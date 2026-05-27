Отправимся исследовать центральные кварталы Шанхая на ретровелосипедах Phoenix — не спеша, с остановками и рассказом об истории и сегодняшней жизни. Широкие тенистые улицы будут сменяться лилунами, где и сейчас — как в старь.
На велосипеде такие переходы между эпохами ощущаются особенно живо, и у вас сложится общее представление о пёстрой городской среде Шанхая.
Описание экскурсии
Улица Укан и кварталы Французской концессии — район, не похожий на Шанхай. Именно здесь лучше всего видны черты европейского градостроительста.
Шанхайские лилуны — переулки, где течёт спокойная повседневная жизнь.
Парк «Фусин» и соседние кварталы — общественные пространства, которые объединяют исторические памятники и жилые дома.
Район «Юй Юань» и Старый город — здесь плотная традиционная застройка, особая архитектура и совсем другая атмосфера.
Бунд — набережная и знаменитая панорама города. Вы полюбуетесь колониальными фасадами с одной стороны и силуэтом современного Пудуна — с другой.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды на английском языке
- Ретровелосипед Phoenix и шлем входят в стоимость
- Оплата на месте возможна только наличными. До поездки — через Alipay, WeChat Pay или PayPal
- Экскурсия подходит участникам, которые уверенно держатся в седле
- В дождь или грозу маршрут может быть скорректирован
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$105
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Wukang Road
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Панда Чжан — Организатор в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы лицензированное туристическое агентство со штаб-квартирой в Пекине. Наша команда много лет живёт и работает в Китае, что позволило нам глубоко изучить местную историю, культуру и повседневную жизнь. Мы с
Входит в следующие категории Шанхая
