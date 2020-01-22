Достали «шикарные» виды Старой Риги и гламурный югенд улицы Алберта? Бутики дизайнеров и рестораны авторской кухни? А вот, кому горяченького? На этой прогулке 👣 вас ждет знакомство с Московским форштадтом — историческим местом проживания русских, цыганских и еврейских рижан. Я обожаю этот район за его колоритность и за то, что сама каждый раз открываю здесь что-то новое. Например, совершенно необыкновенную икону или блинную, открытую практически детьми — студентами технического университета, или магазин, торгующий советскими сувенирами.

Форштадт

Русские купцы, приезжая торговать в Ригу, селились перед Замком вместе со своими холопами. Еврейские ремесленники допускались в Замок днем, а ночью уходили в свои многодетные семьи. Ну, и цыгане, разумеется, там, где весело и лихо. Впрочем, латышей в немецкую Ригу тоже не очень-то и впускали. Так и сформировалась многонациональная община, неспокойная, но дружная.

Так и живет, как может, до сих пор. Церкви четырех конфессий и барахолка, высотка Академии наук с самым лучшим видом на город и самый классный в мире Центральный рынок. Полукриминальные обитатели и ночлежка, как образец современной архитектуры. Лабазы и картинная галлерея. Свежеотполированная набережная — рекламный проект Рижской Думы.

«Маскачка» — район с непростым характером, не всякого примет. Но примет так уж примет. Покажет купеческие особняки, за высокими заборами, староверческий храм и католическую семинарию. Нашепчет о знаменитостях, гулявших в местных трактирах. Угостит простой, незамысловатой пайкой образца советской столовки. Или выпечкой из тайной кондитерской «для своих». А какие здесь персонажи!

Поблуждаем? Без плана, без времени, без гламура... Шучу-шучу! В «Селедочке с укропчиком» расскажете мне свои впечатления о необычной Риге!