Что вас ждет
Многоликий Кереми
Кемери является частью Юрмалы. Уникальные природные ресурсы Кемери издавна использовали в народной медицине и были известны врачам уже на рубеже XVIII — XIX веков.
В 1838 году здесь открыли первую лечебницу и начали благоустройство курорта. Кемери был одним из крупнейших курортов Российской империи.
Я расскажу почему курортный отель «Кемери» получил в народе название «Белый дворец», что стало с курортом в военное время, советские годы.
Возрождение курорта
Сегодня Кемери снова возрождается. Проведены работы по реставрации курортного парка, восстановлены аллеи, мосты через Вершупите, парковые павильоны.
Мы поднимемся на смотровую площадку водонапорной башни и полюбуемся панорамой. В парке увидим:
- самый популярный источник в Латвии «Ящерка»,
- павильон-ротонду «островок Любви»,
- памятники основателям курорта и первым врачам курорта,
- православную церковь апостолов Петра и Павла,
- памятник павшим в Первую и Вторую мировые войны.
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь.
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно: