22 отзыва оставили туристы

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Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы

Познайте душу Литвы через истории и архитектуру Вильнюса, Тракая и Каунаса в одной увлекательной экскурсии
Вильнюс, Тракай и Каунас - три города, которые в разные эпохи играли ключевую роль в истории Литвы.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в богатую историю и культуру страны, насладиться ее
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архитектурными шедеврами и природными красотами.

Начните свое путешествие с знакомства с улочками старого Вильнюса, где каждый камень хранит свою историю.

Затем отправьтесь в Тракай, чтобы исследовать величественный замок на острове и окунуться в атмосферу средневековья. Завершите свой маршрут в Каунасе, где временная столица Литвы раскроет перед вами свои секреты.

Эта экскурсия - не просто путешествие по географическим точкам, это погружение в душу Литвы, ее историю и культуру.

Организационные детали, включая транспорт и парковку, уже продуманы за вас, чтобы вы могли сосредоточиться на впечатлениях

5
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность посетить три исторические столицы Литвы за один день
  • 🏰 Впечатляющие замки и архитектурные памятники
  • 🌳 Живописные природные пейзажи и озера
  • 📜 Интересные исторические факты и рассказы
  • 🚗 Комфортное путешествие с включенными транспортными расходами

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Вильнюсу, Тракаю и Каунасу - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но может быть прохладнее и дождливее. Зимой экскурсия возможна, но холод и короткие дни могут ограничить впечатления. Однако заснеженные пейзажи придают особое очарование городам.
Сейчас август — это идеальное время.
Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы

Что можно увидеть

  • Замок на горе Гедиминаса
  • Проспект Гедиминаса
  • Проспект Конституции
  • Турнишкес
  • Готический замок на острове
  • Костел Витаутаса
  • Дворец Ужтракис
  • Каунасский замок
  • Ратуша

Описание экскурсии

Программа

  • Поездку мы начнём с Вильнюса, с улочек старого города. Панорама столицы откроется с замка на горе Гедиминаса — Великого князя литовского и основателя города.
  • Насладившись стройной архитектурой готики, преобладающим в городском ансамбле стилем пышного барокко и строгим ренессансом, направимся в современную часть Вильнюса. Посетим проспект Гедиминаса — официальную улицу столицы, деловой центр города – проспект Конституции. Проедем по улицам вильнюсской «Рублёвки» — парковому району Турнишкес.
  • От Вильнюса до Тракай — полчаса езды на машине. Тракай — древнейшая столица некогда великого государства, в настоящее время — небольшой уютный городок, живописно окаймленный озерами. Величественный готический замок на острове, костел Витаутаса, дворец Ужтракис — только часть достопримечательностей «литовской Венеции».
  • По пути в Каунас открывается типичный для Литвы пейзаж — холмистая местность с изумрудными лесами и голубыми глазами озер. Природа неброская, приглушенные цвета, уютное пространство…
  • Каунас — временная столица Литвы (в 1920-1939 гг. город был столицей Литовской Республики) — расстилается на стечении наших крупнейших рек — Немана и Нерис. Как и все средневековые города, Каунас начинался с крепостного замка, у самого слияния рек. Рядом с готическим замком стоит Ратуша, обязательный атрибут города. Каунасский старый город, без преувеличения, один из красивейших в Литве.

В результате вы увидите исторические, архитектурные и природные красоты трех важнейших городов Литвы, узнаете о связанных с ними событиях и поймете их значение в эволюции государства и его народа.

Организационные детали

Расходы на транспорт, топливо, парковку включены в стоимость экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гинтрас
Гинтрас — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 834 туристов
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану
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читать вам скучных лекций и не позволю себе поверхостного пересказа туристических буклетов. Не буду злобоупотреблять многочислеными и случайными датами, исчислением квадратных и долговых метров и другим спамом, если вы того не попросите. Своей задачей на экскурсии я считаю выявление самой сути — уникальности моей страны, города, улицы, замка или костела… Вы сможете расчитывать на глубокое развитие интересующей вас темы. Моя специализация — небольшые группы (1-4 человека). Экскурсии и туры на русском языке. Для наших поездок мы будем пользоватся комфортабельным пятиместным автомобилем. До встречи в Вильнюсе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
Добрый день, Гинтарас!
От всей нашей маленькой группы хотим Вас искренне, от всего сердца поблагодарить за прекрасное время, проведенное в Вашей компании. Спасибо за Понимание, за умение дозированно подать материал так,
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чтоб это было информативно, увлекательно (никто из нас до этого и не подозревал, насколько интересна оказалась история Литвы.) Отдельное спасибо за Доктора Айболита 😊, прям вернули в детство). Тракай и его традиционные пирожки - кибинай - прям в самое сердечко)).
Желаем Вам, Гинтарас, успехов в Вашей интересной работе, всегда хорошей солнечной погоды😁, чтоб дождь и снег не падал за воротник😊, и конечно же, здоровья!

Добрый день, Гинтарас!
Добрый день, Гинтарас!
Добрый день, Гинтарас!
Добрый день, Гинтарас!
Добрый день, Гинтарас!
Добрый день, Гинтарас!
Добрый день, Гинтарас!
Добрый день, Гинтарас!+2
Добрый день, Гинтарас!
Добрый день, Гинтарас!
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С
Потрясающе интересная экскурсия. Гинтарас - человек совершенно искренне влюбленный в свой родной город и свою стану, хорошо знающий ее историю. Это не нудный урок истории, а определенная последовательность фактов,перемежающаяся забавно
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рассказанными историями, которая раскрывает и делает понятным культуру и характер этой страны. Кроме того, он прекрасный гид для людей которые интересуются искусством. Даже для меня, как для человека далекого от темы, впервые в жизни интересно было слушать про архитектурные стили, потому что, опять- таки, это не констатация фактов, а вполне жизненное объяснение почему так. В общем, еще раз большое спасибо. Было очень интересно. Рекомендую.

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Е
Так как это моя первая поездка в Литву, хотелось получить как можно более полное представление о городе и его жителях из уст профессионального гида.

С Гинтарасом мы осмотрели Вильнюс, Тракай и
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Каунас в рамках однодневной экскурсии. Программа была плотной и насыщенной, но не показалась утомительной, так как экскурсия грамотно спланирована по времени и содержанию. Гинтарас смог представить информацию последовательно и интересно, непринужденно переходя от одной темы и исторического периода к другому.

Образование искусствоведа, эрудиция, организованность, интеллигентность, богатая речь позволяют Гинтарасу по-настоящему увлечь экскурсанта, при этом не перегружая рассказ ненужными деталями. Так же Гинтарас поддерживает беседу и на отвлеченные темы, с готовностью отвечает на интересующие вопросы.

Если вы ищете профессионального гида и хотите, чтобы ваша поездка вышла познавательной и интересной, Гинтарас - то, что Вам нужно.

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Е
12.10 мы посетили вместе с Гинтарасом три прекрасных города. Гинтарас - бесподобный гид. Он сделал поездку незабываемой. Во-первый, он очень эрудированный и интересный собеседник, во-вторных, Гинтарас настоящий профессионал, который любит
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дело, которым занимается. День пролетел незаметно. Гинтарас умеет подать материал настолько легко и непринужденно, что запоминаются многие интересные факты и не возникает ощущения перегруженности информацией. Он учитывает все пожелания, никуда не торопит и превращает экскурсию в незабываемую прогулку. Мы ездили втроем, и все трое в восторге (двое молодых людей и мама). Смело обращайтесь к Гинтарасу и вы 100% не пожалеете

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Н
Ноябрьские выходные с подругой провели в Вильнюсе. Не были там с советских времен - 1985-1990гг. И хотя останавливались у литовских друзей - заказали экскурсию. И были правы. А все благодаря
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нашему гиду Гинтарасу: хорошо знает историю своего народа, влюблен в свой край - это хочет передать туристам. Продуман маршрут (осень, темнеет рано), очень тактичен в трактовке исторических событий: только факты и ничего личного. Наша экскурсия продлилась более 10 часов, вместо 8-9 по плану. Но закончилась только тогда, когда вся программа была выполнена. Спасибо большое Гинтарасу за этот день.

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А
Данная экскурсия подойдет в основном тем, кто хочет прослушать рассказ об истории, а в основном - об архитектуре Вильнюса. Поэтому основное время будет проведено именно в Вильнюсе.
Как мы обнаружили на
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второй день после экскурсии, башня Гедеминаса (основной объект в Вильнюсе) вовсе не был закрыта для посещения и оказалась очень интересной. Кроме того в Вильнюсе мы самостоятельно нашли Бастионы Крепостной стены - тоже очень рекомендуем посетить.
Мы планировали на этой экскурсии в основном посетить Тракай и Каунас.
В Тракае, к нашему удивлению, не был предусмотрен осмотр замка, который является фактически единственным экскурсионным объектом в Тракае. Мы выбрали самостоятельный беглый осмотр замка, отказавшись от обеда что бы не "урезать программу".
Дале по этой программе у нас был Каунас.
В Каунас мы приехали когда уже стемнело. Посмотрели снаружи на Замок, бегло - на Ратушную площадь и на Дом Перкунаса. После чего время экскурсии фактически подошло к концу.
Пришлось нам на следующий день ехать в Каунас самостоятельно. Это оказалось очень легко и дешево (7 евро на автобусе), а главное - очень содержательно.
Каунас оказался очень интересным и симпатичным городом с сохранившимся Старым городом, с пешеходными улицами и с потрясающим собором Петра и Павла, а так же с интересной церковью Преображения Господня.
В Каунасе еще много чего имет смысл посмотреть, о чем всем желающим подробно рассказывают в Tourist Information в здании Ратуши.
Наш гид Гинтарас является несомненным специалистом в истории, архитектуре и искусстве. Слушать его, несомненно интересно. Но данная экскурсия не заменяет самостоятельного изучения и осмотра основных достопримечательностей Вильнюса, а особенно - Тракая и Каунаса. В целом, у нас сложилось впечатление, что осмотреть все три города за один день физические невозможно.

Гинтрас
Гинтрас
Ответ организатора:
Я всегда с большей симпатией отношусь к своим любознательным и интеллигентным экскурсантам. Именно таким оказался автор отзыва. В отзыве упоминаешься
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весь ряд объектов которых мы не осмотрели. Я к перечню таких не увиденных объектов добавил бы ещё несколько сотен. И так же сделал бы смелый вывод, что «осмотреть все три города за один день физически невозможно». Сожалею, что автор отзыва не заметил и тех двух дополнительных часов, которые гид подарил, видя интерес экскурсантов.
Но дело в том, что экскурсия рассчитана на 9 часов. Предел восприятия. И цель её не увидеть ВСЕ, а создать общее представление о трёх столицах Литвы. Редкий экскурсант, первый раз прибывший в Литву может себе позволить неделями штудировать многочисленные музеи и другие не менее интересные объекты. Мой поклон такому энтузиасту. Подавляющее же большинство ограниченно днём или двумя в короткие выходные. Именно для таких туристов гид опираясь на свой опыт создаёт маршруты охватывающие основное. И такая экскурсия имеет свою логику и последовательность. Когда она рушиться, пропадает смысловая да и любая связь. Отличающая экскурсию от нагромождения случайных фактов.
Тем не менее я рад интересу автора к моей стране. И надеюсь, что она все таки стала ближе и уютней.

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