Кемери - курорт с историей

Мы отправимся в западную часть Юрмалы, чтобы увидеть лучший курорт Россиийской империи и всесоюзную...

Мы отправимся в западную часть Юрмалы, чтобы увидеть лучший курорт Россиийской империи и всесоюзную здравницу СССР — курорт Кемери.

Я расскажу историю здешних мест, мы заберемся на смотровую площадку водонапорной башни и полюбуемся панорамой.
Кемери - курорт с историей
Кемери - курорт с историей
Кемери - курорт с историей
Кемери - курорт с историей
Кемери - курорт с историей
Кемери - курорт с историей
Кемери - курорт с историей

Что вы увидите 🤩

  • Кемерский курортный парк
  • серный источник «Ящерица»
  • водонапорную башню
  • островок Любви с ротондой
  • памятник основателям и врачам курорта
  • церковь Святого Петра и Павла, которая, согласно легенде, построена без железных гвоздей
  • гостиницу «Кемери»
  • мостки через Вершупите.
Что вас ждет
Многоликий Кереми
Кемери является частью Юрмалы. Уникальные природные ресурсы Кемери издавна использовали в народной медицине и были известны врачам уже на рубеже XVIII — XIX веков.
В 1838 году здесь открыли первую лечебницу и начали благоустройство курорта. Кемери был одним из крупнейших курортов Российской империи.
Я расскажу почему курортный отель «Кемери» получил в народе название «Белый дворец», что стало с курортом в военное время, советские годы.
Возрождение курорта
Сегодня Кемери снова возрождается. Проведены работы по реставрации курортного парка, восстановлены аллеи, мосты через Вершупите, парковые павильоны.

Мы поднимемся на смотровую площадку водонапорной башни и полюбуемся панорамой. В парке увидим:

  • самый популярный источник в Латвии «Ящерка»,
  • павильон-ротонду «островок Любви»,
  • памятники основателям курорта и первым врачам курорта,
  • православную церковь апостолов Петра и Павла,
  • памятник павшим в Первую и Вторую мировые войны.
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • транспорт,
  • обед.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
на русском
€75

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • транспорт
  • обед.
Где начинаем и завершаем
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Завершение: по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в светлое время суток

Александра В.
Александра В.
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