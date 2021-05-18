Полезная информация о Боготе

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Местное время в Боготе
13:1124
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇴 Колумбия
Название городаБогота
По-английскиBogota
Это столицаБогота является столицей Колумбии
Население города7 674 366 чел.
АэропортЭльдорадо BOG
Часовой поясAmerica/Bogota
Средняя высота2 582 м. от уровня моря

Где находится Богота на карте

Богота фото города
Богота

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Уличное искусство Боготы
Уличное искусство Боготы
5
6 отзывов
36
за чел.
Прогулка по самым крутым граффити в историческом центре города

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