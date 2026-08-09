Что вас ждет Многоликий Кереми Кемери является частью Юрмалы. Уникальные природные ресурсы Кемери издавна использовали в народной медицине и были известны врачам уже на рубеже XVIII — XIX веков. В 1838 году здесь открыли первую лечебницу и начали благоустройство курорта. Кемери был одним из крупнейших курортов Российской империи. Я расскажу почему курортный отель «Кемери» получил в народе название «Белый дворец», что стало с курортом в военное время, советские годы. Возрождение курорта Сегодня Кемери снова возрождается. Проведены работы по реставрации курортного парка, восстановлены аллеи, мосты через Вершупите, парковые павильоны. Мы поднимемся на смотровую площадку водонапорной башни и полюбуемся панорамой. В парке увидим:

самый популярный источник в Латвии «Ящерка», • павильон-ротонду «островок Любви», • памятники основателям курорта и первым врачам курорта, • православную церковь апостолов Петра и Павла, • памятник павшим в Первую и Вторую мировые войны. Важно знать На прогулке пригодится удобная одежда и обувь. В стоимость экскурсии включено:.

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

транспорт, • обед.