22 отзыва оставили туристы

Вильнюс, Тракай и Каунас - три города, которые в разные эпохи играли ключевую роль в истории Литвы.
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в богатую историю и культуру страны, насладиться ее
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в богатую историю и культуру страны, насладиться ее
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность посетить три исторические столицы Литвы за один день
- 🏰 Впечатляющие замки и архитектурные памятники
- 🌳 Живописные природные пейзажи и озера
- 📜 Интересные исторические факты и рассказы
- 🚗 Комфортное путешествие с включенными транспортными расходами
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Вильнюсу, Тракаю и Каунасу - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но может быть прохладнее и дождливее. Зимой экскурсия возможна, но холод и короткие дни могут ограничить впечатления. Однако заснеженные пейзажи придают особое очарование городам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Замок на горе Гедиминаса
- Проспект Гедиминаса
- Проспект Конституции
- Турнишкес
- Готический замок на острове
- Костел Витаутаса
- Дворец Ужтракис
- Каунасский замок
- Ратуша
Описание экскурсии
Программа
- Поездку мы начнём с Вильнюса, с улочек старого города. Панорама столицы откроется с замка на горе Гедиминаса — Великого князя литовского и основателя города.
- Насладившись стройной архитектурой готики, преобладающим в городском ансамбле стилем пышного барокко и строгим ренессансом, направимся в современную часть Вильнюса. Посетим проспект Гедиминаса — официальную улицу столицы, деловой центр города – проспект Конституции. Проедем по улицам вильнюсской «Рублёвки» — парковому району Турнишкес.
- От Вильнюса до Тракай — полчаса езды на машине. Тракай — древнейшая столица некогда великого государства, в настоящее время — небольшой уютный городок, живописно окаймленный озерами. Величественный готический замок на острове, костел Витаутаса, дворец Ужтракис — только часть достопримечательностей «литовской Венеции».
- По пути в Каунас открывается типичный для Литвы пейзаж — холмистая местность с изумрудными лесами и голубыми глазами озер. Природа неброская, приглушенные цвета, уютное пространство…
- Каунас — временная столица Литвы (в 1920-1939 гг. город был столицей Литовской Республики) — расстилается на стечении наших крупнейших рек — Немана и Нерис. Как и все средневековые города, Каунас начинался с крепостного замка, у самого слияния рек. Рядом с готическим замком стоит Ратуша, обязательный атрибут города. Каунасский старый город, без преувеличения, один из красивейших в Литве.
В результате вы увидите исторические, архитектурные и природные красоты трех важнейших городов Литвы, узнаете о связанных с ними событиях и поймете их значение в эволюции государства и его народа.
Организационные детали
Расходы на транспорт, топливо, парковку включены в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гинтрас — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 834 туристов
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Добрый день, Гинтарас!
От всей нашей маленькой группы хотим Вас искренне, от всего сердца поблагодарить за прекрасное время, проведенное в Вашей компании. Спасибо за Понимание, за умение дозированно подать материал так,
От всей нашей маленькой группы хотим Вас искренне, от всего сердца поблагодарить за прекрасное время, проведенное в Вашей компании. Спасибо за Понимание, за умение дозированно подать материал так,
+2
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С
Потрясающе интересная экскурсия. Гинтарас - человек совершенно искренне влюбленный в свой родной город и свою стану, хорошо знающий ее историю. Это не нудный урок истории, а определенная последовательность фактов,перемежающаяся забавно
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Е
Так как это моя первая поездка в Литву, хотелось получить как можно более полное представление о городе и его жителях из уст профессионального гида.
С Гинтарасом мы осмотрели Вильнюс, Тракай и
С Гинтарасом мы осмотрели Вильнюс, Тракай и
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Е
12.10 мы посетили вместе с Гинтарасом три прекрасных города. Гинтарас - бесподобный гид. Он сделал поездку незабываемой. Во-первый, он очень эрудированный и интересный собеседник, во-вторных, Гинтарас настоящий профессионал, который любит
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Н
Ноябрьские выходные с подругой провели в Вильнюсе. Не были там с советских времен - 1985-1990гг. И хотя останавливались у литовских друзей - заказали экскурсию. И были правы. А все благодаря
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А
Данная экскурсия подойдет в основном тем, кто хочет прослушать рассказ об истории, а в основном - об архитектуре Вильнюса. Поэтому основное время будет проведено именно в Вильнюсе.
Как мы обнаружили на
Как мы обнаружили на
Гинтрас
Ответ организатора:
Я всегда с большей симпатией отношусь к своим любознательным и интеллигентным экскурсантам. Именно таким оказался автор отзыва. В отзыве упоминаешься
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Входит в следующие категории Вильнюса
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