Мы отправимся в западную часть Юрмалы, чтобы увидеть лучший курорт Россиийской империи и всесоюзную здравницу СССР — курорт Кемери.
Я расскажу историю здешних мест, мы заберемся на смотровую площадку водонапорной башни и полюбуемся панорамой.
Я расскажу историю здешних мест, мы заберемся на смотровую площадку водонапорной башни и полюбуемся панорамой.
Описание экскурсии
Что вас ждет Многоликий Кереми Кемери является частью Юрмалы. Уникальные природные ресурсы Кемери издавна использовали в народной медицине и были известны врачам уже на рубеже XVIII — XIX веков. В 1838 году здесь открыли первую лечебницу и начали благоустройство курорта. Кемери был одним из крупнейших курортов Российской империи. Я расскажу почему курортный отель «Кемери» получил в народе название «Белый дворец», что стало с курортом в военное время, советские годы. Возрождение курорта Сегодня Кемери снова возрождается. Проведены работы по реставрации курортного парка, восстановлены аллеи, мосты через Вершупите, парковые павильоны. Мы поднимемся на смотровую площадку водонапорной башни и полюбуемся панорамой. В парке увидим:
самый популярный источник в Латвии «Ящерка», • павильон-ротонду «островок Любви», • памятники основателям курорта и первым врачам курорта, • православную церковь апостолов Петра и Павла, • памятник павшим в Первую и Вторую мировые войны. Важно знать На прогулке пригодится удобная одежда и обувь. В стоимость экскурсии включено:.
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
транспорт, • обед.
ежедневно в светлое время суток
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кемерский курортный парк
- Серный источник «Ящерица»
- Водонапорную башню
- Островок Любви с ротондой
- Памятник основателям и врачам курорта
- Церковь Святого Петра и Павла, которая, согласно легенде, построена без железных гвоздей
- Гостиницу «Кемери»
- Мостки через Вершупите
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт,
- Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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