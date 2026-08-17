Трансфер в знаменитый горный парк приключений со стеклянным мостом
Чтобы полюбоваться фантастически красивой природой Китая и получить хорошую порцию адреналина, едем в ущелье Гулонг. Я помогу вам разобраться, какой билет стоит купить и как это сделать максимально выгодно.
При желании вы пройдёте по стеклянному мосту над пропастью, прокатитесь на американских горках или сплавитесь по реке. Здесь рай для любителей острых ощущений!
Описание экскурсии
Дорога из Шэньчжэня в один конец занимает 2,5–3 ч.
В зависимости от пакета билетов, который вы выберете, в парке вас ждёт:
Стеклянный маршрут над каньоном — это целый комплекс прозрачных дорожек, галерей и смотровых площадок общей протяжённостью около 1,3 км. Под ногами — ущелье, лес и водопады, вокруг — горные панорамы.
Каскады водопадов — в ущелье находится 9 водопадов с общим перепадом около 263 метров. Тропа проходит среди влажного субтропического леса, скал и природных чаш.
Горная американская горка — управляемый скоростной спуск по рельсовой трассе длиной около 5 км. Вы промчитесь среди лесистых склонов, поворотов и горных вершин со скоростью до 40 км/ч.
Картинг — ещё одна возможность добавить скорости и драйва. Конкретный формат аттракциона зависит от выбранного пакета билетов.
Рафтинг — сезонный сплав по быстрой горной реке с порогами. Приготовьтесь полностью промокнуть и возьмите сменную одежду.
Организационные детали
Я заберу вас из отеля на комфортабельном седане или минивэне, а после привезу обратно
Билеты в парк не входят в стоимость. Я помогу заранее найти самые выгодные предложения под ваши интересы и купить билеты
Базовая цена стеклянного комплекса — 108 юаней (~$16), рафтинга — 108 юаней (~$16). Тарифы зависят от даты и канала покупки. Набор из 3 развлечений (стеклянный мост, американская горка и картинг) — 644 юаня (~$95). Часто бывают скидки
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
3 человека
$280
2 человека
$250
4 человека
$310
5-6 человек (комфортный минивэн)
$421
1 человек
$210
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Шэньчжэни
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 96 туристов
Я с радостью помогу вам открыть для себя этот удивительный мегаполис — от современных небоскрёбов до традиционных уголков с богатой историей. В Шэньчжэне есть и высокотехнологичные парки, и живописные природные читать дальшеуменьшить
зоны, и шумные рынки с неповторимым колоритом. Мои экскурсии — это не просто сухие факты, а интересные истории, полезные советы и, конечно, яркие впечатления! Готов показать вам настоящий Шэньчжэнь — динамичный, контрастный и полный сюрпризов. Давайте исследовать его вместе!
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