Поступь столетий в узких улочках Риги

Мы прогуляемся по узким улочкам Риги, узнаем как менялся город с течением времени, увидим памятники...

Мы прогуляемся по узким улочкам Риги, узнаем как менялся город с течением времени, увидим памятники ЮНЕСКО и места, где снимали знаменитые советские фильмы.

Я расскажу как освещали город в период Средневековья, мы отыщем самую узкую и короткую улицу Старого города и определим, где был первый замок меченосцев.
Поступь столетий в узких улочках Риги
Поступь столетий в узких улочках Риги
Поступь столетий в узких улочках Риги
Поступь столетий в узких улочках Риги
Поступь столетий в узких улочках Риги
Поступь столетий в узких улочках Риги
Поступь столетий в узких улочках Риги

Что вы увидите 🤩

  • Ратушную площадь
  • Дом Черноголовых
  • Домскую площадь
  • Домский собор
  • Шведские ворота
  • Рижский замок
  • Пороховую башню
  • башню Рамера
  • стройные шпили церквей и соборов Старого города.
Что вас ждет
Рига — музей под открытым небом
Рига — столица Латвии, расположена на берегах реки Даугава в 14 км. от ее впадения в Рижский залив Балтийского моря. Старая Рига — это своеобразный музей под открытым небом, где каждая эпоха оставила свой след. От средневекового периода сохранились остатки крепостных стен и оборонительных башен.

Мы пройдем по узким улочкам Старого города, и Вы увидите:

  • Пороховую башню и башню Рамера,
  • Ратушную площадь и Дом Черноголовых,
  • Домский собор и Шведские ворота,
  • Рижский замок и «Кошкин дом».
Как в калейдоскопе все смешалось в современном художественном облике Риги: разные эпохи, разные стили…
История города в зданиях и памятниках
Исторический центр Риги включен в список охраняемых памятников культурного наследия ЮНЕСКО.
Мы пройдем по узким улочкам Риги и увидим все самое интересное, что накопила Рига за свою историю. Узнаем, как освещался средневековый город, увидим Реформаторскую церковь, построенную с согласия Петра 1, церковь Святого Иоанна (Яня) и Иоаннов двор — Яня сета. Узнаете, где был первый замок меченосцев, который получил название Белый замок — Wittenstein.
Улочки Риги в знаменитых фильмах
Побываете на самой короткой и самой узкой улицах Старого города, узнаете, где снимались кадры фильмов «Семнадцать мгновений весны», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и многие другие.
Люди практичные называли некогда Ригу восточным Гамбургом, а романтики — маленьким Парижем. Однако, нет необходимости сравнивать ее с каким-либо другим городом. Она неповторима и прекрасна!
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты,
  • обед.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
на русском
€63

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • входные билеты
  • обед.
Где начинаем и завершаем
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Завершение: по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в светлое время суток

Александра В.
Александра В.
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