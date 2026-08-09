Цесисский замок - это уникальный памятник средневековой архитектуры в Латвии. Здесь решались важные вопросы войны и мира, принимались послы и улаживались внутренние дела ордена. Замок пережил Северную войну и смену владельцев, пока не стал резиденцией графов Сиверсов. Сегодня здесь можно увидеть экспозицию, посвященную истории и интерьерам замка. Это место привлекает любителей истории и архитектуры, предлагая погрузиться в атмосферу прошлого

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Цесиса - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время замок особенно красив в окружении зелени. Осенью, в октябре и ноябре, можно насладиться спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов. Зимой, с декабря по февраль, замок выглядит сказочно под снегом, но учтите, что некоторые экспозиции могут быть закрыты. Весной, в марте и апреле, природа оживает, и это отличное время для посещения, хотя погода может быть переменчивой.

Сейчас август — это идеальное время.