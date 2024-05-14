Обзорные и познавательные экскурсии Люксембурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Люксембурге на русском языке, цены от €254. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Люксембургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Открыть секреты, которыми полон город, и понять, что он не то, чем кажется
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
«Увидеть ее не сложно, если мы вместе совершим пешеходную обзорную экскурсию по городу — шаг за шагом по вехам былого военного величия, от первых укреплений до могущественной цитадели в центре Европы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
254 за всё до 5 чел.
Люксембург - малый город
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Люксембург - малый город
Обойти пешком сердце крохотной страны и прочувствовать его величие
«Вы познакомитесь с Люксембургом не только как со столицей герцогства, но и как с одним из эпицентров финансовой жизни Европы, куда съезжаются белые воротнички из близлежащих стран и где компании с мировым именем открывают свои офисы»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
345 за всё до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Волшебное Рождество в старой Европе - автомобильная поездка в два сказочных города
«Но главной нашей целью будет, конечно, знакомство с рождественским городом»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
345 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    14 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного государства с таким энтузиазмом
    читать дальше

    и связностью, что каждый момент был захватывающим. Она не только рассказывала о развитии страны, но и визуализировала историю на картах и материалах, которые принесла с собой. Это добавило глубину и понимание культурного наследия Люксембурга. Мы узнали столько нового и по-настоящему вдохновились историей этого удивительного места. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет погрузиться в историю и культуру Люксембурга

    Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительногоЭта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного
  • В
    Валерий
    9 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и незаурядный человек. Информация была
    читать дальше

    очень содержательной и интересной. Маршрут проложен так, что от одной достопримечательности города до следующей мы проходили не более одной минуты и так три часа пролетели на одном дыхании. Спасибо!

    Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и
  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Люксембург - малый город
    Это была незабываемая экскурсия. Великолепный город с очень теплой атмосферой. У нас был просто великолепный гид. Экскурсия длилась 5 часов,
    читать дальше

    но это время пролетело так незаметно и так легко, что дети даже не успели устать. Юлия просто кладезь исторических знаний, узнали много интересного. Дети были просто в восторге от нее. Очень рекомендую Юлию. Надеюсь еще вернуться в Люксембург и остаться там подольше.

  • O
    Olga
    8 января 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    информативно и бодро. прекрасная экскурсия. было интерсно и взрослым и детям.
  • A
    Alex
    27 августа 2023
    Люксембург - малый город
    Всё было замечательно, Юлия хороший гид, у всех остались только хорошие впечатления. Могу всем только рекомендовать.
  • М
    Марина
    6 августа 2023
    Люксембург - малый город
    Большое спасибо Юлии за экскурсию! В Люксембурге мы были впервые, и с Юлией мы прошли по самым красивым местам города, смотровым площадкам с великолепными видами. Юлия - прекрасный рассказчик и приятный в общении человек. Нам всё понравилось!
  • М
    Марго
    10 июля 2019
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Экскурсия с Юлией прошла отлично. Посмотрели два великолепных города . Время пролетело быстро. Города красивые, хочется вернуться
  • L
    Larysa
    18 марта 2019
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Экскурсия очень понравилась! За один день мы увидели все основные достопримечательности Трира и Люксембурга. Несмотря на дождливую погоду Юлия все организовала так, что мы везде успели и погода практически не повлияла на нашу экскурсию. Спасибо большое, Юлия!
  • X
    Xenia
    17 марта 2019
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Остались очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люксембурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Люксембургу
  2. Люксембург - малый город
  3. Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в июне 2024
Сейчас в Люксембурге в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 254 до 345. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Изучение достопримечательностей города Люксембурга нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Люксембурге много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Люксембурга на русском языке
ХорошоТам