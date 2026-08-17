Мои заказы

Из Шэньчжэня - в экопарк над ущельем Гулонг

Трансфер в знаменитый горный парк приключений со стеклянным мостом
Чтобы полюбоваться фантастически красивой природой Китая и получить хорошую порцию адреналина, едем в ущелье Гулонг. Я помогу вам разобраться, какой билет стоит купить и как это сделать максимально выгодно.

При желании вы пройдёте по стеклянному мосту над пропастью, прокатитесь на американских горках или сплавитесь по реке. Здесь рай для любителей острых ощущений!
Из Шэньчжэня - в экопарк над ущельем Гулонг
Из Шэньчжэня - в экопарк над ущельем Гулонг
Из Шэньчжэня - в экопарк над ущельем Гулонг

Описание экскурсии

Дорога из Шэньчжэня в один конец занимает 2,5–3 ч.

В зависимости от пакета билетов, который вы выберете, в парке вас ждёт:

Стеклянный маршрут над каньоном — это целый комплекс прозрачных дорожек, галерей и смотровых площадок общей протяжённостью около 1,3 км. Под ногами — ущелье, лес и водопады, вокруг — горные панорамы.

Каскады водопадов — в ущелье находится 9 водопадов с общим перепадом около 263 метров. Тропа проходит среди влажного субтропического леса, скал и природных чаш.

Горная американская горка — управляемый скоростной спуск по рельсовой трассе длиной около 5 км. Вы промчитесь среди лесистых склонов, поворотов и горных вершин со скоростью до 40 км/ч.

Картинг — ещё одна возможность добавить скорости и драйва. Конкретный формат аттракциона зависит от выбранного пакета билетов.

Рафтинг — сезонный сплав по быстрой горной реке с порогами. Приготовьтесь полностью промокнуть и возьмите сменную одежду.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля на комфортабельном седане или минивэне, а после привезу обратно
  • Билеты в парк не входят в стоимость. Я помогу заранее найти самые выгодные предложения под ваши интересы и купить билеты
  • Базовая цена стеклянного комплекса — 108 юаней (~$16), рафтинга — 108 юаней (~$16). Тарифы зависят от даты и канала покупки. Набор из 3 развлечений (стеклянный мост, американская горка и картинг) — 644 юаня (~$95). Часто бывают скидки

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
3 человека$280
2 человека$250
4 человека$310
5-6 человек (комфортный минивэн)$421
1 человек$210
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Шэньчжэни
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 96 туристов
Я с радостью помогу вам открыть для себя этот удивительный мегаполис — от современных небоскрёбов до традиционных уголков с богатой историей. В Шэньчжэне есть и высокотехнологичные парки, и живописные природные
читать дальшеуменьшить

зоны, и шумные рынки с неповторимым колоритом. Мои экскурсии — это не просто сухие факты, а интересные истории, полезные советы и, конечно, яркие впечатления! Готов показать вам настоящий Шэньчжэнь — динамичный, контрастный и полный сюрпризов. Давайте исследовать его вместе!

Входит в следующие категории Шэньчжэни

Похожие экскурсии на «Из Шэньчжэня - в экопарк над ущельем Гулонг»

Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
На машине
5.5 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Об истории города и его эволюции - наглядно и нескучно
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
19 авг в 10:00
$139 за человека
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
Изучить прошлое, настоящее и будущее технологической столицы Китая
22 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от $350 за всё до 3 чел.
Будущее уже в Шэньчжэне
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Будущее уже в Шэньчжэне
Сесть в такси без водителя и попросить дрона принести попить
Начало: У банка China Merchants
Завтра в 09:00
19 авг в 09:00
от $280 за всё до 2 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Шэньчжэня в Шэньчжэнь или наоборот
На машине
30 минут
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Шэньчжэня в Шэньчжэнь или наоборот
Быстро, безопасно, бюджетно - начать или закончить путешествие с максимальным комфортом
Начало: В зоне прилёта или вашем отеле в центре Шэньчжэня
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:00
от $59 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шэньчжэни. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шэньчжэни
$210 за человека