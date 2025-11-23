М Мульмин Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов Прекрасная экскурсия, пронеслась на одном дыхании! У нас была гидом Евгения- легкая подача материала, достойные локации, много рассказывала помимо основного материала, пообедали в интересном местечке местными блюдами. Подсказала куда еще можно сходить полюбоваться красотой Шанхая. Спасибо!

Нам с дочкой очень понравилась экскурсия! Софья очень интересно и познавательно рассказывает, интерсуется, чего бы нам хотелось и подстраивает экскурсию под наши интересы. Отедльно хочу отметить, что Софья ориентируется на маршруте на уровне местного жителя и отлично общаетсяна китайском языке! Широкий охват интерсных мест Шанхая за 1 день - это то, что нам было надо!:) От души рекомендую экскурсию!

От души рекомендую экскурсию! Нам с дочкой очень понравилась экскурсия! Софья очень интересно и познавательно рассказывает, интерсуется, чего бы нам хотелось и подстраивает экскурсию

A Alina Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов Прекрасная девушка Евгения! Если вам нужен проводник по Шанхаю - вам сюда! Прогулка 8 часов не утомительно, а познавательно! Все локации рядом, перемещались легко! Интересно посмотреть город глазами местного жителя и послушать историю каждой локации на профессиональном языке гида! Рекомендую♥️

Т Татьяна Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов читать дальше прислушивалась к нашим пожеланиям и мы перекусили в известной сетевой пельменной. (очень вкусно пельмешки с креветками).

Посмотрели Шанхай и днем, и с прекрасной ночной панорамой. Закончили вечер, так же по совету Евгении, в ресторанчике на высоте с отличным видом на вечерний город.

Советую данную программу, очень много разных локаций и информации 👍 Экскурсия была насыщенной и интересной. Передвигались по городу пешком, на такси и метро, а также, на пароме по реке. Евгения

Ф Фаргат Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов Евгения провела экскурсию на отлично, показала не стандартные локации Шанхая. Перемещались на такси,метро и пешком и удалось увидеть разнообразный Шанхай.

Д Дмитрий Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов Замечательно спланированный маршрут, не забываемый день в Шанхае, спасибо Евгении!

М Мария Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов читать дальше на пароме, ребёнок доволен и нам понравилось.

Евгения - приятная девушка, информацию подаёт легко, хорошая речь. К тому же знание китайского на высоком уровне и решает любые вопросы с местным населением.

Пообедали в местной забегаловке, где были только китайцы - вкусно и необычно. Для первого знакомства с Шанхаем прогулка получилась замечательная. Посетили основные локации. Передвижения были и на такси, и на метро, и

А Александр Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов Отличная экскурсия. Евгения очень приятная и образованная девушка. Все очень понравилось. Всем рекомендую.

Н Наталья Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов Евгения прекрасный разказачк, отличная речь и знание маршрута. Исторические факты преподносятся легко и интересно. Женя прекрасный собеседник, эрудированна, с не очень приятно общаться, открытая, много знает. Экскурсия продумана детально, 8 часов пролетели на одном дыхании как 2! Очень рекомендую!

Е Екатерина Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов Спасибо Евгении за проведенную экскурсию! Локации были очень интересными, весь день прошел насыщенно и легко, наша группа оказалась очень довольной)

Н Надежда Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов Очень позитивная и красивая) все было очень интересно. Всем понравилось 🤌

D Diana Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов читать дальше с новой стороны)

Ни разу не пожалели, что взяли экскурсовода, сами мы бы точно не смогли посетить столько мест.

Помимо экскурсии, Женя советовала нам куда сходить покушать, что еще посмотреть, делилась важной информацией. Спасибо вам большое 🫶🏻 Мне очень понравилась Женя, как она вела экскурсию! Все было насыщенно, интересно! Мы узнали много нового, Шанхай открылся для нас

Нам все очень понравилось, было безумно интересно! Евгения рассказывала про каждую локацию простым и понятным языком, после экскурсии сформировалась полная картина о Шанхае и его истории! Между локациями передвигались на такси, благодаря чему к концу экскурсии остались силы даже после 8 часов прогулок по Шанхаю. А после экскурсии еще показала интересный панорамный вращающийся ресторан на вершине отеля Редиссон и помогла сделать заказ. Огромное спасибо!