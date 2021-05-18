Полезная информация о Боготе
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Местное время в Боготе
13:1124
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Богота
|По-английски
|Bogota
|Это столица
|Богота является столицей Колумбии
|Население города
|7 674 366 чел.
|Аэропорт
|Эльдорадо BOG
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|2 582 м. от уровня моря
Где находится Богота на карте
Богота
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