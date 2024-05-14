1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Открыть секреты, которыми полон город, и понять, что он не то, чем кажется
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
«Увидеть ее не сложно, если мы вместе совершим пешеходную обзорную экскурсию по городу — шаг за шагом по вехам былого военного величия, от первых укреплений до могущественной цитадели в центре Европы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€254 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Люксембург - малый город
Обойти пешком сердце крохотной страны и прочувствовать его величие
«Вы познакомитесь с Люксембургом не только как со столицей герцогства, но и как с одним из эпицентров финансовой жизни Европы, куда съезжаются белые воротнички из близлежащих стран и где компании с мировым именем открывают свои офисы»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Волшебное Рождество в старой Европе - автомобильная поездка в два сказочных города
«Но главной нашей целью будет, конечно, знакомство с рождественским городом»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€345 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана14 мая 2024Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного государства с таким энтузиазмом
- ВВалерий9 апреля 2024Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и незаурядный человек. Информация была
- ООксана2 апреля 2024Это была незабываемая экскурсия. Великолепный город с очень теплой атмосферой. У нас был просто великолепный гид. Экскурсия длилась 5 часов,
- OOlga8 января 2024информативно и бодро. прекрасная экскурсия. было интерсно и взрослым и детям.
- AAlex27 августа 2023Всё было замечательно, Юлия хороший гид, у всех остались только хорошие впечатления. Могу всем только рекомендовать.
- ММарина6 августа 2023Большое спасибо Юлии за экскурсию! В Люксембурге мы были впервые, и с Юлией мы прошли по самым красивым местам города, смотровым площадкам с великолепными видами. Юлия - прекрасный рассказчик и приятный в общении человек. Нам всё понравилось!
- ММарго10 июля 2019Экскурсия с Юлией прошла отлично. Посмотрели два великолепных города . Время пролетело быстро. Города красивые, хочется вернуться
- LLarysa18 марта 2019Экскурсия очень понравилась! За один день мы увидели все основные достопримечательности Трира и Люксембурга. Несмотря на дождливую погоду Юлия все организовала так, что мы везде успели и погода практически не повлияла на нашу экскурсию. Спасибо большое, Юлия!
- XXenia17 марта 2019Остались очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люксембурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в июне 2024
Сейчас в Люксембурге в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 254 до 345. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Изучение достопримечательностей города Люксембурга нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Люксембурге много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Люксембурга на русском языке