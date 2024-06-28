Мы прогуляемся по узким улочкам Риги, узнаем как менялся город с течением времени, увидим памятники ЮНЕСКО и места, где снимали знаменитые советские фильмы.
Я расскажу как освещали город в период Средневековья, мы отыщем самую узкую и короткую улицу Старого города и определим, где был первый замок меченосцев.
Я расскажу как освещали город в период Средневековья, мы отыщем самую узкую и короткую улицу Старого города и определим, где был первый замок меченосцев.
Описание экскурсии
Что вас ждет Рига — музей под открытым небом Рига — столица Латвии, расположена на берегах реки Даугава в 14 км. от ее впадения в Рижский залив Балтийского моря. Старая Рига — это своеобразный музей под открытым небом, где каждая эпоха оставила свой след. От средневекового периода сохранились остатки крепостных стен и оборонительных башен. Мы пройдем по узким улочкам Старого города, и Вы увидите:
Пороховую башню и башню Рамера, • Ратушную площадь и Дом Черноголовых, • Домский собор и Шведские ворота, • Рижский замок и «Кошкин дом». Как в калейдоскопе все смешалось в современном художественном облике Риги: разные эпохи, разные стили… История города в зданиях и памятниках Исторический центр Риги включен в список охраняемых памятников культурного наследия ЮНЕСКО. Мы пройдем по узким улочкам Риги и увидим все самое интересное, что накопила Рига за свою историю. Узнаем, как освещался средневековый город, увидим Реформаторскую церковь, построенную с согласия Петра 1, церковь Святого Иоанна (Яня) и Иоаннов двор — Яня сета. Узнаете, где был первый замок меченосцев, который получил название Белый замок — Wittenstein. Улочки Риги в знаменитых фильмах Побываете на самой короткой и самой узкой улицах Старого города, узнаете, где снимались кадры фильмов «Семнадцать мгновений весны», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и многие другие. Люди практичные называли некогда Ригу восточным Гамбургом, а романтики — маленьким Парижем. Однако, нет необходимости сравнивать ее с каким-либо другим городом. Она неповторима и прекрасна! Важно знать На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде. В стоимость экскурсии включено:.
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты, • обед.
ежедневно в светлое время суток
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ратушную площадь
- Дом Черноголовых
- Домскую площадь
- Домский собор
- Шведские ворота
- Рижский замок
- Пороховую башню
- Башню Рамера
- Стройные шпили церквей и соборов Старого города
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты,
- Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Мне оченъ понравилась экскурсия по историческому центру Риги, проведенная гидом Алексадром Волковой. Александра рассказала и об истории Риги, и об истории Латвии. Ее рассказ был наполнен не только историческими фактами,
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E
Мне оченъ понравилась экскурсия по историческому центру Риги, проведенная гидом Алексадром Волковой. Александра рассказала и об истории Риги, и об истории Латвии. Ее рассказ был наполнен не только историческими фактами,
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Р
Насыщенная информацией экскурсия, много интересных фактов, историй о городе.
Отдельное спасибо за кинематографический акцент экскурсии. Очень понравился гид. Влюбленный в свою профессию человек! Желаю побольше туристов и экскурсий!
Отдельное спасибо за кинематографический акцент экскурсии. Очень понравился гид. Влюбленный в свою профессию человек! Желаю побольше туристов и экскурсий!
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Y
Всё очень понравилось. Посмотрели на Ригу с совершенно другой стороны. Спасибо
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I
Всё очень понравилось. Посмотрели на Ригу с совершенно другой стороны. Спасибо
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Ю
Всё очень понравилось. Посмотрели на Ригу с совершенно другой стороны. Спасибо
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