Что вас ждет

Рига — музей под открытым небом

Рига — столица Латвии, расположена на берегах реки Даугава в 14 км. от ее впадения в Рижский залив Балтийского моря. Старая Рига — это своеобразный музей под открытым небом, где каждая эпоха оставила свой след. От средневекового периода сохранились остатки крепостных стен и оборонительных башен.

Мы пройдем по узким улочкам Старого города, и Вы увидите:

Пороховую башню и башню Рамера,

Ратушную площадь и Дом Черноголовых,

Домский собор и Шведские ворота,

Рижский замок и «Кошкин дом».

Как в калейдоскопе все смешалось в современном художественном облике Риги: разные эпохи, разные стили…

История города в зданиях и памятниках

Исторический центр Риги включен в список охраняемых памятников культурного наследия ЮНЕСКО.

Мы пройдем по узким улочкам Риги и увидим все самое интересное, что накопила Рига за свою историю. Узнаем, как освещался средневековый город, увидим Реформаторскую церковь, построенную с согласия Петра 1, церковь Святого Иоанна (Яня) и Иоаннов двор — Яня сета. Узнаете, где был первый замок меченосцев, который получил название Белый замок — Wittenstein.

Улочки Риги в знаменитых фильмах

Побываете на самой короткой и самой узкой улицах Старого города, узнаете, где снимались кадры фильмов «Семнадцать мгновений весны», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и многие другие.

Люди практичные называли некогда Ригу восточным Гамбургом, а романтики — маленьким Парижем. Однако, нет необходимости сравнивать ее с каким-либо другим городом. Она неповторима и прекрасна!

Важно знать

На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: