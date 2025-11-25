Русские купцы, приезжая торговать в Ригу, селились перед Замком вместе со своими холопами. Еврейские ремесленники допускались в Замок днем, а ночью уходили в свои многодетные семьи. Ну, и цыгане, разумеется, там, где весело и лихо. Впрочем, латышей в немецкую Ригу тоже не очень-то и впускали. Так и сформировалась многонациональная община, неспокойная, но дружная.
Так и живет, как может, до сих пор. Церкви четырех конфессий и барахолка, высотка Академии наук с самым лучшим видом на город и самый классный в мире Центральный рынок. Полукриминальные обитатели и ночлежка, как образец современной архитектуры. Лабазы и картинная галлерея. Свежеотполированная набережная — рекламный проект Рижской Думы.
«Маскачка» — район с непростым характером, не всякого примет. Но примет так уж примет. Покажет купеческие особняки, за высокими заборами, староверческий храм и католическую семинарию. Нашепчет о знаменитостях, гулявших в местных трактирах. Угостит простой, незамысловатой пайкой образца советской столовки. Или выпечкой из тайной кондитерской «для своих». А какие здесь персонажи!
Поблуждаем? Без плана, без времени, без гламура… Шучу-шучу! В «Селедочке с укропчиком» расскажете мне свои впечатления о необычной Риге!
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центральный рынок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1425 туристов
Я дизайнер, обожающий путешествия, разную еду и общение с близкими по духу людьми. Специализируюсь на том, что знаю досконально: моде и еде. Мода — специальность, еда — хобби, местами переходящее читать дальшеуменьшить
в специальность (хожу на кулинарные и винные курсы, семинары и прочие образовательные мероприятия, лично общаюсь со многими шефами в Риге). Каждая моя экскурсия, как джазовая импровизация, зависит от зрителя и моего настроения. Двух одинаковых еще не было. Знакомлю не только с архитектурой и историей, но с людьми, которые в этой истории живут. Похожих предложений стараюсь избегать. Хочу, чтобы мои темы были уникальными.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юрий
Прекрасная и познавательная прогулка с интересной рассказчицей, массой бытовых и исторических деталей и фактов / мне было весьма любопытно увидеть и ощутить, где ПЕЛ и где ПИЛ великий Шаляпин, например/ Район Маскачка очень колоритный сам по себе, а когда тебе все расскажут и покажут дополнительно и со знанием дела - все становится еще интересней! Самые лучшие рекомендации и гиду, и экскурсии!
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Елена
Отличный гид - Виктория!!! Именно таких знаний и впечатлений хочется, чтобы запомнить город / место!!! Не сухих и скучных фактов из энциклопедий, а живого и яркого общения! Очень рекомендую Викторию как человека ищущего и живого, умного и эрудированного, тонко чувствующего клиента. На фото - дом с Бабой Ягой, мимо которого ходили и не видели ….
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Ирина
Вчера гуляли по Риге с замечательным гидом Викторией. Тема прогулки архитектура юнген стиля. Практически проливной дождь переходящий в снег не испортили впечатление, даже где-то усилили его, позволяя ощущать себя дамами читать дальшеуменьшить
начала 19 века гуляющими с зонтиками. Первая влюбленность в Ригу после экскурсии по старому городу переросла в начало большой дружбы после красочного и подробного описания районов и домов в юнген стиле. Город, благодаря рассказу Виктории, стал понятнее и роднее. А неповторимый вкус какао с круасанами будет согревать душу ещё долгое время. Спасибо огромное Виктории и этому замечательному городу за радушие и гостеприимство.
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А
Анна
Виктория, огромное спасибо! Вы сделали нашу поездку в Ригу незабываемой! Помимо прекрасной прогулки с интересными историями Виктория открыла для нас множество местечек, о которых никогда не узнаешь из обычных программных читать дальшеуменьшить
экскурсий, а также дала полезные рекомендации по дальнейшему отдыху в Риге! Если вы действительно хотите узнать Ригу глазами местного жителя (очень приятного, творческого и интересного человека), то непременно рекомендую воспользоваться услугами Виктории;)
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Мария
Очень и очень душевная экскурсия и общение. . Я увидела новые уголки и места куда раньше не забредала, составила себе план дальнейшего пребывания, нарисовалась картинка у меня сразу. . Хотя читать дальшеуменьшить
я не первый раз в городе, узнала много нового.. И очень меня Виктория поддержала в процессе всей поездки, дала мне много подсказочек интересных)) В общем- я крайне довольна и очень рекомендую прогулку с гидом, вы не пожалеете!!
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Ольга
Замечательная экскурсия и потрясающая Виктория! Мы все привыкли, что экскурсии по Риге это центр города и модерн, но эта прогулка - совершенно особенная. Другой взгляд на город, новый взгляд на историю, и все это с большим знанием дела и огромной любовью к городу. 2,5 часа пролетели незаметно. Обязательно пойдем гулять и по другим районам города с Викторией. Невероятные впечатления!
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