Индивидуальная
до 6 чел.
Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
Прогуляться от древнего Китая до футуристического мегаполиса и понять город-контраст
Начало: У метро «Сад Юй Юань»
«Храм Цзинань (Золотой храм) — самый ценный в Шанхае»
Завтра в 12:00
2 дек в 12:00
$399 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай за 6 часов: от древних храмов до современных небоскрёбов
Начало: По договоренности
«Знакомство с буддизмом в Храме Нефритового Будды Первый пунктом на нашем маршруте станет Храм Нефритового Будды XIX века с яркими стенами шафранового цвета, где хранится двухметровая статуя Будды»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовность и ритуал в Шанхае: от сводов храма к чашке чайного мира
Отправиться в путешествие к внутренней гармонии и попробовать китайский чай
Начало: У храма Нефритового Будды (Jade Budda Temple) 玉佛寺
«Храм нефритового Будды (30–40 минут)»
Сегодня в 08:00
1 дек в 08:30
$193 за всё до 5 чел.
- ММульмин23 ноября 2025Прекрасная экскурсия, пронеслась на одном дыхании! У нас была гидом Евгения- легкая подача материала, достойные локации, много рассказывала помимо основного материала, пообедали в интересном местечке местными блюдами. Подсказала куда еще можно сходить полюбоваться красотой Шанхая. Спасибо!
- ГГригорий17 ноября 2025Нам с дочкой очень понравилась экскурсия! Софья очень интересно и познавательно рассказывает, интерсуется, чего бы нам хотелось и подстраивает экскурсию
- AAlina8 ноября 2025Прекрасная девушка Евгения! Если вам нужен проводник по Шанхаю - вам сюда! Прогулка 8 часов не утомительно, а познавательно! Все локации рядом, перемещались легко! Интересно посмотреть город глазами местного жителя и послушать историю каждой локации на профессиональном языке гида! Рекомендую♥️
- ТТатьяна8 ноября 2025Экскурсия была насыщенной и интересной. Передвигались по городу пешком, на такси и метро, а также, на пароме по реке. Евгения
- ФФаргат7 ноября 2025Евгения провела экскурсию на отлично, показала не стандартные локации Шанхая. Перемещались на такси,метро и пешком и удалось увидеть разнообразный Шанхай.
- ДДмитрий2 ноября 2025Замечательно спланированный маршрут, не забываемый день в Шанхае, спасибо Евгении!
- ММария28 октября 2025Для первого знакомства с Шанхаем прогулка получилась замечательная. Посетили основные локации. Передвижения были и на такси, и на метро, и
- ААлександр27 октября 2025Отличная экскурсия. Евгения очень приятная и образованная девушка. Все очень понравилось. Всем рекомендую.
- ННаталья24 октября 2025Евгения прекрасный разказачк, отличная речь и знание маршрута. Исторические факты преподносятся легко и интересно. Женя прекрасный собеседник, эрудированна, с не очень приятно общаться, открытая, много знает. Экскурсия продумана детально, 8 часов пролетели на одном дыхании как 2! Очень рекомендую!
- ЕЕкатерина21 октября 2025Спасибо Евгении за проведенную экскурсию! Локации были очень интересными, весь день прошел насыщенно и легко, наша группа оказалась очень довольной)
- ННадежда4 октября 2025Очень позитивная и красивая) все было очень интересно. Всем понравилось 🤌
- DDiana3 октября 2025Мне очень понравилась Женя, как она вела экскурсию! Все было насыщенно, интересно! Мы узнали много нового, Шанхай открылся для нас
- ММихаил26 сентября 2025Нам все очень понравилось, было безумно интересно! Евгения рассказывала про каждую локацию простым и понятным языком, после экскурсии сформировалась полная
- ММария14 сентября 2025Большое спасибо Жене за отлично организованную экскурсию. В Шанхае мы оказались впервые и для того, чтобы понять что к чему
