечером начинают какие-то непонятные суммы называть, поэтому, лучше взять машину с водителем и показав ему точный адрес на карте, он вас доставит! Рекомендую! Спасибо!

    Великолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибоВеликолепно все прошло, в назначенное время и без каких-либо опозданий! Все минута в минуту! Отдельное спасибо
  • Е
    Елена
    31 октября 2024
    Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
    Отличная экскурсия! Все было организовано на высшем уровне, все вовремя, очень комфортная машина (нас 4 человека и нам предложили минивэн).
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    Гид Ася - очень много знает, а главное - очень все интересно объясняет, весело, с шутками, с местным фольклором и в дороге между достопримечательностями рассказала нам о традициях, быте и просто о современной жизни Ханчжоу и Шанхая! Супер! Очень рекомендую. Интересно было всем в диапазоне от 20 до 70 лет))

  • М
    Меркулова
    21 октября 2024
    Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
    Я в восторге))) У меня была гид Инна и я благодарно ей за хорошо проведенное время. Ханчжоу действительно рай на
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    земле, здесь даже воздух другой, более свежий что ли)). Инна рассказала о данной местности с большой любовью, чувствуется, что хорошо разбирается в этой теме. В прошлом году была в Пекине и гуляла самостоятельно и я рада, что в этот раз решила воспользоваться услугами гида, получилось более насыщенно и узнала больше различных тонкостей китайской культуры и жизни. Да, если ехать на машине, то занимает поездка 3 часа в одну сторону, но это того стоит. Организация на высоте, предоставляемый автомобиль очень комфортный, водитель ведет машину аккуратно.

  • И
    Илья
    14 октября 2024
    Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
    Великолепная экскурсия, всё прошло на одном дыхании! Ханчжоу - удивительное место, совершенно не хотелось уезжать. Гид Инна - очень позитивный и приятный человек, создавала замечательную атмосферу праздника. Спасибо!
  • В
    Владимир
    27 июля 2024
    Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
    Все четко организовано, гиды и водители очень приветливы и доброжелательные.

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в декабре 2024
Сейчас в Шанхае в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 896 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 18 ⭐ отзывов, цены от $280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль