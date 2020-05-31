27 отзывов оставили туристы

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Влюбиться в Ригу за один день!

Старый город и Бульварное кольцо на обзорной прогулке с профессиональным гидом

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у памятника Свободы
  • Заказать экскурсию

65 за экскурсию

У этой экскурсии27 отзывов
5
Игорь
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Игорь – Гид в Риге
Многовековая история 📖 Риги запечатлена в старинных соборах и площадях, домах богатых горожан, амбарах и крепостных стенах.

Я помогу вам расшифровать эту каменную летопись и раскрыть загадочный характер латышской столицы.
Влюбиться в Ригу за один день!
Влюбиться в Ригу за один день!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Старого города
Гуляя по узким улочкам Старой Риги, вы услышите местные легенды и увидите все классические достопримечательности города: Домский собор, Ратушу, церковь Святого Петра с самым высоким шпилем в Латвии, католический кафедральный собор святого Екаба и церковь святого Иоанна. Кроме того, я покажу самую узкую улочку Риги, восстановленный шедевр средневековой архитектуры — дом Братства Черноголовых — и Шведские ворота, единственные сохранившиеся в системе городских укреплений.

Новая Рига
К ХIХ веку Рига вышла из тесных крепостных оков — началось строительство дорогих доходных домов, живописных парков и величественных храмов. Бывший крепостной ров стал городским каналом, местом отдыха рижан. Вы увидите основные достопримечательности Бульварного кольца: памятник Свободы, фонтан Нимфа, оперный театр, православный собор Рождества Христова, Бастионную горку и памятник Барклаю-де-Толли. В завершение я порекомендую кафе и места для самостоятельного исследования.

Организационные детали

По вашему желанию, мы можем дополнительно включить экскурсию по Домскому собору и крестовой галерее. Детали уточняйте в личном сообщении.

Влюбиться в Ригу за один день!
Влюбиться в Ригу за один день!
Влюбиться в Ригу за один день!
Влюбиться в Ригу за один день!
Влюбиться в Ригу за один день!
Влюбиться в Ригу за один день!
Влюбиться в Ригу за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у памятника Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Меня зовут Игорь. Я коренной рижанин и профессиональный гид, люблю историю и архитектуру. Начал проводить экскурсии по Риге еще в советское время и застал все изменения родного города. С радостью покажу классические места и тайные уголки латышской столицы и расскажу о них самое интересное!
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27 отзывов оставили туристы

31 мая 2020
Очень понравилось. Рекомендую
Anastasia
31 мая 2020
Большое спасибо Игорю за интересную экскурсию!
9 апреля 2020
Удивительный город и потрясающий экскурсовод! Погода не очень обрадовала нас в этот день, было дождливо и достаточно прохладно, но мы не успели заметить, как быстро прошло время экскурсии, настолько все было интересно и познавательно! У Игоря очень глубокие знания об истории города, есть ответы на все вопросы, рассказы были занимательные и полноценные, даже детям было интересно! Мы узнали много удивительных подробностей об истории Риги, Латвии, исторических событиях и знаменитых людях. Очень благодарны Игорю и порекомендовали бы его гостям столицы как профессионала своего дела!
14 марта 2020
Игорь показал себя интересным рассказчиком и прекрасным знатоком как истории Риги, так и Латвии в целом. Он не только рассказал нам про историю Старого города и его отдельных строений, но и посоветовал какие места посетить самостоятельно. Рекомендую Игоря в качестве гида.
10 марта 2020
Очень понравилось!
5 марта 2020
Очень благодарны Игорю за экскурсию - доступно, лаконично, объемно, много интересных фактов и вместе с тем мы успели увидеть все, чтобы проникнуться духом и атмосферой Риги. Экскурсия выстроена грамотно, несмотря на прохладную погоду, маршрут был проложен так, что мы успевали и согреться, и отдохнуть. Очень приятно было также получить ответы на интересующие нас вопросы и рекомендации на остаток дня! Рекомендую для семейных взрослых пар!
3 марта 2020
Экскурсия понравилась и взрослым и детям, несмотря на плохую погоду. Совсем не пожалели, что выбрали именно этого гида. Спасибо Игорю и Трипстеру!
3 марта 2020
Спасибо Игорю за прекрасную экскурсию!это было прекрасно!
22 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Рекомендуем всем кто планирует посетить этот прекрасный город.
22 февраля 2020
Блестящий гид! Редко встречаются по-настоящему образованные люди. Это огромное удовольствие изучать город и влюбляться в него с настоящими профессионалами своего дела!
Ещё 17 отзывов

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