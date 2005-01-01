Tatjana B. проводит ещё 4 экскурсии

Представьте себе, что на берегу реки Рига (в переводе означает «извилистая») находилось первое поселение.

И в гавань, устроенную в самом широком и глубоком месте реки, прозванным «Рижским озером», заходили корабли, прибывшие из дальних стран. Об этом свидетельствуют археологические раскопки.

Там стояли приземистые, рубленные из сосны и ели дома, теснились амбары, мастерские ремесленников, небольшие сарайчики — целый лес 🌳 соломенных и камышовых крыш. В кузницах звенели молоты, стучали топоры плотников. В гавани разгружались суда, недавно прибывшие из дальних стран. Рядом на площади шла бойкая торговля. И повсюду звучала речь ливов, куршей, земгалов и многочисленных иноземных купцов….