Открывая окрестности Шанхая: Сучжоу и его эстетика

Познать тайну китайской гармонии, гуляя по садам и вдоль каналов, и услышать легенды Поднебесной
Сучжоу — это не просто городок рядом с Шанхаем, а отдельный мир с собственной эстетикой и ритмом. Мы покажем вам город через его сады, каналы и легенды — без перегрузки фактами.

Вы увидите, как устроена китайская гармония в архитектуре и природе, и почувствуете атмосферу старого Сучжоу.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

До Сучжоу вам нужно добраться самостоятельно на скоростном поезде.

Что вас ожидает

Северная пагода

  • Увидите одну из самых высоких построек старого Сучжоу
  • Узнаете, как она служила ориентиром для лодочников
  • Поймёте её роль в жизни города

Сад Каменных Львов

  • Пройдёте по одному из самых известных классических садов Китая
  • Окажетесь в лабиринте из камней, мостиков и прудов
  • Разберётесь, как в Китае создавали искусственные ландшафты

Улица Пинцзян и каналы

  • Прогуляемся по исторической улице с атмосферой прошлого
  • Вы увидите старый Сучжоу с его каналами и домами
  • При желании прокатитесь на лодке

Даосский храм Тайны

  • Побываете в одном из древнейших храмов города
  • Узнаете о даосских традициях и их влиянии на культуру
  • Почувствуете спокойную и сосредоточенную атмосферу этого места

Обед

Сделаем остановку в уютном ресторане. Вы попробуете блюда сучжоусской кухни — простые, домашние и характерные для региона.

Холм Тигра

  • Поднимемся к одному из самых знаковых мест Сучжоу
  • Вспомним легенду об императоре Хэ Люй и белом тигре
  • Обсудим, почему местная пагода наклонена
  • Полюбуемся видами на окрестности

В течение дня вы узнаете, как устроены китайские сады, как философия даосизма отражается в архитектуре и почему Сучжоу называют городом гармонии.

Организационные детали

  • До Сучжоу вам нужно добраться самостоятельно на скоростном поезде, что в среднем занимает 25 мин. в одну сторону. Стоимость билета — ~$6,5 за 2 класс
  • Экскурсия в Сучжоу проходит на автомобиле с остановками и прогулками
  • Обед оплачивается отдельно
  • Входные билеты на локации оплачиваются отдельно
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Свободно говорю по-китайски и хорошо знаю город изнутри. Веду авторские экскурсии, совмещая историю, культуру и живые наблюдения. Мне важно не просто показать город, а помочь его почувствовать — через детали, атмосферу и диалог. С радостью встречаюсь с путешественниками, чтобы делиться Шанхаем так, как делился бы с друзьями. Работаю с командой таких же профессиональных и увлечённых гидов.

Отзывы и рейтинг

Алексей
Провели прекрасный день с Петром в Сучжоу и остались под большим впечатлением как от самой экскурсии, так и от приятного общения.

Благодаря Петру мы не просто увидели Сучжоу, а действительно смогли
читать дальшеуменьшить

лучше почувствовать Китай - его историю, культуру, традиции и даже по-новому взглянуть на менталитет китайцев. Было очень интересно, живо и увлекательно. Перт блестяще владеет китайским и чувствуется, насколько глубоко он знает страну и любит то, чем занимается.

При этом все было организовано просто безупречно. Петр заранее купил билеты на скоростной поезд, а в Сучжоу нас уже ждал комфортабельный и ну просто космический электромобиль, поэтому весь день прошел легко и комфортно. Кроме того, наша экскурсия пришлась на майские праздники - время, когда по всему Китаю выходные, и в популярных местах буквально реки из людей. Многие гиды в этот период не рекомендуют экскурсии, а некоторые и вовсе отказываются их проводить. Петр заранее честно предупредил нас обо всех особенностях, но при этом выстроил логистику настолько грамотно, что мы практически не ощущали дискомфорта. Все было продумано так, чтобы даже в таких условиях получить максимум впечатлений и комфорта, за что отдельное спасибо!

Очень благодарны Петру за этот день, за внимание к деталям и за возможность увидеть Сучжоу именно таким. Это было действительно особенное путешествие, очень хочется вернуться в Китай и продолжить его исследование.

