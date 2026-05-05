Это индивидуальный шопинг по лучшим спотам Шанхая. Вы посетите зумерские моллы, узнаете, что носят китайские блогеры, где берут люксовый секонд-хенд и как экономить на трендах. Идеальный формат для тех, кто хочет собрать уникальный гардероб за один день.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $663 за экскурсию

Ваш гид в Шанхае

Описание экскурсии

10:00 — старт из отеля

Магазин косметики, Adidas с возможностью кастомизации и небольшой молл с нишевыми китайскими брендами. По желанию зайдём в магазин украшений со смелым дизайном.

12:00 — TX-молл + кофе

Зумерский молл с декором и роботами. Кофе-пауза в атмосферном кафе, магазины топовых китайских брендов.

14:00 — обед

Перерыв на еду и обсуждение находок и трендов.

15:30 — Xin Tian Di

Корейский бренд очков с сумасшедшими инсталляциями. Яркие трендовые вещи от локального бренда.

17:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

что покупают и носят китайские блогеры и инфлюенсеры

как сэкономить в Шанхае и распознать аутентичные вещи

как отличить топовые бренды в зумерских моллах от масс-маркета

а также о трендах китайской моды — от андерграунда до инстаграмных декораций

Организационные детали