Купить горящую путёвку на Кубу, на самом деле не так сложно, только в высокий сезон, вы вряд ли это сделаете, но если знать когда отдыхать, то можно сэкономить много денег на отдых

Когда лучше ехать на Кубу

Остров Куба известен революционным антуражем, прекрасной природой. Здесь шикарные пляжи, теплое изумрудное море. На острове есть различные достопримечательности и развлечения на любой вкус. Но не все знают, когда лучше и дешевле ехать отдыхать. Прежде, чем заказывать путёвку на Кубу, стоит выяснить интересные и полезные факты, а также узнать о лайфхаках, позволяющих сэкономить.

Как получить максимальную выгоду от горящих туров на Кубу

Нередко бывают случаи, когда туристы покупают горящие туры на Кубу по низкой цене, но после их приобретения, они существенно дешевеют. Это связано с тем, что тур был куплен задолго до того, как цены на проживание в кубинских отелях снижаются. Обычно падение стоимости происходит в период с мая по октябрь. В это время идет сезон дождей. Туристы меньше покупают билеты, чем в сухой зимний период и отели снижают стоимость проживания. Иногда в элитных гостиницах цены падают на 100-200 долларов в сутки.

Если вы хотите полететь на 10-11 дней в низкий сезон, то приблизительно сэкономите 1000-2200 долларов. С мая по октябрь многие туроператоры снижают стоимость авиабилетов. Это дает возможность купить путевку значительно дешевле, чем в высокий сезон в период с ноября по апрель. Чаще горящие туры туроператоры организовывают на Кубу из Москвы в мае. Август и сентябрь не являются исключением. В этот период и можно получить максимальную выгоду.

В какие кубинские города чаще всего ездят по горящим путевкам и почему

Гавана и знаменитый ретро-автомобиль

Наиболее часто туристы посещают по горящим путевкам такие кубинские города:

Кубинский курортный город Варадеро известен широкими пляжами, здесь хорошая инфраструктура. В нем прекрасные лагуны и высокие пальмы. На курорте можно понырять с использованием акваланга и насладиться экзотическими морскими продуктами. Сюда хорошо приезжать с маленькими детьми. Также курортный город подходит для молодежи, семейного отдыха и путешественников в возрасте.

Гавана – столица и главный город «Острова свободы». Здесь отдыхают люди, желающие познакомиться с настоящими традициями и культурными ценностями Кубы. В историческом центре города можно посмотреть интересные памятники архитектуры, сохранившиеся с дореволюционных времен. В Гаване есть прекрасная набережная, где много кубинских таверн.

Немало туристов считают, что лучшие пляжи на Кубе расположены в небольшом приморском городе Ольгин. Здесь множество пещер, коралловых рифов. Если приехать в этот город с детьми, то обязательно нужно посетить местный дельфинарий, побывать в аквариуме и в природном парке «Баия-де-Наранхо».

Город Тринидад является одним из наиболее известных и пользующихся популярностью курортов «Острова свободы». Его охраняет ЮНЕСКО. Отдыхать здесь нравится людям, ценящим культурно-экскурсионный туризм. В этом городе множество старинных площадей. Есть интересные монастыри, дворцы различных временных эпох. Среди туристов наиболее популярным по посещениям местом является природный парк Topes de Collantes. Также не уступает ему и долина сахарных заводов.

Лайфхак. Не стоит брать с собой доллары США

Большинство туристов привыкли, путешествуя в другие страны, брать с собой доллары США. Для поездки на Кубу они не понадобятся. Дело в том, что правительство «Острова свободы» пока не сняло штрафные санкции с американской валюты. Ее курс обмена на конвертированные пессо (CUC) абсолютно невыгоден. Лучше при поездке брать с собой евро. Также на Кубе ходит вторая валюта, кроме конвертируемого пессо – кубинский пессо. Нужно помнить, что эти деньги нельзя нигде приобрести, кроме как по прибытию на Кубу. Лучше иметь обе эти валюты с собой, если планируется путешествие по разным кубинским городам.

Кратко о климате

Как было сказано выше, на Кубе есть сухой период и сезон дождей. Основные климатические показатели острова следующие:

Климат тропический, влажный.

Средняя температура +29С.

Летом +28C.

Зимой +22C.

Пляжный сезон на «Острове свободы» никогда не прекращается. Купаться здесь можно и зимой и летом. Есть один минус – на Кубе бывают сильные ураганы.

Выводы