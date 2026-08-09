Вас ждут встречи с любимыми персонажами, удивительные миры, разнообразные аттракционы — от пиратских приключений до захватывающих футуристических горок. Понравится всем — и детям, и взрослым!
Описание билета
Улица Микки (Mickey Avenue) — здесь любимые мультфильмы Disney сочетаются с восточным колоритом.
Сады Воображения (Gardens of Imagination) — центральная зона парка, где вы увидите причудливые скульптуры, цветочные композиции.
Фэнтезилэнд (Fantasyland) — самая большая зона с аттракционами и световыми шоу по мотивам классических мультиков.
Бухта сокровищ (Treasure Cove) — огромная пиратская зона, во главе которой стоит капитан Джек Воробей.
Остров приключений (Adventure Isle) — место, где первооткрывателей ждут дикие джунгли и бурные реки.
Земля будущего (Tomorrowland) — сочетание научной фантастики и футуристических технологий.
Страна «Истории игрушек» (Toy Story Land) — вы перенесётесь в мир мультфильма и окажетесь среди огромных декораций.
Зверополис (Zootopia) — первый в мире тематический парк по мотивам анимационного хита Disney.
Как воспользоваться билетом
- При бронировании вам нужно указать актуальные паспортные данные, дату рождения, полное имя, контактную информацию и адрес электронной почты. После оплаты вы получите электронный ваучер
- Для входа в парк вам понадобится электронный ваучер и оригинал действующего паспорта
- Билет именной и не подлежит передаче другим лицам
- Билет действителен только в выбранный вами день
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Если вас двое или больше — по запросу мы можем организовать трансфер из Шанхая до парка: $58 за чел. Детали уточняйте в переписке.
ежедневно в 08:30
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый билет с пятницы по воскресенье
|$138
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Детский билет (3-11 лет) с пятницы по воскресенье
|$94
|Взрослый билет в понедельника по четверг
|$126
|Детский билет (3-11 лет) с понедельника по четверг
|$86
|Взрослый билет во время весеннего фестиваля (16-18 февраля)
|$145
|Детский билет (3-11 лет) во время весеннего фестиваля (16-18 февраля)
|$105