Водный городок Чжуцзяцзяо и достопримечательности Шанхая
Контрастное путешествие между традицией и стремительным ритмом мегаполиса
За один день вы откроете для себя Чжуцзяцзяо и культовые локации Шанхая.
Прогуляетесь по историческим улочкам водного городка, увидите классические достопримечательности — гид учтёт предпочтения и пожелания. А ещё полюбуетесь панорамой города во время живописной переправы на реке Хуанпу.
Описание экскурсии
9:00–12:00 — сердце Шанхая
Вы исследуете ключевые районы: набережную Вайтань, Нанкинскую улицу, сад Юй и храм городского бога или кварталы Французской концессии. Во время прогулки пересечёте Хуанпу на живописном пароме и увидите город с воды — панорамы Пудуна и Пуси помогут почувствовать контраст старого и нового. Гид подберёт для вас три локации по интересам и расскажет историю культовых мест.
12:00–12:30 — дегустация сяолунбао
Попробуете знаменитые шанхайские пельмени с бульоном; услышите краткую историю блюда и поймёте, почему оно стало символом городской гастрономии.
13:00–16:00 — водный город Чжуцзяцзяо
Прогуляетесь по старинным каменным улицам, посмотрите на тихие каналы и легендарный мост Фаншэн. Неспешная лодочная прогулка позволит увидеть город с другой стороны и узнать о многовековой жизни прибрежных общин — как развивался городок и какие традиции сохраняют его жители.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле (детали обсудим накануне вечером), билеты на лодку Чжуцзяцзяо, паром по реке Хуанпу, в сад Юй и храм городского бога, а также одна корзинка сяолунбао и бутилированная вода
Дополнительные расходы: обед (предложим рекомендации) и чаевые (на ваше усмотрение)
С вами будет русскоязычный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Шанхае
Провёл экскурсии для 15 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.