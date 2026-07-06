27 отзывов оставили туристы

Лучше всего посетить Ригу с июня по август, когда погода наиболее комфортная для прогулок по городу, а дни длинные и солнечные. В это время можно насладиться атмосферой Старого города и его достопримечательностями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, но погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, хотя и холодно, Рига очаровывает рождественскими ярмарками и уютными кафе, что тоже может стать приятным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Домский собор
Ратуша
Церковь Святого Петра
Кафедральный собор святого Екаба
Церковь святого Иоанна
Дом Братства Черноголовых
Шведские ворота
Памятник Свободы
Фонтан Нимфа
Оперный театр
Православный собор Рождества Христова
Бастионная горка
Памятник Барклаю-де-Толли
Описание экскурсии
«Визитные карточки» Старого города
Гуляя по узким улочкам Старой Риги, вы услышите местные легенды и увидите все классические достопримечательности города: Домский собор, Ратушу, церковь Святого Петра с самым высоким шпилем в Латвии, католический кафедральный собор святого Екаба и церковь святого Иоанна. Кроме того, я покажу самую узкую улочку Риги, восстановленный шедевр средневековой архитектуры — дом Братства Черноголовых — и Шведские ворота, единственные сохранившиеся в системе городских укреплений.
Новая Рига
К ХIХ веку Рига вышла из тесных крепостных оков — началось строительство дорогих доходных домов, живописных парков и величественных храмов. Бывший крепостной ров стал городским каналом, местом отдыха рижан. Вы увидите основные достопримечательности Бульварного кольца: памятник Свободы, фонтан Нимфа, оперный театр, православный собор Рождества Христова, Бастионную горку и памятник Барклаю-де-Толли. В завершение я порекомендую кафе и места для самостоятельного исследования.
Организационные детали
По вашему желанию, мы можем дополнительно включить экскурсию по Домскому собору и крестовой галерее. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 489 туристов
Меня зовут Игорь. Я коренной рижанин и профессиональный гид, люблю историю и архитектуру. Начал проводить экскурсии по Риге еще в советское время и застал все изменения родного города. С радостью покажу классические места и тайные уголки латышской столицы и расскажу о них самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
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3
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Konstantin
Мы много путешествуем и побывали на десятках экскурсий по всему миру, но эта, без преувеличения, стала одной из лучших! Игорь — невероятно интеллигентный, эрудированный и увлечённый своим делом человек. Он искренне читать дальшеуменьшить
любит Ригу, превосходно знает её историю и умеет настолько интересно рассказывать, что время пролетает совершенно незаметно. Чувствуется, что перед нами гид высочайшего профессионального уровня. На любой вопрос Игорь давал точный и исчерпывающий ответ, свободно оперируя именами, датами и историческими фактами. Я сам очень люблю историю и довольно требователен к качеству экскурсионного материала, но впервые мне было абсолютно не к чему придраться — всё было безупречно. С нами была 12-летняя дочь, и что особенно приятно — она тоже с большим интересом слушала рассказы Игоря и не скучала ни минуты. Если хотите не просто увидеть Ригу, а по-настоящему понять и полюбить этот удивительный город, искренне рекомендую Игоря. Это экскурсия, которую мы будем вспоминать ещё очень долго!
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Л
Людмила
Очень рекомендую посещение Риги с такой интересной информацией
+2
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Л
Лилия
Было очень интересно, экскурсия прошла "на одном дыхании". Игорь прекрасный рассказчик
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E
Emma
Игорь провел замечательную экскурсию по Риге. Мы рекомендуем этого гида.
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Женя
Игорь обладает энциклопедическими знаниями и с радостью ими делится. Много всего узнали и посмотрели
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Л
Лада
Игорь, очень знающий, грамотный экскурсовод. Глубокие знания истории Риги. Очень понравилась экскурсия. Рекомендую 👌
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