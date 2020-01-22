22 отзыва оставили туристы

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Вильнюс, Тракай, Каунас — три столицы

Прочувствовать суть литовской истории, культуры, архитектуры и природы за один день

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 9 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

340 за экскурсию

У этой экскурсии22 отзыва
4.95
Gintaras
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Gintaras – Гид в Вильнюсе
Вильнюс, Тракай, Каунас — три города, в которых происходила и продолжает происходить вся история 📖 Литвы.

В разные времена эти города были столицами.

Данная поездка — настоящий калейдоскоп впечатлений для тех, кто желает прочувствовать суть литовской истории 📖, культуры, архитектуры и природы за один день.

Здесь не будет фраз «посмотрите направо, посмотрите налево», я буду рассказывать живые и важные истории о Литве и ее народе, которые вы обязательно поймете и запомните.
Вильнюс, Тракай, Каунас — три столицы
Вильнюс, Тракай, Каунас — три столицы

Программа

  • Поездку мы начнём с Вильнюса, с улочек старого города. Панорама столицы откроется с замка на горе Гедиминаса — Великого князя литовского и основателя города.
  • Насладившись стройной архитектурой готики, преобладающим в городском ансамбле стилем пышного барокко и строгим ренессансом, направимся в современную часть Вильнюса. Посетим проспект Гедиминаса — официальную улицу столицы, деловой центр города – проспект Конституции. Проедем по улицам вильнюсской «Рублёвки» — парковому району Турнишкес.
  • От Вильнюса до Тракай — полчаса езды на машине. Тракай — древнейшая столица некогда великого государства, в настоящее время — небольшой уютный городок, живописно окаймленный озерами. Величественный готический замок на острове, костел Витаутаса, дворец Ужтракис — только часть достопримечательностей «литовской Венеции».
  • По пути в Каунас открывается типичный для Литвы пейзаж — холмистая местность с изумрудными лесами и голубыми глазами озер. Природа неброская, приглушенные цвета, уютное пространство…
  • Каунас — временная столица Литвы (в 1920-1939 гг. город был столицей Литовской Республики) — расстилается на стечении наших крупнейших рек — Немана и Нерис. Как и все средневековые города, Каунас начинался с крепостного замка, у самого слияния рек. Рядом с готическим замком стоит Ратуша, обязательный атрибут города. Каунасский старый город, без преувеличения, один из красивейших в Литве.

В результате вы увидите исторические, архитектурные и природные красоты трех важнейших городов Литвы, узнаете о связанных с ними событиях и поймете их значение в эволюции государства и его народа.

Организационные детали

Расходы на транспорт, топливо, парковку включены в стоимость экскурсии.

Вильнюс, Тракай, Каунас — три столицы
Вильнюс, Тракай, Каунас — три столицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Gintaras
Gintaras
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану читать вам скучных лекций и не позволю себе поверхостного пересказа туристических буклетов. Не буду злобоупотреблять многочислеными и случайными датами, исчислением квадратных и долговых метров и другим спамом, если вы того не попросите. Своей задачей на экскурсии я считаю выявление самой сути — уникальности моей страны, города, улицы, замка или костела... Вы сможете расчитывать на глубокое развитие интересующей вас темы. Моя специализация — небольшые группы (1-4 человека). Экскурсии и туры на русском языке. Для наших поездок мы будем пользоватся комфортабельным пятиместным автомобилем. До встречи в Вильнюсе.
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22 отзыва оставили туристы

22 января 2020
Gintaras прекрасный экскурсовод провёл экскурсию нашу в прекрасной атмосфере рассказав нам очень интересно о трёх городах, что мы посетили погружая нас в красоту архетектурного строения этих городов и в богатую историю трех городов и всей Литвы!!!!❤Gintaras оставил нам вкус этой экскурсии, что хочеться ещё!!!!❤
9 января 2020
Гид профессионал. Рассказ очень интересен и познавателен. Нет спешки, внимателен к экскурсантам. Впечатление очень хорошее. Спасибо.
16 декабря 2019
Замечательная и информационно насыщенная экскурсия! Gintaras великолепный гид с академическими знаниями. Маршрут построен очень удобно. Мы рады, что наше знакомство с Вильнюсом состоялось благодаря этому замечательному гиду.
28 февраля 2019
Мы благодарны Гинтарасу за увлекательное путешествие в историю Литвы, за правильно выбранный маршрут и заботу о нас, народу Литвы за доброжелательное отношение. Мы за Мир и дружбу между нашими странами !
15 января 2019
Все замечательно
5 ноября 2018
Ноябрьские выходные с подругой провели в Вильнюсе. Не были там с советских времен - 1985-1990гг. И хотя останавливались у литовских друзей - заказали экскурсию. И были правы. А все благодаря нашему гиду Гинтарасу: хорошо знает историю своего народа, влюблен в свой край - это хочет передать туристам. Продуман маршрут ( осень, темнеет рано), очень тактичен в трактовке исторических событий: только факты и ничего личного. Наша экскурсия продлилась более 10 часов, вместо 8-9 по плану. Но закончилась только тогда, когда вся программа была выполнена. Спасибо большое Гинтарасу за этот день.
3 ноября 2018
Данная экскурсия подойдет в основном тем, кто хочет прослушать рассказ об истории, а в основном - об архитектуре Вильнюса. Поэтому основное время будет проведено именно в Вильнюсе. Как мы обнаружили на второй день после экскурсии, башня Гедеминаса (основной объект в Вильнюсе) вовсе не был закрыта для посещения и оказалась очень интересной. Кроме того в Вильнюсе мы самостоятельно нашли Бастионы Крепостной стены - тоже очень рекомендуем посетить. Мы планировали на этой экскурсии в основном посетить Тракай и Каунас. В Тракае, к нашему удивлению, не был предусмотрен осмотр замка, который является фактически единственным экскурсионным объектом в Тракае. Мы выбрали самостоятельный беглый осмотр замка, отказавшись от обеда что бы не "урезать программу". Дале по этой программе у нас был Каунас. В Каунас мы приехали когда уже стемнело. Посмотрели снаружи на Замок, бегло - на Ратушную площадь и на Дом Перкунаса. После чего время экскурсии фактически подошло к концу. Пришлось нам на следующий день ехать в Каунас самостоятельно. Это оказалось очень легко и дешево (7 евро на автобусе), а главное - очень содержательно. Каунас оказался очень интересным и симпатичным городом с сохранившимся Старым городом, с пешеходными улицами и с потрясающим собором Петра и Павла, а так же с интересной церковью Преображения Господня. В Каунасе еще много чего имет смысл посмотреть, о чем всем желающим подробно рассказывают в Tourist Information в здании Ратуши. Наш гид Гинтарас является несомненным специалистом в истории, архитектуре и искусстве. Слушать его, несомненно интересно. Но данная экскурсия не заменяет самостоятельного изучения и осмотра основных достопримечательностей Вильнюса, а особенно - Тракая и Каунаса. В целом, у нас сложилось впечатление, что осмотреть все три города за один день физические невозможно.
13 октября 2018
Гинтарас из тех людей, обладающих поистине энциклопедическими знаниями о истории и Культуре своей страны, преданно ее любящий, стремящийся поделиться и своими знаниями, и своей любовью. Чудесное повествование о истории Литвы, переданное в доступной и интересной форме, помноженные на интеллигентность, тактичность и, даже, аристократичность самого Гинтараса. Олнозначно, рекомендую
27 августа 2018
25. 08. 18г. была экскурсия в Вильнюс, Тракай, Каунас. Экскурсия прошла превосходно. Гид настоящий професионал своего дела. Всем рекомендую. Особенно тем, кто любит историю или хочет узнать более подробно историю Литвы.
Светлана
17 мая 2018
Отличная экскурсия !!! Спасибо огромное, Гинтарас, за незабываемые впечатления, за то что пошли нам навстречу и построили маршрут экскурсии с учетом наших пожеланий. Гинтарас -ЭКСКУРСОВОД, любящий своё дело и глубокознающий всю историю государства Литовского... Если бы экскурсия не была ограничена по времени я думаю Гинтарас мог бы рассказывать о Литве бесконечно.... Рекомендую Всем!!!
Ещё 12 отзывов

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