Александр Ф. проводит ещё 6 экскурсий

Устали? Страдаете от стресса, беспокойства, эмоционального истощения? Проверено на собственном опыте - ничего не лечит лучше отдыха и медитации на лоне природы.

Причем Вы отдохнёте гораздо лучше не где-то в парке 🌳 или в пригороде, а под могучим 1000 летним дубом, у водопада в настоящем заповедном лесу 🌲, или на морском побережье с самым свежим воздухом в Латвии.