Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ время этой экскурсии 🧭 мы посетим целый город 🏙️, основавшийся в Вильнюсе. Сегодня трудно представить, что было б, если в 1579 году не был бы основан Вильнюсский университет.
Экскурсия состоит из двух частей:
Часть I — экскурсия по впечатляющему архитектурному ансамблю Вильнюсский университета в Старом городе и подъем на колокольню (2-2, 5 ч. ).
Часть II — прогулка 👣 по Старому городу, вспоминая не только тут живших в разное время профессоров, студентов и других личностей, связанных с Университетом, но и их приключения да интересные факты жизни (1, 5-2 ч. ).
Что входит
услуги гида
Что не входит
2 евро/чел. за билеты во дворики Университета или
7 евро/чел. за билеты в дворики ВУ и подъём на колокольню.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.