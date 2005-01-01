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Детская Рига

Александр Ф.
Александр Ф. – Гид из Риги
Прогулка 👣 по Старому городу вместе с ребенком превратится в захватывающее приключение.

За 2, 5 часа я расскажу вам, почему в Риге есть памятник Бременским музыкантам и привидению, где находится дом палача и подвал алхимика.

Мы пройдем по старинным улочкам и отыщем вход в Средневековье, а затем отправимся в зоопарк или в традиционный ресторан с аттракционами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • €80 за экскурсию

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Детская Рига
Детская Рига

Что вы увидите

  • Старая Рига
  • Московский форштадт и ресторан Лидо или же Межапарк и зоопарк.
Старый город 🏙️ + посещение зоопарка или ресторана с аттракционами
Экскурсия по Риге - познавательная, лёгкая, полная рассказов и легенд. Придумана для детей, но и взрослым без детей понравиться.
Вначале покажу Старый город- памятник Свободы, памятник привидению, Кошкин дом, Дом лисы с гусями, Рижская янтарная комната, Синяя корова, Три брата (типичные домики средневековой застройки), памятник Бременским музыкантам, дом палача, подвал алхимика. Увидим, где в Риге снимали фильм 🎥 о Шерлок Холмсе и где находится вход в Средневековье. Услышите легенду о замурованных в стене монахах и одном богатом господине.

Затем предлагаю туристам сделать выбор между двумя опциями:

  • 1)Едем на трамвае в красивый район старинной частной застройки (осн. 1901 году)- Межапарк (прежнее название-Царский лес).
  • Проведу экскурсию ⛳ среди вилл, напоминающих жилище Пеппи- длинный чулок или сошедших со страниц немецкой сказки, расскажу об обитателях первого в Европе «города-сада». Затем приведу туристов к зоопарку, туристы сами (без гида) осматривают зоопарк и возвращаются в центр.
  • 2)Едем на трамвае в старинный русский, а когда-то и еврейский, район Риги- Московский форштадт. По дороге расскажу историю 📖 этого квартала. Приведу туристов к ресторану «Лидо-Мельница», созданного для любителей разнообразной, очень вкусной и недорогой еды в красивом интерьере старинной мельницы-корчмы. Туристы могут насладиться блюдами и посетить многочисленные аттракционы, а в зимний период и каток, расположенный вокруг ресторана, а затем самостоятельно (без гида) вернуться в центр.
  • Общее время экскурсии- около 2, 5 часа.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на трамвай для туристов
  • расходы в ресторане
  • билеты в зоопарк.
Начало
🚩 Памятник Свободы, бульвар Райня 11, Рига.
Место завершения
🏁 Зоопарк Риги или ресторан "Лидо-мельница"
Детская Рига
Детская Рига
Детская Рига
Детская Рига

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Ф.
Александр Ф.
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Александр Ф. проводит ещё 6 экскурсий

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