1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Ригу за один день: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и неповторимый дух города
Начало: У памятника Свободы
«К ХIХ веку Рига вышла из тесных крепостных оков — началось строительство дорогих доходных домов, живописных парков и величественных храмов»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Юрмала - курорт романтиков: экскурсия с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу курортной Юрмалы, где каждый уголок хранит истории любви, творчества и природной гармонии
«Прогуляетесь по пешеходной улице Йомас и увидите Юрмалу «сверху» в Лесном парке»
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Замки и парки Цесис: путешествие из Риги в сердце истории и природы
Погрузитесь в атмосферу средневековья и природной красоты, посетив замки и парки Цесис. Идеальное путешествие для любителей истории и живописных пейзажей
Начало: В Риге в месте вашего проживания
«Окружает усадьбу Национальный парк Гауя»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€30 за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотосвидание с Ригой: ваша уникальная фотоистория в сердце Прибалтики
Откройте для себя красоту Старой Риги во время индивидуальной фото-прогулки, где каждый снимок расскажет свою историю
«Отталкиваясь от ваших пожеланий, мы прогуляемся по историческому центру, живописной набережной или в одном из прекрасных городских парков»
Завтра в 11:00
15 июня в 10:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
«Изюминкой парка является богатая коллекция роз»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€187 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
«живописный парк «Гора дайн» и могилу гордой «Турайдской розы»»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€254 за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Квест-прогулка по Риге - для взрослых и детей
Оригинальный способ познакомиться со столицей Латвии без гида
Начало: В районе улицы Альберта
«Помимо городских пространств, вы исследуете и территорию парка Кронвальда, где среди деревьев спрятались симпатичные павильоны, фонтаны, скульптуры и памятники»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ввероника13 марта 2024Прекрасная прогулка с Игорем; интеллигент, хорошо владеющий материалом; твердая 5- ка
- NNatalia29 октября 2023Спасибо Евгении за приятную прогулку и хорошие фотографии на память!
- ККусаинова4 сентября 2023Отличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. Там много гуляли по побережью,
- ИИрина27 августа 2023Очень удобно заказывать Экскурсии через Трипстер. Экскурсовод Александра сразу же после заказала была на связи и отвечала на наши вопросы. Экскурсия и её организация нам очень понравились!
- ТТатьяна13 августа 2023Экскурсия "замки и парки - в Цесис из Риги" проходила с экскурсоводом Александром Петровичем. Утром в день экскурсии ко входу
- ААлександр5 августа 2023Разнообразная и нескучная экскурсия, было интересно и взрослым, и ребенку 9 лет. Видно, что Игорь отлично знает свое дело!
- ММарат3 августа 2023Игорь - отличный гид с глубокими знаниями истории. Не навязчив, внимателен к интересам и вопросам гостей. Рекомендую всем.
- OOlena21 июля 2023Спасибо огромное за очень интересную экскурсию и душевную и доброжелательную атмосферу! Александра прекрасный гид, знающий и любящий своё дело. Если ещё будем в Риге, обязательно воспользуемся её услугами. Отдельное спасибо нашему замечательному и терпеливому водителю!
- ВВладимир5 июля 2023Экскурсии были отличные! Спасибо Александре за прекраснный день! Огромный по объему материал излагался в легкой и доступной форме. Стопроцентная интерактивность. Точность и пунктуальность. Отдельная благодарность водителю. Вся организация на отлично. Рекомендую всем
- ККсения17 июня 2023Экскурсия была хорошо организована, много было сказано о Латвии по дороге: замок, небольшие города. Пожелать даже нечего. Разве что ореставрировать ещё несколько замков. Желаю успехов. Ксения Власова.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Парки»
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