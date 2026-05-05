Это индивидуальный шопинг по лучшим спотам Шанхая.
Вы посетите зумерские моллы, узнаете, что носят китайские блогеры, где берут люксовый секонд-хенд и как экономить на трендах. Идеальный формат для тех, кто хочет собрать уникальный гардероб за один день.
Вы посетите зумерские моллы, узнаете, что носят китайские блогеры, где берут люксовый секонд-хенд и как экономить на трендах. Идеальный формат для тех, кто хочет собрать уникальный гардероб за один день.
Описание экскурсии
10:00 — старт из отеля
Магазин косметики, Adidas с возможностью кастомизации и небольшой молл с нишевыми китайскими брендами. По желанию зайдём в магазин украшений со смелым дизайном.
12:00 — TX-молл + кофе
Зумерский молл с декором и роботами. Кофе-пауза в атмосферном кафе, магазины топовых китайских брендов.
14:00 — обед
Перерыв на еду и обсуждение находок и трендов.
15:30 — Xin Tian Di
Корейский бренд очков с сумасшедшими инсталляциями. Яркие трендовые вещи от локального бренда.
17:00 — возвращение в отель
Вы узнаете:
- что покупают и носят китайские блогеры и инфлюенсеры
- как сэкономить в Шанхае и распознать аутентичные вещи
- как отличить топовые бренды в зумерских моллах от масс-маркета
- а также о трендах китайской моды — от андерграунда до инстаграмных декораций
Организационные детали
- Программа 18+
- В стоимость входит трансфер по городу на легковом автомобиле
- Отдельно по желанию оплачивается: кофе-пауза — около 30 юаней ($4) и обед — 150 юаней ($21). А также ваши покупки в моллах
- Программа может корректироваться по запросу и за дополнительную плату
- Часть стоимости вы вносите на сайте, остаток — гиду за 48 часов до проведения программы на российскую карту или по Alipay
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 23 туристов
Я живу в Китае с 2017 года и за это время успела узнать страну не только как путешественник, но и как человек, который здесь работает, решает бытовые вопросы, общается с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Супер шопинг! Очень интересно и продуктивно! Ирина замечательный гид! Рекомендую однозначно! Без сопровождения невозможно было бы обойти столько локаций. Спасибо Ирине за прекрасный день в удивительном Шанхае!
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