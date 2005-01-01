Старый город 🏙️ + посещение зоопарка или ресторана с аттракционами

Экскурсия по Риге - познавательная, лёгкая, полная рассказов и легенд. Придумана для детей, но и взрослым без детей понравиться.

Вначале покажу Старый город- памятник Свободы, памятник привидению, Кошкин дом, Дом лисы с гусями, Рижская янтарная комната, Синяя корова, Три брата (типичные домики средневековой застройки), памятник Бременским музыкантам, дом палача, подвал алхимика. Увидим, где в Риге снимали фильм 🎥 о Шерлок Холмсе и где находится вход в Средневековье. Услышите легенду о замурованных в стене монахах и одном богатом господине.

Затем предлагаю туристам сделать выбор между двумя опциями: