27 отзывов оставили туристы

Вас ждет незабываемое путешествие по Риге, где многовековая история оживает в старинных соборах, узких улочках и площадях.Вместе мы пройдем по маршруту, включающему в себя все ключевые достопримечательности Старого города, а

также откроем для вас красоту Новой Риги. От Домского собора до Шведских ворот, от памятника Свободы до оперного театра - каждый шаг раскрывает новую страницу истории. Помимо основного маршрута, предлагается возможность дополнительно исследовать Домский собор и крестовую галерею. Завершите свой день в одном из рекомендованных кафе, чтобы сделать ваше приключение по-настоящему незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Ригу с июня по август, когда погода наиболее комфортная для прогулок по городу, а дни длинные и солнечные. В это время можно насладиться атмосферой Старого города и его достопримечательностями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, но погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, хотя и холодно, Рига очаровывает рождественскими ярмарками и уютными кафе, что тоже может стать приятным опытом.

Сейчас август — это идеальное время.