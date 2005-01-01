Tatjana B. проводит ещё 4 экскурсии

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Вдоль крепостных стен Старого города.

Tatjana B.
Tatjana B. – Гид из Риги
Рига – столица ⭐️ Латвии и самый крупный город 🏙️ стран Балтии.

Его исторический центр, Старый город, занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город сохранил для потомков множество зданий, церквей и храмов, которые вы непременно должны увидеть на нашей экскурсии 🧭.

Посмотрите на главные строения Старого города и узнайте его историю 📖.

На нашей экскурсии мы перенесемся из современной Риги в старинную гавань, где происходили удивительные вещи!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €57 за экскурсию

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Вдоль крепостных стен Старого города.
Вдоль крепостных стен Старого города.
Представьте себе, что на берегу реки Рига (в переводе означает «извилистая») находилось первое поселение.
И в гавань, устроенную в самом широком и глубоком месте реки, прозванным «Рижским озером», заходили корабли, прибывшие из дальних стран. Об этом свидетельствуют археологические раскопки.
Там стояли приземистые, рубленные из сосны и ели дома, теснились амбары, мастерские ремесленников, небольшие сарайчики — целый лес 🌳 соломенных и камышовых крыш. В кузницах звенели молоты, стучали топоры плотников. В гавани разгружались суда, недавно прибывшие из дальних стран. Рядом на площади шла бойкая торговля. И повсюду звучала речь ливов, куршей, земгалов и многочисленных иноземных купцов….
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Вдоль крепостных стен Старого города.
Вдоль крепостных стен Старого города.
Вдоль крепостных стен Старого города.
Вдоль крепостных стен Старого города.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tatjana B.
Tatjana B.
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