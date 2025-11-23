Мои заказы

Храмы и соборы Шанхая с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Шанхае на русском языке, цены от $193. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
Пешая
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
Прогуляться от древнего Китая до футуристического мегаполиса и понять город-контраст
Начало: У метро «Сад Юй Юань»
«Храм Цзинань (Золотой храм) — самый ценный в Шанхае»
Завтра в 12:00
2 дек в 12:00
$399 за всё до 6 чел.
Шанхай за 6 часов: от древних храмов до современных небоскрёбов
6 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай за 6 часов: от древних храмов до современных небоскрёбов
Начало: По договоренности
«Знакомство с буддизмом в Храме Нефритового Будды Первый пунктом на нашем маршруте станет Храм Нефритового Будды XIX века с яркими стенами шафранового цвета, где хранится двухметровая статуя Будды»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
$330 за всё до 4 чел.
Духовность и ритуал в Шанхае: от сводов храма к чашке чайного мира
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовность и ритуал в Шанхае: от сводов храма к чашке чайного мира
Отправиться в путешествие к внутренней гармонии и попробовать китайский чай
Начало: У храма Нефритового Будды (Jade Budda Temple) 玉佛寺
«Храм нефритового Будды (30–40 минут)»
Сегодня в 08:00
1 дек в 08:30
$193 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мульмин
    23 ноября 2025
    Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
    Прекрасная экскурсия, пронеслась на одном дыхании! У нас была гидом Евгения- легкая подача материала, достойные локации, много рассказывала помимо основного материала, пообедали в интересном местечке местными блюдами. Подсказала куда еще можно сходить полюбоваться красотой Шанхая. Спасибо!
  • Г
    Григорий
    17 ноября 2025
    Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
    Нам с дочкой очень понравилась экскурсия! Софья очень интересно и познавательно рассказывает, интерсуется, чего бы нам хотелось и подстраивает экскурсию
    под наши интересы. Отедльно хочу отметить, что Софья ориентируется на маршруте на уровне местного жителя и отлично общаетсяна китайском языке! Широкий охват интерсных мест Шанхая за 1 день - это то, что нам было надо!:)
    От души рекомендую экскурсию!

  • A
    Alina
    8 ноября 2025
    Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
    Прекрасная девушка Евгения! Если вам нужен проводник по Шанхаю - вам сюда! Прогулка 8 часов не утомительно, а познавательно! Все локации рядом, перемещались легко! Интересно посмотреть город глазами местного жителя и послушать историю каждой локации на профессиональном языке гида! Рекомендую♥️
  • Т
    Татьяна
    8 ноября 2025
    Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
    Экскурсия была насыщенной и интересной. Передвигались по городу пешком, на такси и метро, а также, на пароме по реке. Евгения
    прислушивалась к нашим пожеланиям и мы перекусили в известной сетевой пельменной. (очень вкусно пельмешки с креветками).
    Посмотрели Шанхай и днем, и с прекрасной ночной панорамой. Закончили вечер, так же по совету Евгении, в ресторанчике на высоте с отличным видом на вечерний город.
    Советую данную программу, очень много разных локаций и информации 👍

  • Ф
    Фаргат
    7 ноября 2025
    Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
    Евгения провела экскурсию на отлично, показала не стандартные локации Шанхая. Перемещались на такси,метро и пешком и удалось увидеть разнообразный Шанхай.
  • Д
    Дмитрий
    2 ноября 2025
    Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
    Замечательно спланированный маршрут, не забываемый день в Шанхае, спасибо Евгении!
  • М
    Мария
    28 октября 2025
    Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
    Для первого знакомства с Шанхаем прогулка получилась замечательная. Посетили основные локации. Передвижения были и на такси, и на метро, и
    на пароме, ребёнок доволен и нам понравилось.
    Евгения - приятная девушка, информацию подаёт легко, хорошая речь. К тому же знание китайского на высоком уровне и решает любые вопросы с местным населением.
    Пообедали в местной забегаловке, где были только китайцы - вкусно и необычно.

  • А
    Александр
    27 октября 2025
    Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
    Отличная экскурсия. Евгения очень приятная и образованная девушка. Все очень понравилось. Всем рекомендую.
  • Н
    Наталья
    24 октября 2025
    Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
    Евгения прекрасный разказачк, отличная речь и знание маршрута. Исторические факты преподносятся легко и интересно. Женя прекрасный собеседник, эрудированна, с не очень приятно общаться, открытая, много знает. Экскурсия продумана детально, 8 часов пролетели на одном дыхании как 2! Очень рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    21 октября 2025
    Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
    Спасибо Евгении за проведенную экскурсию! Локации были очень интересными, весь день прошел насыщенно и легко, наша группа оказалась очень довольной)
  • Н
    Надежда
    4 октября 2025
    Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
    Очень позитивная и красивая) все было очень интересно. Всем понравилось 🤌
  • D
    Diana
    3 октября 2025
    Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
    Мне очень понравилась Женя, как она вела экскурсию! Все было насыщенно, интересно! Мы узнали много нового, Шанхай открылся для нас
    с новой стороны)
    Ни разу не пожалели, что взяли экскурсовода, сами мы бы точно не смогли посетить столько мест.
    Помимо экскурсии, Женя советовала нам куда сходить покушать, что еще посмотреть, делилась важной информацией. Спасибо вам большое 🫶🏻

  • М
    Михаил
    26 сентября 2025
    Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
    Нам все очень понравилось, было безумно интересно! Евгения рассказывала про каждую локацию простым и понятным языком, после экскурсии сформировалась полная
    картина о Шанхае и его истории! Между локациями передвигались на такси, благодаря чему к концу экскурсии остались силы даже после 8 часов прогулок по Шанхаю. А после экскурсии еще показала интересный панорамный вращающийся ресторан на вершине отеля Редиссон и помогла сделать заказ. Огромное спасибо!

  • М
    Мария
    14 сентября 2025
    Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
    Большое спасибо Жене за отлично организованную экскурсию. В Шанхае мы оказались впервые и для того, чтобы понять что к чему
    читать дальше

    в городе эта экскурсия - то что нужно! мы успели пройтись по всем заявленным локациям, Женя очень грамотно и последовательно всё организовала, дала кучу интересной информации, и об истроии, и о современной стороне города ёмко и динамично,не заскучаешь! 😄передвигались на такси. Кроме того,если нам нужна была какая-то помощь или совет,она с радостью помогала, было очень комфортно. Смело советую!

