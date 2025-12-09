За один день вы откроете для себя Чжуцзяцзяо и культовые локации Шанхая. Прогуляетесь по историческим улочкам водного городка, увидите классические достопримечательности — гид учтёт предпочтения и пожелания. А ещё полюбуетесь панорамой города во время живописной переправы на реке Хуанпу.

за 1–2 человек или $220 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

9:00–12:00 — сердце Шанхая

Вы исследуете ключевые районы: набережную Вайтань, Нанкинскую улицу, сад Юй и храм городского бога или кварталы Французской концессии. Во время прогулки пересечёте Хуанпу на живописном пароме и увидите город с воды — панорамы Пудуна и Пуси помогут почувствовать контраст старого и нового. Гид подберёт для вас три локации по интересам и расскажет историю культовых мест.

12:00–12:30 — дегустация сяолунбао

Попробуете знаменитые шанхайские пельмени с бульоном; услышите краткую историю блюда и поймёте, почему оно стало символом городской гастрономии.

13:00–16:00 — водный город Чжуцзяцзяо

Прогуляетесь по старинным каменным улицам, посмотрите на тихие каналы и легендарный мост Фаншэн. Неспешная лодочная прогулка позволит увидеть город с другой стороны и узнать о многовековой жизни прибрежных общин — как развивался городок и какие традиции сохраняют его жители.

