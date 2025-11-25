Приглашаем на экскурсию по Московскому форштадту Риги, где вас ждет знакомство с историческим местом проживания русских, цыганских и еврейских рижан.Этот район известен своей колоритностью и богатой историей, которая воплощена в

купеческих особняках, староверческом храме и католической семинарии. Откройте для себя местные трактиры, где гуляли знаменитости, и насладитесь простой, но вкусной пайкой образца советской столовки. Эта прогулка подарит вам незабываемые впечатления и позволит взглянуть на Ригу под совершенно другим углом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Форштадт

Русские купцы, приезжая торговать в Ригу, селились перед Замком вместе со своими холопами. Еврейские ремесленники допускались в Замок днем, а ночью уходили в свои многодетные семьи. Ну, и цыгане, разумеется, там, где весело и лихо. Впрочем, латышей в немецкую Ригу тоже не очень-то и впускали. Так и сформировалась многонациональная община, неспокойная, но дружная.

Так и живет, как может, до сих пор. Церкви четырех конфессий и барахолка, высотка Академии наук с самым лучшим видом на город и самый классный в мире Центральный рынок. Полукриминальные обитатели и ночлежка, как образец современной архитектуры. Лабазы и картинная галлерея. Свежеотполированная набережная — рекламный проект Рижской Думы.

«Маскачка» — район с непростым характером, не всякого примет. Но примет так уж примет. Покажет купеческие особняки, за высокими заборами, староверческий храм и католическую семинарию. Нашепчет о знаменитостях, гулявших в местных трактирах. Угостит простой, незамысловатой пайкой образца советской столовки. Или выпечкой из тайной кондитерской «для своих». А какие здесь персонажи!

Поблуждаем? Без плана, без времени, без гламура… Шучу-шучу! В «Селедочке с укропчиком» расскажете мне свои впечатления о необычной Риге!