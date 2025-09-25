Участники экскурсии посетят изысканный сад Юйюань, исторический район Чэнхуан и водный городок Чжуцзяцзяо. Завершение на набережной Вайтань с её впечатляющей архитектурой станет ярким финалом.



Это путешествие подарит уникальные впечатления от контраста древности и современности, а также возможность насладиться шанхайскими деликатесами и живописными видами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Шанхая - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок. Летом может быть жарко и влажно, но это компенсируется меньшей загруженностью туристов. Зимой, хотя и прохладнее, всё равно можно насладиться красотой города, особенно в праздничные дни.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.