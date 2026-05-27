Здесь можно найти всё — и даже больше! От одежды и аксессуаров — до чая, тканей и украшений.
Вместе с гидом-переводчиком вы отправитесь исследовать популярные и специализированные рынки и магазины. Научитесь ориентироваться в местной системе шопинга и узнаете о тонкостях торга. А мы поможем отыскать самое интересное и качественное и договориться о лучшей цене.
Описание экскурсии
AP Plaza — главный рынок в Шанхае
- Вы отправитесь рассматривать сумки, часы, одежду, аксессуары и электронику
- выбирать кроссовки, чемоданы и солнцезащитные очки
- покупать сувениры, украшения и дорожные мелочи
- при желании закажете индивидуальный пошив одежды у местных мастеров
А гид поможет сориентироваться среди большого количества магазинов, подскажет, на что обращать внимание при выборе товаров и научит правильно торговаться.
Тянь-шаньский рынок — мир китайской чайной культуры
- вы попробуете разные сорта чая
- узнаете, чем отличаются зелёные, белые чаи, улуны и пуэры
- при желании купите чай, посуду и аксессуары для чаепития
South Bund Fabric Market — ткани и индивидуальный пошив
- вы выберете ткани разных фактур и материалов
- закажете индивидуальный пошив костюма, рубашки или платья
- подберёте фасон, материалы и фурнитуру
- получите качественную вещь по более выгодной цене
Многоэтажный жемчужный рынок Hong Qiao
Здесь вы полюбуетесь изделиями из жемчуга, аксессуарами, бижутерией и сувенирами.
Организационные детали
- По желанию мы составим маршрут под ваши интересы
- С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 244 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную
от $399 за экскурсию