Чтобы полюбоваться фантастически красивой природой Китая и получить хорошую порцию адреналина, едем в ущелье Гулонг. Я помогу вам разобраться, какой билет стоит купить и как это сделать максимально выгодно. При желании вы пройдёте по стеклянному мосту над пропастью, прокатитесь на американских горках или сплавитесь по реке. Здесь рай для любителей острых ощущений!

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Ваш гид в Шэньчжэни

Описание экскурсии

Дорога из Шэньчжэня в один конец занимает 2,5–3 ч.

В зависимости от пакета билетов, который вы выберете, в парке вас ждёт:

Стеклянный маршрут над каньоном — это целый комплекс прозрачных дорожек, галерей и смотровых площадок общей протяжённостью около 1,3 км. Под ногами — ущелье, лес и водопады, вокруг — горные панорамы.

Каскады водопадов — в ущелье находится 9 водопадов с общим перепадом около 263 метров. Тропа проходит среди влажного субтропического леса, скал и природных чаш.

Горная американская горка — управляемый скоростной спуск по рельсовой трассе длиной около 5 км. Вы промчитесь среди лесистых склонов, поворотов и горных вершин со скоростью до 40 км/ч.

Картинг — ещё одна возможность добавить скорости и драйва. Конкретный формат аттракциона зависит от выбранного пакета билетов.

Рафтинг — сезонный сплав по быстрой горной реке с порогами. Приготовьтесь полностью промокнуть и возьмите сменную одежду.

Организационные детали