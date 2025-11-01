Наньши - это историческое сердце Шанхая, где прошлое встречается с настоящим.
Прогуливаясь по извилистым улочкам, можно увидеть старинные дома и чайные беседки, а также посетить храм монахини Цисю и даосский храм
6 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Погружение в историю Шанхая
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
- 🧭 Прогулка по древним улочкам
- 📜 Выставка о 700-летней истории
- 🕍 Визит в храм монахини Цисю
- 🕌 Единственный сохранившийся участок стены
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Древние улочки Наньши
- Храм монахини Цисю
- Памятник городской стены
- Даосский храм Дацзин
Описание экскурсии
- Древние улочки Наньши. Вы увидите старинные аутентичные дома, чайные беседки и уличные лавочки с национальными закусками. А если повезёт, встретите местных жителей в традиционных костюмах.
- Храм монахини Цисю. Здесь вы познакомитесь с особенностью архитектуры шанхайского народного буддийского храма.
- Памятник городской стены и даосский храм Дацзин. Вы увидите единственный сохранившийся участок древней стены и храм, построенный на ней. А на втором этаже посетите выставку «История старого района Шанхая» и наглядно познакомитесь с 700-летним прошлым Наньши.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в храм монахини — 10 юаней с чел., памятник городской стены и даосский храм «Дацзин» — 5 юаней с чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У стации метро "Сад"Юй Юань ""
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 2635 туристов
Добрый день! Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов, работающая в Китае более 10 лет. С радостью покажем вам эту удивительную страну и раскроем её богатую историю, самобытную архитектуру и загадочную культуру. Надеемся на скорую встречу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
1 ноя 2025
Встретили в аэропорту вовремя, экскурсию проводила Инна, она много рассказала о Шанхае, показала интересные места, 4 часа пролетели незаметно, очень понравилось. Мы были 1 раз в Шанхае, поездка удалась. Спасибо Нине, которая постоянно была на связи.
