Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ время этой экскурсии 🧭 мы посетим целый город 🏙️, основавшийся в Вильнюсе. Сегодня трудно представить, что было б, если в 1579 году не был бы основан Вильнюсский университет.

Экскурсия состоит из двух частей: