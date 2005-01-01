Александр Ф. проводит ещё 6 экскурсий

Устали? Страдаете от стресса, беспокойства, эмоционального истощения? Проверено на собственном опыте - ничего не лечит лучше отдыха и медитации на лоне природы.
Причем Вы отдохнёте гораздо лучше не где-то в парке 🌳 или в пригороде, а под могучим 1000 летним дубом, у водопада в настоящем заповедном лесу 🌲, или на морском побережье с самым свежим воздухом в Латвии.
Именно такую встречу с природой с целью восстановления и гармонизации психологического настроя Вашего организма предлагает уникальный «Медитативный Тур», предлагающий поездку в тихие уголки Латвии за 160 километров от Риги и помощь в медитации. Одновременно Вы увидите латвийское село и жизнь рыбацких поселков на берегу Балтийского моря 🌊 приводятся подробности «Медитативного Тура» :
Мы отправимся в путь рано утром, около 8-9 часов.
Сначала мы поедем на серные источники национального парка Кемери. После этого направимся к величественному В Тукумсский край к старинному дубу - только представьте - ему уже около 800 лет. Там в спокойной атмосфере будем медитировать примерно 1 час.
Проехав около 120 километров по побережью в сторону Мазирбе - старой ливской деревни Латвии, мы попадем в древнейший лес Слитере. После этого на побережье Колки - самой северной точке Курземского полуострова мы снова будем медитировать на свежем воздухе.
Таким образом, главная идея нашего тура будет исполнена - за этот день мы остановимся и будем медитировать на успокаивающие виды окрестностей в общей сложности около 3-4 часов на побережье и в древнейшем лесу.
Вернемся в Ригу тем же вечером около 9 часов.
Начало
🚩 Встречу вас в отеле
Место завершения
🏁 В вашем отеле
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.