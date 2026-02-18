Провинцию Сунцзян называют колыбелью Шанхая — первые поселения возникли здесь более 4000 лет назад. В археологическом парке Гуанфулин под стеклянным павильоном вы увидите раскопки одного из них. На холмах Шэшань посетите крупнейший католический собор Восточной Азии и осмотрите отель, встроенный в заброшенный карьер. А завершите день в колоритном водном городке Цибао.

Описание экскурсии

8:30 — отправление из центра Шанхая

Поездка в сторону Сунцзяня займёт около часа: вы постепенно оставите небоскрёбы позади и увидите, как мегаполис сменяется более спокойными пригородами.

9:40–11:30 — археологический парк Гуанфулин

В парке собраны раскопки и музеи, где представлены следы цивилизаций, живших на этой земле более 4000 лет назад. Вы увидите подводный музей, реконструкции старых поселений и зону раскопок — после этого Шанхай перестанет казаться просто молодым портовым городом.

11:30–11:50 — переезд к холмам Шэшань

12:00–13:30 — холмы Шэшань

Небольшой подъём приведёт вас к католическому собору — одному из крупнейших храмов такого типа в Восточной Азии. Отметим контраст европейской архитектуры и китайского ландшафта и насладимся панорамными видами с вершины.

13:30–14:00 — обед

Можно выбрать ресторан при отеле или локальное заведение с традиционной китайской кухней.

14:10–15:00 — отель InterContinental Shanghai Wonderland

Вы увидите отель, встроенный в бывший карьер почти стометровой глубины. Даже без заселения сюда имеет смысл приехать: можно спуститься к обзорной площадке, посмотреть на водопад, зайти в лобби или кафе и пофотографировать фасад, уходящий вниз, а не вверх.

15:00–15:40 — переезд в Цибао

15:40–17:30 — водный городок Цибао

Финал дня — прогулка по старому китайскому городку с каналами, каменными мостами и тесными улочками. Вы зайдёте в храм, пройдётесь по набережной, попробуете уличную еду и сладости, посмотрите на жизнь местных и при желании посетите музеи: например, Музей сверчков.

17:30–18:30 — возвращение в центр Шанхая

Организационные детали

Из Шанхая и между локациями едем на такси — проезд оплачивается отдельно

Подъём на холмы лёгкий, особой физподготовки не требуется

Дополнительные расходы