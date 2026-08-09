Цесисский замок - это уникальный памятник средневековой архитектуры в Латвии. Здесь решались важные вопросы войны и мира, принимались послы и улаживались внутренние дела ордена. Замок пережил Северную войну и смену владельцев, пока не стал резиденцией графов Сиверсов. Сегодня здесь можно увидеть экспозицию, посвященную истории и интерьерам замка. Это место привлекает любителей истории и архитектуры, предлагая погрузиться в атмосферу прошлого
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 📜 Историческая значимость
- 👑 Экспозиция графов Сиверсов
- 🗺️ Погружение в атмосферу средневековья
- 🎨 Восстановленный исторический облик
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Цесиса - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время замок особенно красив в окружении зелени. Осенью, в октябре и ноябре, можно насладиться спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов. Зимой, с декабря по февраль, замок выглядит сказочно под снегом, но учтите, что некоторые экспозиции могут быть закрыты. Весной, в марте и апреле, природа оживает, и это отличное время для посещения, хотя погода может быть переменчивой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Цесисский замок
Описание экскурсии
Что вас ждет Цесисский замок — один из самых известных средневековых памятников истории и архитектуры в Латвии. Цесисский замок являлся свидетелем многих важных событий в истории Ливонии. Здесь принимались послы, решались вопросы войны и мира, а также улаживались внутренние дела ордена. Время наибольшего расцвета Цесисского замка приходится на период с XV на XVI век, когда орден возглавил магистр Вальтер фон Плеттенберг (1494-1535). В начале Северной войны замок заняла русская армия. После Северной войны цесисское замковое поместье многократно меняло владельцев, в пока в 1777 году его не приобрел в свое владение граф Карл Эберхард Сиверс. Во владении графов Сиверсов замковое поместье находилось более 140 лет. После реставрации Нового замка с 2007 по 2012 годы резиденция графов Сиверсов приобрела свой прежний исторический облик и в помещениях здания размещена экспозиция истории и интерьеров «Цесис — символ истории Латвии». Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
транспорт, • билеты в музей, • обед.
ежедневно в светлое время суток
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цесисский средневекрвый замок
- Цесисский Новый замок
- Холм Риексту
- Горку Карла с бюстом Карла Густава фон Сиверса
- Парк замка
- Спасо-Преображенскую церковь
- Церковь Святого Яна
- Скульптуру «На протяжении веков»
- Площадь Рожу
- Дом Гармонии
- Майский парк
- Скульптуру «Битва с Кентавром»
- Площадь Виенибас с памятником «Узварас» (Победы)
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт,
- Билеты в музей,
- Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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