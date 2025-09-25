Участники экскурсии посетят изысканный сад Юйюань, исторический район Чэнхуан и водный городок Чжуцзяцзяо. Завершение на набережной Вайтань с её впечатляющей архитектурой станет ярким финалом.
Это путешествие подарит уникальные впечатления от контраста древности и современности, а также возможность насладиться шанхайскими деликатесами и живописными видами
Это путешествие подарит уникальные впечатления от контраста древности и современности, а также возможность насладиться шанхайскими деликатесами и живописными видами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в историю и культуру
- 🏯 Посещение знаковых мест
- 🌉 Прогулка по живописным мостам
- 🍜 Дегустация местных деликатесов
- 🏙️ Впечатляющие виды на город
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Шанхая - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок. Летом может быть жарко и влажно, но это компенсируется меньшей загруженностью туристов. Зимой, хотя и прохладнее, всё равно можно насладиться красотой города, особенно в праздничные дни.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сад Юйюань
- Район Чэнхуан
- Водный городок Чжуцзяцзяо
- Набережная Вайтань
Описание экскурсииЖемчужины китайского мегаполиса Что вас ждёт в этом захватывающем путешествии? Изысканный сад Юйюань — настоящий шедевр китайского ландшафтного искусства. Здесь, среди умиротворяющих павильонов, живописных прудов и причудливых скал, вы почувствуете себя гостем императорского дворца. Исторический район Чэнхуан перенесёт вас в атмосферу старого Шанхая. Погрузитесь в колорит местных улочек, где каждый камень хранит свои секреты. Водный городок Чжуцзяцзяо — настоящая жемчужина Поднебесной, которую часто называют «Венецией Востока». Здесь вы: отведаете аутентичные шанхайские деликатесы, прогуляетесь по древним мостам, полюбуетесь живописными каналами, исследуете традиционные сады. Набережная Вайтань станет великолепным финалом вашего путешествия. Где вы полюбуетесь впечатляющей «Галереей мировой архитектуры», услышите увлекательные истории от профессионального гида и насладитесь потрясающими ночными видами города Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии по Шанхаю — городу, где прошлое встречается с будущим! Важная информация:
- Одевайтесь по сезону.
- Программа тура может меняться.
Каждый день, кроме понедельника, в 9:30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сад Юйюань
- Исторический район Чэнхуан
- Водный городок Чжуцзяцзяо
- Набережная Вайтань
Что включено
- Трансфер от места сбора
- Англоговорящий гид
- Входные билеты на достопримечательности
- Легкий обед в шанхайском стиле
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Renaissance Shanghai Yu Garden Hotel
Завершение: Shanghai Bund
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме понедельника, в 9:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по сезону
- Программа тура может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasia
25 сен 2025
Отличный экскурсовод, рассказ был понятгым и подробным, очень красивые места
M
Mariia
12 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Хороший гид. Обед тоже понравился, особенно дочери понравились китайские пельмени. Покатались на лодке, осмотрели сад, купили сувениры в водной деревне по очень низкой цене. В конце гид нам ещё купил билеты на корабль - обзор набережной
К
Козлова
12 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Хороший гид. Обед тоже понравился, особенно дочери понравились китайские пельмени. Покатались на лодке, осмотрели сад, купили сувениры в водной деревне по очень низкой цене. В конце гид нам ещё купил билеты на корабль - обзор набережной
Т
Татьяна
13 июл 2025
A
Antony
7 июн 2025
Гид был очень хорошим, очень хорошо рассказывал о достопримечательностях и истории этих мест, с ним было легко общаться, чаепитие и обед были очень приятными, транспорт тоже был очень хорошим, очень рекомендую, отличные впечатления.
K
Kevin
6 июн 2025
Гид была замечательная. Она рассказала нам много интересных фактов обо всех достопримечательностях и о стране в целом. Кроме того, экскурсия была хорошо организована и очень интересная. Мы прекрасно провели время в городе на воде. Мы настоятельно рекомендуем эту экскурсию!
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии из Шанхая
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Шанхаю
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Завтра в 16:00
14 ноя в 18:00
$320 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Шанхай за 8 часов: от садов и храмов до небоскрёбов
Прогуляться от древнего Китая до футуристического мегаполиса и понять город-контраст
Начало: У метро «Сад Юй Юань»
14 ноя в 12:00
15 ноя в 12:00
$399
$443 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Шанхаю для транзитных путешественников
Увидеть главное в городе за 5 часов
19 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$424 за всё до 5 чел.