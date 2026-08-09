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Входной билет в Диснейленд

Погрузиться в атмосферу волшебства в шанхайском парке развлечений
Шанхайский Диснейленд — это 8 тематических зон с развлечениями, шоу и парадами.

Вас ждут встречи с любимыми персонажами, удивительные миры, разнообразные аттракционы — от пиратских приключений до захватывающих футуристических горок. Понравится всем — и детям, и взрослым!
Входной билет в Диснейленд
Входной билет в Диснейленд
Входной билет в Диснейленд

Описание билета

Улица Микки (Mickey Avenue) — здесь любимые мультфильмы Disney сочетаются с восточным колоритом.

Сады Воображения (Gardens of Imagination) — центральная зона парка, где вы увидите причудливые скульптуры, цветочные композиции.

Фэнтезилэнд (Fantasyland) — самая большая зона с аттракционами и световыми шоу по мотивам классических мультиков.

Бухта сокровищ (Treasure Cove) — огромная пиратская зона, во главе которой стоит капитан Джек Воробей.

Остров приключений (Adventure Isle) — место, где первооткрывателей ждут дикие джунгли и бурные реки.

Земля будущего (Tomorrowland) — сочетание научной фантастики и футуристических технологий.

Страна «Истории игрушек» (Toy Story Land) — вы перенесётесь в мир мультфильма и окажетесь среди огромных декораций.

Зверополис (Zootopia) — первый в мире тематический парк по мотивам анимационного хита Disney.

Как воспользоваться билетом

  • При бронировании вам нужно указать актуальные паспортные данные, дату рождения, полное имя, контактную информацию и адрес электронной почты. После оплаты вы получите электронный ваучер
  • Для входа в парк вам понадобится электронный ваучер и оригинал действующего паспорта
  • Билет именной и не подлежит передаче другим лицам
  • Билет действителен только в выбранный вами день

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Если вас двое или больше — по запросу мы можем организовать трансфер из Шанхая до парка: $58 за чел. Детали уточняйте в переписке.

ежедневно в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Взрослый билет с пятницы по воскресенье$138
Дети до 3 летБесплатно
Детский билет (3-11 лет) с пятницы по воскресенье$94
Взрослый билет в понедельника по четверг$126
Детский билет (3-11 лет) с понедельника по четверг$86
Взрослый билет во время весеннего фестиваля (16-18 февраля)$145
Детский билет (3-11 лет) во время весеннего фестиваля (16-18 февраля)$105
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке Shanghai Disneyland
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 08:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Zowoyoo Group
Zowoyoo Group — Организатор в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 14 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 41 туриста
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.

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