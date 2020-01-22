Достали «шикарные» виды Старой Риги и гламурный югенд улицы Алберта? Бутики дизайнеров и рестораны авторской кухни? А вот, кому горяченького? На этой прогулке 👣 вас ждет знакомство с Московским форштадтом — историческим местом проживания русских, цыганских и еврейских рижан.
Я обожаю этот район за его колоритность и за то, что сама каждый раз открываю здесь что-то новое.
Например, совершенно необыкновенную икону или блинную,
открытую практически детьми — студентами технического университета, или магазин, торгующий советскими сувенирами.
Форштадт
Русские купцы, приезжая торговать в Ригу, селились перед Замком вместе со своими холопами. Еврейские ремесленники допускались в Замок днем, а ночью уходили в свои многодетные семьи. Ну, и цыгане, разумеется, там, где весело и лихо. Впрочем, латышей в немецкую Ригу тоже не очень-то и впускали. Так и сформировалась многонациональная община, неспокойная, но дружная.
Так и живет, как может, до сих пор. Церкви четырех конфессий и барахолка, высотка Академии наук с самым лучшим видом на город и самый классный в мире Центральный рынок. Полукриминальные обитатели и ночлежка, как образец современной архитектуры. Лабазы и картинная галлерея. Свежеотполированная набережная — рекламный проект Рижской Думы.
«Маскачка» — район с непростым характером, не всякого примет. Но примет так уж примет. Покажет купеческие особняки, за высокими заборами, староверческий храм и католическую семинарию. Нашепчет о знаменитостях, гулявших в местных трактирах. Угостит простой, незамысловатой пайкой образца советской столовки. Или выпечкой из тайной кондитерской «для своих». А какие здесь персонажи!
Поблуждаем? Без плана, без времени, без гламура... Шучу-шучу! В «Селедочке с укропчиком» расскажете мне свои впечатления о необычной Риге!
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я дизайнер, обожающий путешествия, разную еду и общение с близкими по духу людьми. Специализируюсь на том, что знаю досконально: моде и еде. Мода — специальность, еда — хобби, местами переходящее в специальность (хожу на кулинарные и винные курсы, семинары и прочие образовательные мероприятия, лично общаюсь со многими шефами в Риге). Каждая моя экскурсия, как джазовая импровизация, зависит от зрителя и моего настроения. Двух одинаковых еще не было. Знакомлю не только с архитектурой и историей, но с людьми, которые в этой истории живут. Похожих предложений стараюсь избегать. Хочу, чтобы мои темы были уникальными.
Прекрасно провели время, несмотря на ветренную погоду. Мы узнали о жизни не парадной Риги, а о буднях ее жителей, о тех, чьим трудом Рига строилась и богатела. Виктория очень интересно расказала и показала купеческую Ригу. Спасибо.
Мария
3 января 2020
Очень и очень душевная экскурсия и общение.. Я увидела новые уголки и места куда раньше не забредала, составила себе план дальнейшего пребывания, нарисовалась картинка у меня сразу.. Хотя я не первый раз в городе, узнала много нового.. И очень меня Виктория поддержала в процессе всей поездки, дала мне много подсказочек интересных)) В общем- я крайне довольна и очень рекомендую прогулку с гидом, вы не пожалеете!!
Евгения
17 декабря 2019
Спасибо Виктории за Ригу! После экскурсии влюбилась в этот город! Архитектура, история - просто потрясающе. Если вы никогда не были в Риге, то очень рекомендую взять экскурсию с Викторией.
Екатерина
7 ноября 2018
Очень понравилось, Виктория подстроилась под меня, провела по местам, лично для меня интересным. Открыла Ригу вообще с другой стороны! Потрясающе!
Ирина
3 января 2017
Вчера гуляли по Риге с замечательным гидом Викторией. Тема прогулки архитектура юнген стиля. Практически проливной дождь переходящий в снег не испортили впечатление, даже где-то усилили его, позволяя ощущать себя дамами начала 19 века гуляющими с зонтиками. Первая влюбленность в Ригу после экскурсии по старому городу переросла в начало большой дружбы после красочного и подробного описания районов и домов в юнген стиле. Город, благодаря рассказу Виктории, стал понятнее и роднее. А неповторимый вкус какао с круасанами будет согревать душу ещё долгое время. Спасибо огромное Виктории и этому замечательному городу за радушие и гостеприимство.
Анна
9 августа 2015
Виктория, огромное спасибо! Вы сделали нашу поездку в Ригу незабываемой! Помимо прекрасной прогулки с интересными историями Виктория открыла для нас множество местечек, о которых никогда не узнаешь из обычных программных экскурсий, а также дала полезные рекомендации по дальнейшему отдыху в Риге! Если вы действительно хотите узнать Ригу глазами местного жителя (очень приятного, творческого и интересного человека), то непременно рекомендую воспользоваться услугами Виктории;)
Узнать и распробовать настоящую Ригу на нетуристической прогулке по ее самым аппетитным заведениям
Я люблю Ригу. Давно и взаимно. Люблю бродить по улочкам Старой Риги. Стоять на улице Альберта в окружении югендстиля. Лежать на пляже в Юрмале. Но больше всего мне нравится сидеть в какой-нибудь уютной кафешке с чашкой кофе и невероятным пирожным (морковным, малиновым, сырным или ореховым) и разглядывать окружающую меня жизнь. Поскольку Рига — маленький город, или большая деревня, мимо проходят знаменитые артисты кино, поп-певцы и премьер-министры. Каждый со своими историями. Так и мы с вами будем сидеть у огромных окон и беседовать на различные темы, вдохновляясь влиянием истории и географии Латвии на ее кухню. Моя прогулка даст главное — вкус Риги, во всех отношениях. А Рига — очень-очень «вкусный» город.
Сбежать за пределы Старого города и проникнуться самым креативным и доброжелательным районом столицы
Можно было бы начать знакомство с моим любимым городом со Старой Риги или Домского собора, или с улицы Альберта и югендстиля. Но я выбрала для вас другое. Мы начнём с неординарного места — улицы Миера (в переводе с латышского — «мирная», «спокойная»), беспокойные жители которой, люди молодые, активные и креативные, готовые к акциям, демонстрациям и прочим революциям духа, провозгласили её творческой Республикой. Я выбрала этот район для первого знакомства с Ригой, потому что сама идея провозглашения Республики на отдельно взятой улице, согласитесь, заслуживает внимания. «Зеленый» образ жизни, стрит-арт, молодые, креативные и очень доброжелательные хозяева кафе, магазинов и мастерских — такая Рига вам точно понравится!
Все жанры и лучшие представители латвийской моды на прогулке с профессиональным дизайнером
Рига — город мастеров. С давних времен Латвия гордится своими ремесленниками: ткачами, кузнецами, стеклодувами. Море и местный янтарь, лес и дерево, поле и лен — источник вдохновения для творчества современных дизайнеров. Я расскажу вам про состояние дел в латвийской моде и покажу самые необычные шоурилы местных дизайнеров. Помогу разглядеть все жанры и стили латвийского модного авангарда. А если вы обожаете уникальные вещи, сделанные вручную, — покажу вам, где их искать.
Увидеть всё самое главное в историческом центре, узнать его секреты и прокатиться на кораблике
Старая Рига — это островок, где сосредоточены интереснейшие места города. Я предлагаю отправиться на водную прогулку и рассмотреть их под нетипичным углом. Вы поймёте, как появился памятник Свободы и когда возвели Домский собор. Полюбуетесь средневековым Рижским замком и проникнетесь духом латвийской столицы.
Когда Старый город и центр уже освоены, приятным продолжением вашего путешествия может стать прогулка по одному из самых зеленых и престижных районов Риги — Межапарку. Расположенный на берегу Кишозера, Царский лес интересен не только прекрасной природой, но и богатой историей. На экскурсии мы поговорим об усадьбах и домах латышских крестьян, об одном из первых в Российской империи городов-садов и небольшой дачной колонии, образованной людьми, сбежавшими от городского шума.
Путешествие в пространстве и времени на прогулке по местам съемок знаменитых фильмов и сказок
Вы прогуляетесь по улочкам Старой Риги и проникнетесь атмосферой этого чудесного места, ставшего в свое время съемочной площадкой для фильмов-сказок, детективов, исторических саг и мелодрам. Мы будем путешествовать в пространстве и времени, с легкостью переноситься с одного государства в другое, сделав всего несколько шагов!
История новой Риги не менее увлекательна, чем средневековое наследие Старого города. Столица Латвии стала одним из первых городов в Европе, где разработали проект бульварного кольца, который соединял центральный район с предместьями. Аллеи застраивались гостиницами и ресторанами, в особняках селились дворяне и творческая интеллигенция. Здесь жили музы русских писателей, именитые архитекторы и режиссеры, а некоторые постройки нередко задействовались в кинематографе. На экскурсии вы откроете ту сторону Риги, которая обычно остается в тени туристического внимания, хотя несомненно его заслуживает.
Узнать о еврейская общине Риги, увидеть синагогу, еврейскую школу и гетто
В начале ХХ века в Риге было построено несколько зданий по проекту известного архитектора Михаила Эйзенштейна. Но кроме него в Риге родились и жили многие выдающиеся люди еврейского происхождения — кинематографист Сергей Эйзенштейн, философ и политик Йешаяху Лейбович, Исайя Берлин, чемпион мира по шахматам Михаил Таль, фотограф Филипп Халсман. Авто-пешеходная экскурсия познакомит вас с судьбами рижских евреев и трагическими событиями времен войны.
Посетить места съёмок знаменитого телефильма и сфотографироваться в образе его героев
На улицах Риги, прямо в центре старого города снимали эпизоды советского телефильма про всеми любимого сыщика. Поэтому Бейкер-стрит, где жили Холмс и Ватсон, находится именно здесь, как и многие другие места «викторианского Лондона», узнаваемые по кадрам киноленты. Вы примерите на себя образы современников легендарного детектива или даже самого Шерлока, погуляете в самом сердце Риги, а я смогу запечатлеть вас на камеру.