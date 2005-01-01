Старый город 🏙️ + посещение зоопарка или ресторана с аттракционами
Экскурсия по Риге - познавательная, лёгкая, полная рассказов и легенд. Придумана для детей, но и взрослым без детей понравиться.
Вначале покажу Старый город- памятник Свободы, памятник привидению, Кошкин дом, Дом лисы с гусями, Рижская янтарная комната, Синяя корова, Три брата (типичные домики средневековой застройки), памятник Бременским музыкантам, дом палача, подвал алхимика. Увидим, где в Риге снимали фильм 🎥 о Шерлок Холмсе и где находится вход в Средневековье. Услышите легенду о замурованных в стене монахах и одном богатом господине.
Затем предлагаю туристам сделать выбор между двумя опциями:
- 1)Едем на трамвае в красивый район старинной частной застройки (осн. 1901 году)- Межапарк (прежнее название-Царский лес).
- Проведу экскурсию ⛳ среди вилл, напоминающих жилище Пеппи- длинный чулок или сошедших со страниц немецкой сказки, расскажу об обитателях первого в Европе «города-сада». Затем приведу туристов к зоопарку, туристы сами (без гида) осматривают зоопарк и возвращаются в центр.
- 2)Едем на трамвае в старинный русский, а когда-то и еврейский, район Риги- Московский форштадт. По дороге расскажу историю 📖 этого квартала. Приведу туристов к ресторану «Лидо-Мельница», созданного для любителей разнообразной, очень вкусной и недорогой еды в красивом интерьере старинной мельницы-корчмы. Туристы могут насладиться блюдами и посетить многочисленные аттракционы, а в зимний период и каток, расположенный вокруг ресторана, а затем самостоятельно (без гида) вернуться в центр.
- Общее время экскурсии- около 2, 5 часа.