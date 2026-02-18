Посетить парк Гуанфулин, живописные холмы Шэшань и старинный городок Цибао
Провинцию Сунцзян называют колыбелью Шанхая — первые поселения возникли здесь более 4000 лет назад. В археологическом парке Гуанфулин под стеклянным павильоном вы увидите раскопки одного из них.
На холмах Шэшань посетите крупнейший католический собор Восточной Азии и осмотрите отель, встроенный в заброшенный карьер. А завершите день в колоритном водном городке Цибао.
Описание экскурсии
8:30 — отправление из центра Шанхая
Поездка в сторону Сунцзяня займёт около часа: вы постепенно оставите небоскрёбы позади и увидите, как мегаполис сменяется более спокойными пригородами.
9:40–11:30 — археологический парк Гуанфулин
В парке собраны раскопки и музеи, где представлены следы цивилизаций, живших на этой земле более 4000 лет назад. Вы увидите подводный музей, реконструкции старых поселений и зону раскопок — после этого Шанхай перестанет казаться просто молодым портовым городом.
11:30–11:50 — переезд к холмам Шэшань
12:00–13:30 — холмы Шэшань
Небольшой подъём приведёт вас к католическому собору — одному из крупнейших храмов такого типа в Восточной Азии. Отметим контраст европейской архитектуры и китайского ландшафта и насладимся панорамными видами с вершины.
13:30–14:00 — обед
Можно выбрать ресторан при отеле или локальное заведение с традиционной китайской кухней.
Вы увидите отель, встроенный в бывший карьер почти стометровой глубины. Даже без заселения сюда имеет смысл приехать: можно спуститься к обзорной площадке, посмотреть на водопад, зайти в лобби или кафе и пофотографировать фасад, уходящий вниз, а не вверх.
15:00–15:40 — переезд в Цибао
15:40–17:30 — водный городок Цибао
Финал дня — прогулка по старому китайскому городку с каналами, каменными мостами и тесными улочками. Вы зайдёте в храм, пройдётесь по набережной, попробуете уличную еду и сладости, посмотрите на жизнь местных и при желании посетите музеи: например, Музей сверчков.
17:30–18:30 — возвращение в центр Шанхая
Организационные детали
Из Шанхая и между локациями едем на такси — проезд оплачивается отдельно
Подъём на холмы лёгкий, особой физподготовки не требуется
Дополнительные расходы
Проезд на такси — около 400 юаней ($57) на весь маршрут
Вход в парк Гуанфулин — 30–50 юаней ($4–7) за чел.
Музеи в Цибао (по желанию) — 10–30 юаней ($1–4) за чел.
Обед (по желанию)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Шанхае
Провела экскурсии для 17 туристов
Я закрываю глаза — и снова оказываюсь в том Китае двадцатилетней давности. Это был мой первый полёт и первая страна. Тогда Китай ещё не был таким мультискоростным и космическим, как читать дальше
сейчас. Не было смартфонов, скоростных поездов и GPS-навигаторов. Приходилось разбираться в хитросплетениях направлений: житель Поднебесной не отправит вас на двести метров вперёд и не скажет «поверните направо» — он направит на северо-восток, слегка отклоняясь на юго-запад.
После первых услышанных вживую слов на тональном китайском языке я день за днём училась понимать и слышать чистую литературную речь. А когда уши уставали, старалась слушать сердцем — чтобы уловить, о чём с улыбкой говорят бабушки в далёких деревнях провинции Юньнань.
Я пишу и снимаю о Китае. Каждый день жизни в этой стране наполнен множеством глаголов — и я готова поделиться своими знаниями и атмосферными маршрутами.