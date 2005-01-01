Уникальная экскурсия- доступна только у меня. Из центра Риги на вашей машине или рейсовом автобусе 🚌 едем к устью Даугавы (Западной Двины) - мы увидим место, где великая река, пройдя 1000 километров по России, Беларуси и Латвии впадает в Балтийское море 🌊. Прогуляемся вдоль реки. Ознакомимся с уникальной экосистемой - болотистыми лугами, пойменными лесами. Помахаем рукой входящими кораблями, рыбацким лодкам и маяку. Увидим военные фортификации царских времен. Прогуляемся по пляжу и молу, далеко уходящему в даль моря. Романтика. Особенно рекомендую для семей с детьми и влюбленных пар.
Что входит
услуги гида
Что не входит
билеты на обычный рижский автобус для туристов и гида
Начало
🚩 Brivibas pieminieklis- Памятник Свободы
Место завершения
🏁 Памятник Свободы
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.