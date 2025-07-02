Отправьтесь в незабываемое путешествие по живописным местам Шанхая! Вы посетите Шанхайский зоопарк, где увидите много милых животных, а после вас ждёт погружение в атмосферу старинного Китая — очаровательный водный городок Чжуцзяцзяо и прогулка на лодке. Ваш персональный гид и комфортабельный трансфер сделают этот день поистине особенным.
Незабываемое путешествие по Шанхаю Программа начинается с посещения легендарного Шанхайского зоопарка, где под чутким руководством опытного эксперта вы познакомитесь с удивительными обитателями: величественными пандами, грациозными павлинами, могучими тиграми, игривыми обезьянами, благородными слонами и многими другими представителями животного мира. Водный город После знакомства с дикой природой вас ждёт погружение в атмосферу старинного Китая — очаровательный городок Чжуцзяцзяо, чья история насчитывает 1700 лет. Этот уголок спокойствия, прозванный «маленькой восточной Венецией», раскроет перед вами свои главные сокровища: - величественный панорамный мост - уникальную архитектуру эпох Мин и Цин - колоритные каменные рынки - мастерские местных ремесленников - аутентичные закусочные Особую романтику путешествию придаст неспешная прогулка на гондоле по живописным каналам, вдоль которых раскинулись древние резиденции, старинные храмы и вековые деревья. Завершится этот насыщенный день комфортным возвращением в ваш отель или в центр города — на ваш выбор. Каждое мгновение этого путешествия наполнено новыми открытиями и яркими впечатлениями, которые останутся с вами навсегда. Важная информация:
Одевайтесь по погоде, не забудьте защиту от солнца и питьевую воду.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шанхайский зоопарк
- Город Чжуцзяцзяо
Что включено
- Трансфер в центральной части Шанхая
- Англоговорящий гид
- Вход в Шанхайский зоопарк
- Вход в водный город
- Билет на лодочную прогулку
Что не входит в цену
- Трансфер за пределами города, например, в районе Пудонга/Диснейленда и т.д. (может быть организована за дополнительные 45USD с группы)
- Питание и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде
- Не забудьте защиту от солнца и питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Sathyen
2 июл 2025
Это был замечательный день. Наш гид была превосходна!
R
Rachel
5 июн 2025
Мы наслаждались каждой минутой, и гид предоставил нам много полезной информации.
A
Andrea
28 мая 2025
Весь опыт был превосходным, бронирование было простым. В холле нашего отеля нас встретил наш гид. С самого начала она проявила высокий профессионализм, ее коммуникативные навыки и обширные знания сделали весь день очень приятным и запоминающимся. Во время поездки мы также спросили, можно ли продлить день и посетить шанхайскую башню, и наша просьба была удовлетворена. Спасибо большое!
