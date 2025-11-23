G Gennadiy Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге Константин проводит экскурсию очень информативно, но вместе с тем не обременительно. Вы узнаете от него много интересного о стране, поданного в легкой не академической форме. Видно, что Константин рассказывает о стране, в которой живет и работает.

И Инна Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге Мы провели,не забываемое время в Люксембурге, влюбились в эту страну и ее население. Спасибо вам большое за ваш труд! Мы искушенные путешественники которые были уже практически во всех странах Европы, Константин один из лучших гидов которых мы встречали на своем пути, он замечательный риторик, актер, историк, реставратор.

Л Люция Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге Благодарим Константина за ПОТРЯСАЮЩУЮ экскурсию!!! Мы узнали историю Трира, большое количество фактов о вещах которые нас окружают и являются неотъемлемой часть нашей жизни.

Очень необычная, эмоциональная подача материала.

Л Любовь Люксембург и Трир: легенды двух городов Замечательно провели время на экскурсии с Юлией! Очень впечатлились городом Трир - небольшим, но уникальным с точки зрения памятников истории и архитектуры. В Люксембурге мы проживали и у нас была возможность больше познакомиться с городом, как на экскурсии, так и самостоятельно (конечно, Юлия дала нам рекомендации). Большая благодарность Юлии, нашему проводнику в глубину веков, за ее знания, заинтересованность и душевность.

Мы узнали много интересного о городе, а также получили отличные рекомендации о местах, которые стоит посетить, если останется время.

Рассказ гида был очень увлекательным, слушать было действительно интересно и легко.

Экскурсия прошла чудесно! Мы узнали много интересного о городе, а также получили отличные рекомендации о местах, которые стоит посетить, если останется время. Рассказ гида был очень увлекательным, слушать было действительно интересно и легко. Прогулка прошла в комфортной и дружелюбной атмосфере, всё было организовано на высшем уровне. Спасибо за прекрасное время!

С Семен Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи Юлия очень тонко чувствует Люксембург и Трир, она прекрасный рассказчик многих удивительных историй про эти места!

A Anton Люксембург и Трир: легенды двух городов Отлично продуманный маршрут в замечательной компании милого и отзывчивого гида Юлии. Рекомендую!

А Анатолий Люксембург и Трир: легенды двух городов Юлия пунктуальный и хорошо организованный гид, подаёт информацию непринужденно и интересно. Рекомендую эту экскурсию

С Сергей Люксембург и Трир: легенды двух городов Юрия отличный гид, знает город и прекрасно организовала маршрут и всю логистику. Спасибо большое за приятное времяпрепровождение!

A Aleksandra Люксембург и Трир: легенды двух городов Это была замечательная и познавательная экскурсия! Юлии спасибо!:)

Г Галина Люксембург и Трир: легенды двух городов Отличная экскурсия! Всем рекомендую, кто попадает с коротким визитом в Люксембург! Юлия расскажет обо всех особенностях и покажет основные достопримечательности!

K Kamila Люксембург и Трир: легенды двух городов В восторге от Юлии и от экскурсии. Очень правильно составлен маршрут. Юлия очаровательная, знающая и очень интересный собеседник. Рекумендую всем и сама планирую воспользоваться знаниями и услугами Юлии в дальнейших поездках в тех краях. Огромное спасибо вам Юлия🌹💖😊

О ОЛЕГ Люксембург и Трир: легенды двух городов Очень грамотный и профессиональный экскурсовод Юлия. Было все понятно и доступно. Нам с женой даже было как то по домашнему приятно оказаться в окружении такого чуткого человека. Экскурсия понравилась. Рекомендую всем.

А Алексей Люксембург и Трир: легенды двух городов Приятная собеседница и хороший маршрут. Из минусов - страдает познавательная часть (историческая), за-то узнаёте очень много из жизни простых люксембуржцев и бельгийцев

Е Елена Люксембург и Трир: легенды двух городов Большое спасибо Юлии за проведенную экскурсию. Очень понравились виды Люксембурга.

Е Елена Люксембург и Трир: легенды двух городов Были на экскурсии я с мужем и двое наших друзей. Все мы остались довольны экскурсией и гидом Юлией. Экскурсовод забрала нас в оговоренной начальной точке маршрута вовремя. Содержание экскурсии не перегружено лишними датами, при этом всё было интересно и познавательно. Нам было приятно общаться с Юлией, она активно отвечала на наши вопросы и отзывалась на наши просьбы. Я бы сказала, что экскурсия прошла в приятной дружеской атмосфере и мы для себя узнали много нового. Рекомендуем экскурсию и экскурсовода.

Г Галина Люксембург и Трир: легенды двух городов Здравствуйте! Спасибо Юлии за интересную и познавательную экскурсию! Она нас влюбила в эти места, приедем ещё. Экскурсия прошла продуктивно, легко, 6 часов пролетели незаметно.

С Сергей Люксембург и Трир: легенды двух городов Спасибо Юлии за увлекательный день в двух новых для нас странах!

Экскурсия интересная, в эти города хочется вернуться.

С Сичкаренко Люксембург и Трир: легенды двух городов Добрый день, очень рекомендую к посещению эту экскурсию. Гуляли с гидом Юлией, все быстро, обзорно и по существу.