Что вас ждет

Многоликий Кереми

Кемери является частью Юрмалы. Уникальные природные ресурсы Кемери издавна использовали в народной медицине и были известны врачам уже на рубеже XVIII — XIX веков.

В 1838 году здесь открыли первую лечебницу и начали благоустройство курорта. Кемери был одним из крупнейших курортов Российской империи.

Я расскажу почему курортный отель «Кемери» получил в народе название «Белый дворец», что стало с курортом в военное время, советские годы.

Возрождение курорта

Сегодня Кемери снова возрождается. Проведены работы по реставрации курортного парка, восстановлены аллеи, мосты через Вершупите, парковые павильоны.

Мы поднимемся на смотровую площадку водонапорной башни и полюбуемся панорамой. В парке увидим:

самый популярный источник в Латвии «Ящерка»,

павильон-ротонду «островок Любви»,

памятники основателям курорта и первым врачам курорта,

православную церковь апостолов Петра и Павла,

памятник павшим в Первую и Вторую мировые войны.

Важно знать

На прогулке пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: