  1. Экскурсии

Неспокойная прогулка по Московскому форштадту

Исторический район проживания русских, цыган и евреев — для тех, кто устал от гламурной Риги

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 40 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Viktorija
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Viktorija – Гид в Риге
Достали «шикарные» виды Старой Риги и гламурный югенд улицы Алберта? Бутики дизайнеров и рестораны авторской кухни? А вот, кому горяченького? На этой прогулке 👣 вас ждет знакомство с Московским форштадтом — историческим местом проживания русских, цыганских и еврейских рижан.

Я обожаю этот район за его колоритность и за то, что сама каждый раз открываю здесь что-то новое.

Например, совершенно необыкновенную икону или блинную, открытую практически детьми — студентами технического университета, или магазин, торгующий советскими сувенирами.
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту

Форштадт

Русские купцы, приезжая торговать в Ригу, селились перед Замком вместе со своими холопами. Еврейские ремесленники допускались в Замок днем, а ночью уходили в свои многодетные семьи. Ну, и цыгане, разумеется, там, где весело и лихо. Впрочем, латышей в немецкую Ригу тоже не очень-то и впускали. Так и сформировалась многонациональная община, неспокойная, но дружная.

Так и живет, как может, до сих пор. Церкви четырех конфессий и барахолка, высотка Академии наук с самым лучшим видом на город и самый классный в мире Центральный рынок. Полукриминальные обитатели и ночлежка, как образец современной архитектуры. Лабазы и картинная галлерея. Свежеотполированная набережная — рекламный проект Рижской Думы.

«Маскачка» — район с непростым характером, не всякого примет. Но примет так уж примет. Покажет купеческие особняки, за высокими заборами, староверческий храм и католическую семинарию. Нашепчет о знаменитостях, гулявших в местных трактирах. Угостит простой, незамысловатой пайкой образца советской столовки. Или выпечкой из тайной кондитерской «для своих». А какие здесь персонажи!

Поблуждаем? Без плана, без времени, без гламура... Шучу-шучу! В «Селедочке с укропчиком» расскажете мне свои впечатления о необычной Риге!

Неспокойная прогулка по Московскому форштадту
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту
Неспокойная прогулка по Московскому форштадту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Viktorija
Viktorija
Я дизайнер, обожающий путешествия, разную еду и общение с близкими по духу людьми. Специализируюсь на том, что знаю досконально: моде и еде. Мода — специальность, еда — хобби, местами переходящее в специальность (хожу на кулинарные и винные курсы, семинары и прочие образовательные мероприятия, лично общаюсь со многими шефами в Риге). Каждая моя экскурсия, как джазовая импровизация, зависит от зрителя и моего настроения. Двух одинаковых еще не было. Знакомлю не только с архитектурой и историей, но с людьми, которые в этой истории живут. Похожих предложений стараюсь избегать. Хочу, чтобы мои темы были уникальными.
Напишите мне

6 отзывов оставили туристы

22 января 2020
Прекрасно провели время, несмотря на ветренную погоду. Мы узнали о жизни не парадной Риги, а о буднях ее жителей, о тех, чьим трудом Рига строилась и богатела. Виктория очень интересно расказала и показала купеческую Ригу. Спасибо.
3 января 2020
Очень и очень душевная экскурсия и общение.. Я увидела новые уголки и места куда раньше не забредала, составила себе план дальнейшего пребывания, нарисовалась картинка у меня сразу.. Хотя я не первый раз в городе, узнала много нового.. И очень меня Виктория поддержала в процессе всей поездки, дала мне много подсказочек интересных)) В общем- я крайне довольна и очень рекомендую прогулку с гидом, вы не пожалеете!!
17 декабря 2019
Спасибо Виктории за Ригу! После экскурсии влюбилась в этот город! Архитектура, история - просто потрясающе. Если вы никогда не были в Риге, то очень рекомендую взять экскурсию с Викторией.
7 ноября 2018
Очень понравилось, Виктория подстроилась под меня, провела по местам, лично для меня интересным. Открыла Ригу вообще с другой стороны! Потрясающе!
3 января 2017
Вчера гуляли по Риге с замечательным гидом Викторией. Тема прогулки архитектура юнген стиля. Практически проливной дождь переходящий в снег не испортили впечатление, даже где-то усилили его, позволяя ощущать себя дамами начала 19 века гуляющими с зонтиками. Первая влюбленность в Ригу после экскурсии по старому городу переросла в начало большой дружбы после красочного и подробного описания районов и домов в юнген стиле. Город, благодаря рассказу Виктории, стал понятнее и роднее. А неповторимый вкус какао с круасанами будет согревать душу ещё долгое время. Спасибо огромное Виктории и этому замечательному городу за радушие и гостеприимство.
9 августа 2015
Виктория, огромное спасибо! Вы сделали нашу поездку в Ригу незабываемой! Помимо прекрасной прогулки с интересными историями Виктория открыла для нас множество местечек, о которых никогда не узнаешь из обычных программных экскурсий, а также дала полезные рекомендации по дальнейшему отдыху в Риге! Если вы действительно хотите узнать Ригу глазами местного жителя (очень приятного, творческого и интересного человека), то непременно рекомендую воспользоваться услугами Виктории;)

Viktorija проводит ещё 3 экскурсии

Вкусные прогулки по РигеВкусные прогулки по РигеВкусные прогулки по Риге
От 53 за экскурсию
2.5 часа
143 отзыва
Узнать и распробовать настоящую Ригу на нетуристической прогулке по ее самым аппетитным заведениям
Я люблю Ригу. Давно и взаимно. Люблю бродить по улочкам Старой Риги. Стоять на улице Альберта в окружении югендстиля. Лежать на пляже в Юрмале. Но больше всего мне нравится сидеть в какой-нибудь уютной кафешке с чашкой кофе и невероятным пирожным (морковным, малиновым, сырным или ореховым) и разглядывать окружающую меня жизнь. Поскольку Рига — маленький город, или большая деревня, мимо проходят знаменитые артисты кино, поп-певцы и премьер-министры. Каждый со своими историями. Так и мы с вами будем сидеть у огромных окон и беседовать на различные темы, вдохновляясь влиянием истории и географии Латвии на ее кухню. Моя прогулка даст главное — вкус Риги, во всех отношениях. А Рига — очень-очень «вкусный» город.
Другая Рига. Республика улицы МиераДругая Рига. Республика улицы МиераДругая Рига. Республика улицы Миера
От 40 за экскурсию
1.5 часа
33 отзыва
Сбежать за пределы Старого города и проникнуться самым креативным и доброжелательным районом столицы
Можно было бы начать знакомство с моим любимым городом со Старой Риги или Домского собора, или с улицы Альберта и югендстиля. Но я выбрала для вас другое. Мы начнём с неординарного места — улицы Миера (в переводе с латышского — «мирная», «спокойная»), беспокойные жители которой, люди молодые, активные и креативные, готовые к акциям, демонстрациям и прочим революциям духа, провозгласили её творческой Республикой. Я выбрала этот район для первого знакомства с Ригой, потому что сама идея провозглашения Республики на отдельно взятой улице, согласитесь, заслуживает внимания. «Зеленый» образ жизни, стрит-арт, молодые, креативные и очень доброжелательные хозяева кафе, магазинов и мастерских — такая Рига вам точно понравится!
ПаРижский шик, или Мода по-рижскиПаРижский шик, или Мода по-рижскиПаРижский шик, или Мода по-рижски
От 65 за экскурсию
3 часа
13 отзывов
Все жанры и лучшие представители латвийской моды на прогулке с профессиональным дизайнером
Рига — город мастеров. С давних времен Латвия гордится своими ремесленниками: ткачами, кузнецами, стеклодувами. Море и местный янтарь, лес и дерево, поле и лен — источник вдохновения для творчества современных дизайнеров. Я расскажу вам про состояние дел в латвийской моде и покажу самые необычные шоурилы местных дизайнеров. Помогу разглядеть все жанры и стили латвийского модного авангарда. А если вы обожаете уникальные вещи, сделанные вручную, — покажу вам, где их искать.

Необычные маршруты по Риге

Рига с необычного ракурса — групповая прогулкаРига с необычного ракурса — групповая прогулкаРига с необычного ракурса — групповая прогулка
10 за человека
1 час
28 отзывов
Увидеть всё самое главное в историческом центре, узнать его секреты и прокатиться на кораблике
Старая Рига — это островок, где сосредоточены интереснейшие места города. Я предлагаю отправиться на водную прогулку и рассмотреть их под нетипичным углом. Вы поймёте, как появился памятник Свободы и когда возвели Домский собор. Полюбуетесь средневековым Рижским замком и проникнетесь духом латвийской столицы.
Межапарк: история Царского леса и его знаменитых обитателейМежапарк: история Царского леса и его знаменитых обитателейМежапарк: история Царского леса и его знаменитых обитателей
20 за экскурсию
1.5 часа
5 отзывов
Прогулка по самому зеленому району Риги
Когда Старый город и центр уже освоены, приятным продолжением вашего путешествия может стать прогулка по одному из самых зеленых и престижных районов Риги — Межапарку. Расположенный на берегу Кишозера, Царский лес интересен не только прекрасной природой, но и богатой историей. На экскурсии мы поговорим об усадьбах и домах латышских крестьян, об одном из первых в Российской империи городов-садов и небольшой дачной колонии, образованной людьми, сбежавшими от городского шума.
Рига — кинозвезда. Самые яркие эпизодыРига — кинозвезда. Самые яркие эпизодыРига — кинозвезда. Самые яркие эпизоды
скидка10%
€65
59 за экскурсию
2 часа
30 отзывов
Путешествие в пространстве и времени на прогулке по местам съемок знаменитых фильмов и сказок
Вы прогуляетесь по улочкам Старой Риги и проникнетесь атмосферой этого чудесного места, ставшего в свое время съемочной площадкой для фильмов-сказок, детективов, исторических саг и мелодрам. Мы будем путешествовать в пространстве и времени, с легкостью переноситься с одного государства в другое, сделав всего несколько шагов!
Бульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближеБульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближеБульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближе
20 за экскурсию
1.5 часа
1 отзыв
Прогулка по паркам и аллеям новой Риги
История новой Риги не менее увлекательна, чем средневековое наследие Старого города. Столица Латвии стала одним из первых городов в Европе, где разработали проект бульварного кольца, который соединял центральный район с предместьями. Аллеи застраивались гостиницами и ресторанами, в особняках селились дворяне и творческая интеллигенция. Здесь жили музы русских писателей, именитые архитекторы и режиссеры, а некоторые постройки нередко задействовались в кинематографе. На экскурсии вы откроете ту сторону Риги, которая обычно остается в тени туристического внимания, хотя несомненно его заслуживает.
Еврейская Рига — семейные историиЕврейская Рига — семейные историиЕврейская Рига — семейные истории
От 100 за экскурсию
4 часа
Узнать о еврейская общине Риги, увидеть синагогу, еврейскую школу и гетто
В начале ХХ века в Риге было построено несколько зданий по проекту известного архитектора Михаила Эйзенштейна. Но кроме него в Риге родились и жили многие выдающиеся люди еврейского происхождения — кинематографист Сергей Эйзенштейн, философ и политик Йешаяху Лейбович, Исайя Берлин, чемпион мира по шахматам Михаил Таль, фотограф Филипп Халсман. Авто-пешеходная экскурсия познакомит вас с судьбами рижских евреев и трагическими событиями времен войны.
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
185 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Посетить места съёмок знаменитого телефильма и сфотографироваться в образе его героев
На улицах Риги, прямо в центре старого города снимали эпизоды советского телефильма про всеми любимого сыщика. Поэтому Бейкер-стрит, где жили Холмс и Ватсон, находится именно здесь, как и многие другие места «викторианского Лондона», узнаваемые по кадрам киноленты. Вы примерите на себя образы современников легендарного детектива или даже самого Шерлока, погуляете в самом сердце Риги, а я смогу запечатлеть вас на камеру.

Выбирайте и другие экскурсии в Риге

ГастрономическиеКрыши и панорамыОбзорныеИстория и архитектураМежапаркФотосессииМосковский форштадтВечерниеГрупповыеВ другой городБауский замокНеобычные маршрутыПешкомОстров КипсалаМузеи и искусствоБалтикаВидземская ШвейцарияДомской СоборНа автомобилеВсеСтарая РигаЗамок ВенденИндивидуальныеЗа городомСо скидкойЮрмалаТрансферыРундальский дворецТурайдаНа автобусеЗамки ДаугавыВодныеНа кораблике
От40 за экскурсию
Заказать экскурсию