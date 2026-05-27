Мои заказы

Велопрогулка по Шанхаю на ретровелосипедах: от Французской концессии до Бунда

Уловить контрасты города в движении - в компании англоговорящего гида
Отправимся исследовать центральные кварталы Шанхая на ретровелосипедах Phoenix — не спеша, с остановками и рассказом об истории и сегодняшней жизни. Широкие тенистые улицы будут сменяться лилунами, где и сейчас — как в старь.

На велосипеде такие переходы между эпохами ощущаются особенно живо, и у вас сложится общее представление о пёстрой городской среде Шанхая.
Велопрогулка по Шанхаю на ретровелосипедах: от Французской концессии до Бунда
Велопрогулка по Шанхаю на ретровелосипедах: от Французской концессии до Бунда
Велопрогулка по Шанхаю на ретровелосипедах: от Французской концессии до Бунда

Описание экскурсии

Улица Укан и кварталы Французской концессии — район, не похожий на Шанхай. Именно здесь лучше всего видны черты европейского градостроительста.

Шанхайские лилуны — переулки, где течёт спокойная повседневная жизнь.

Парк «Фусин» и соседние кварталы — общественные пространства, которые объединяют исторические памятники и жилые дома.

Район «Юй Юань» и Старый город — здесь плотная традиционная застройка, особая архитектура и совсем другая атмосфера.

Бунд — набережная и знаменитая панорама города. Вы полюбуетесь колониальными фасадами с одной стороны и силуэтом современного Пудуна — с другой.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды на английском языке
  • Ретровелосипед Phoenix и шлем входят в стоимость
  • Оплата на месте возможна только наличными. До поездки — через Alipay, WeChat Pay или PayPal
  • Экскурсия подходит участникам, которые уверенно держатся в седле
  • В дождь или грозу маршрут может быть скорректирован

ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$105
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Wukang Road
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Панда Чжан
Панда Чжан — Организатор в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы лицензированное туристическое агентство со штаб-квартирой в Пекине. Наша команда много лет живёт и работает в Китае, что позволило нам глубоко изучить местную историю, культуру и повседневную жизнь. Мы с
читать дальшеуменьшить

удовольствием делимся с путешественниками подлинными впечатлениями: от знаковых достопримечательностей до нематериального культурного наследия и яркой жизни местных жителей. Наша миссия — помочь гостям по‑настоящему понять Китай, лично прикоснуться к его культуре и уехать с приятными воспоминаниями. Благодаря профессиональной организации, глубокой локальной экспертизе и многоязычной поддержке (английский, французский, испанский, русский) мы делаем каждую поездку безопасной, насыщенной и запоминающейся. Нам нравится знакомиться с путешественниками со всего света и проводить их через уникальные культурные впечатления, которые выходят за рамки обычных обзорных экскурсий.

Входит в следующие категории Шанхая

Похожие экскурсии на «Велопрогулка по Шанхаю на ретровелосипедах: от Французской концессии до Бунда»

Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
Пешая
Поезд маглев
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
Познакомиться с французской концессией и посетить магазины-музеи современного искусства
Начало: В бывшей французской концессии
Завтра в 11:00
29 мая в 13:00
$283 за всё до 4 чел.
Шанхай для транзитных путешественников
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай для транзитных путешественников
Покажем и расскажем самое главное между вашими рейсами
Начало: Аэропорт Пудун
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
$479 за всё до 5 чел.
Неожиданный Шанхай: прогулка по европейскому кварталу
Пешая
4 часа
-
19%
1 отзыв
Индивидуальная
Неожиданный Шанхай: прогулка по европейскому кварталу
Увидеть неочевидное и узнать о разных периодах в истории города
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$71$88 за человека
Пешеходная экскурсия по Французской концессии с англоговорящим гидом
2.5 часа
3 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Пешеходная экскурсия по Французской концессии с англоговорящим гидом
Начало: 6Ф95+ВВХ Хуанпу, Шанхай, Китай
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$34 за человека
У нас ещё много экскурсий в Шанхае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шанхае
$105 за человека