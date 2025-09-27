Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
От роскошных особняков до тихих каналов, где время остановилось
Начало: У метро Peoples square
27 сен в 09:00
29 сен в 13:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Контент-план по Шанхаю: от исторических мест до трендовых локаций
Пройти по местам, где рождаются хиты китайского интернета
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборСердце Шанхая: от древних символов к небоскрёбам будущего
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Шанхаю, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте, как город сохранил свою уникальность
Начало: У выхода из станции метро Yuyuan (10/14 линия метр...
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
$180 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Из Шанхая - в древний Чжуцзяцзяо
Путешествие в Чжуцзяцзяо подарит вам незабываемые впечатления. Узкие улочки, древние мосты и живописные каналы ждут вас на этой экскурсии
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
$295 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическая прогулка по центру Шанхая
Погрузитесь в шанхайскую культуру и кухню! Откройте для себя Народную площадь, насладитесь Сяо Лун Бао и узнайте о колониальном прошлом города
Начало: У метро People’s Square
Завтра в 12:00
25 сен в 12:00
от $195 за всё до 4 чел.
