Что вас ждет Рига — музей под открытым небом Рига — столица Латвии, расположена на берегах реки Даугава в 14 км. от ее впадения в Рижский залив Балтийского моря. Старая Рига — это своеобразный музей под открытым небом, где каждая эпоха оставила свой след. От средневекового периода сохранились остатки крепостных стен и оборонительных башен. Мы пройдем по узким улочкам Старого города, и Вы увидите:

Пороховую башню и башню Рамера, • Ратушную площадь и Дом Черноголовых, • Домский собор и Шведские ворота, • Рижский замок и «Кошкин дом». Как в калейдоскопе все смешалось в современном художественном облике Риги: разные эпохи, разные стили… История города в зданиях и памятниках Исторический центр Риги включен в список охраняемых памятников культурного наследия ЮНЕСКО. Мы пройдем по узким улочкам Риги и увидим все самое интересное, что накопила Рига за свою историю. Узнаем, как освещался средневековый город, увидим Реформаторскую церковь, построенную с согласия Петра 1, церковь Святого Иоанна (Яня) и Иоаннов двор — Яня сета. Узнаете, где был первый замок меченосцев, который получил название Белый замок — Wittenstein. Улочки Риги в знаменитых фильмах Побываете на самой короткой и самой узкой улицах Старого города, узнаете, где снимались кадры фильмов «Семнадцать мгновений весны», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и многие другие. Люди практичные называли некогда Ригу восточным Гамбургом, а романтики — маленьким Парижем. Однако, нет необходимости сравнивать ее с каким-либо другим городом. Она неповторима и прекрасна! Важно знать На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде. В стоимость экскурсии включено:.

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты, • обед.