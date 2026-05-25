лучше почувствовать Китай - его историю, культуру, традиции и даже по-новому взглянуть на менталитет китайцев. Было очень интересно, живо и увлекательно. Перт блестяще владеет китайским и чувствуется, насколько глубоко он знает страну и любит то, чем занимается.



При этом все было организовано просто безупречно. Петр заранее купил билеты на скоростной поезд, а в Сучжоу нас уже ждал комфортабельный и ну просто космический электромобиль, поэтому весь день прошел легко и комфортно. Кроме того, наша экскурсия пришлась на майские праздники - время, когда по всему Китаю выходные, и в популярных местах буквально реки из людей. Многие гиды в этот период не рекомендуют экскурсии, а некоторые и вовсе отказываются их проводить. Петр заранее честно предупредил нас обо всех особенностях, но при этом выстроил логистику настолько грамотно, что мы практически не ощущали дискомфорта. Все было продумано так, чтобы даже в таких условиях получить максимум впечатлений и комфорта, за что отдельное спасибо!



Очень благодарны Петру за этот день, за внимание к деталям и за возможность увидеть Сучжоу именно таким. Это было действительно особенное путешествие, очень хочется вернуться в Китай и продолжить его исследование.