Незабываемое путешествие по Шанхаю Программа начинается с посещения легендарного Шанхайского зоопарка, где под чутким руководством опытного эксперта вы познакомитесь с удивительными обитателями: величественными пандами, грациозными павлинами, могучими тиграми, игривыми обезьянами, благородными слонами и многими другими представителями животного мира. Водный город После знакомства с дикой природой вас ждёт погружение в атмосферу старинного Китая — очаровательный городок Чжуцзяцзяо, чья история насчитывает 1700 лет. Этот уголок спокойствия, прозванный «маленькой восточной Венецией», раскроет перед вами свои главные сокровища: - величественный панорамный мост - уникальную архитектуру эпох Мин и Цин - колоритные каменные рынки - мастерские местных ремесленников - аутентичные закусочные Особую романтику путешествию придаст неспешная прогулка на гондоле по живописным каналам, вдоль которых раскинулись древние резиденции, старинные храмы и вековые деревья. Завершится этот насыщенный день комфортным возвращением в ваш отель или в центр города — на ваш выбор. Каждое мгновение этого путешествия наполнено новыми открытиями и яркими впечатлениями, которые останутся с вами навсегда. Важная информация:

Одевайтесь по погоде, не забудьте защиту от солнца и питьевую воду.