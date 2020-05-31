27 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Старого города

Гуляя по узким улочкам Старой Риги, вы услышите местные легенды и увидите все классические достопримечательности города: Домский собор, Ратушу, церковь Святого Петра с самым высоким шпилем в Латвии, католический кафедральный собор святого Екаба и церковь святого Иоанна. Кроме того, я покажу самую узкую улочку Риги, восстановленный шедевр средневековой архитектуры — дом Братства Черноголовых — и Шведские ворота, единственные сохранившиеся в системе городских укреплений.

Новая Рига

К ХIХ веку Рига вышла из тесных крепостных оков — началось строительство дорогих доходных домов, живописных парков и величественных храмов. Бывший крепостной ров стал городским каналом, местом отдыха рижан. Вы увидите основные достопримечательности Бульварного кольца: памятник Свободы, фонтан Нимфа, оперный театр, православный собор Рождества Христова, Бастионную горку и памятник Барклаю-де-Толли. В завершение я порекомендую кафе и места для самостоятельного исследования.