Сучжоу — это не просто городок рядом с Шанхаем, а отдельный мир с собственной эстетикой и ритмом. Мы покажем вам город через его сады, каналы и легенды — без перегрузки фактами.
Вы увидите, как устроена китайская гармония в архитектуре и природе, и почувствуете атмосферу старого Сучжоу.
Описание экскурсии
До Сучжоу вам нужно добраться самостоятельно на скоростном поезде.
Что вас ожидает
Северная пагода
- Увидите одну из самых высоких построек старого Сучжоу
- Узнаете, как она служила ориентиром для лодочников
- Поймёте её роль в жизни города
Сад Каменных Львов
- Пройдёте по одному из самых известных классических садов Китая
- Окажетесь в лабиринте из камней, мостиков и прудов
- Разберётесь, как в Китае создавали искусственные ландшафты
Улица Пинцзян и каналы
- Прогуляемся по исторической улице с атмосферой прошлого
- Вы увидите старый Сучжоу с его каналами и домами
- При желании прокатитесь на лодке
Даосский храм Тайны
- Побываете в одном из древнейших храмов города
- Узнаете о даосских традициях и их влиянии на культуру
- Почувствуете спокойную и сосредоточенную атмосферу этого места
Обед
Сделаем остановку в уютном ресторане. Вы попробуете блюда сучжоусской кухни — простые, домашние и характерные для региона.
Холм Тигра
- Поднимемся к одному из самых знаковых мест Сучжоу
- Вспомним легенду об императоре Хэ Люй и белом тигре
- Обсудим, почему местная пагода наклонена
- Полюбуемся видами на окрестности
В течение дня вы узнаете, как устроены китайские сады, как философия даосизма отражается в архитектуре и почему Сучжоу называют городом гармонии.
Организационные детали
- До Сучжоу вам нужно добраться самостоятельно на скоростном поезде, что в среднем занимает 25 мин. в одну сторону. Стоимость билета — ~$6,5 за 2 класс
- Экскурсия в Сучжоу проходит на автомобиле с остановками и прогулками
- Обед оплачивается отдельно
- Входные билеты на локации оплачиваются отдельно
- С вами будет гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Свободно говорю по-китайски и хорошо знаю город изнутри. Веду авторские экскурсии, совмещая историю, культуру и живые наблюдения. Мне важно не просто показать город, а помочь его почувствовать — через детали, атмосферу и диалог. С радостью встречаюсь с путешественниками, чтобы делиться Шанхаем так, как делился бы с друзьями. Работаю с командой таких же профессиональных и увлечённых гидов.
5
Основано на 1 отзыве
Провели прекрасный день с Петром в Сучжоу и остались под большим впечатлением как от самой экскурсии, так и от приятного общения.
Благодаря Петру мы не просто увидели Сучжоу, а действительно смогли
Благодаря Петру мы не просто увидели Сучжоу, а действительно смогли
от $390 за экскурсию