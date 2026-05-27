Отправимся исследовать центральные кварталы Шанхая на ретровелосипедах Phoenix — не спеша, с остановками и рассказом об истории и сегодняшней жизни. Широкие тенистые улицы будут сменяться лилунами, где и сейчас — как в старь. На велосипеде такие переходы между эпохами ощущаются особенно живо, и у вас сложится общее представление о пёстрой городской среде Шанхая.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Улица Укан и кварталы Французской концессии — район, не похожий на Шанхай. Именно здесь лучше всего видны черты европейского градостроительста.

Шанхайские лилуны — переулки, где течёт спокойная повседневная жизнь.

Парк «Фусин» и соседние кварталы — общественные пространства, которые объединяют исторические памятники и жилые дома.

Район «Юй Юань» и Старый город — здесь плотная традиционная застройка, особая архитектура и совсем другая атмосфера.

Бунд — набережная и знаменитая панорама города. Вы полюбуетесь колониальными фасадами с одной стороны и силуэтом современного Пудуна — с другой.

Организационные детали