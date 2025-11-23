Индивидуальная
до 10 чел.
Четыре яруса великолепия в Люксембурге
Откройте для себя Люксембург с его уникальной архитектурой и богатой историей. Прогулка по многослойному городу, где каждый ярус расскажет свою историю
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Погрузитесь в атмосферу Люксембурга и Трира на индивидуальной экскурсии, где вас ждут архитектурные шедевры и исторические памятники
«В соборе Девы Люксембургской вы увидите святыни семьи Великих герцогов — усыпальницу правителей государства»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€404
€475 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
«Вы, безусловно, восхититесь красотой собора Нотр-Дам, где недавно венчался герцог Люксембургский»
Завтра в 14:00
11 дек в 12:00
€404
€475 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGennadiy23 ноября 2025Константин проводит экскурсию очень информативно, но вместе с тем не обременительно. Вы узнаете от него много интересного о стране, поданного в легкой не академической форме. Видно, что Константин рассказывает о стране, в которой живет и работает.
- ИИнна9 ноября 2025Мы искушенные путешественники которые были уже практически во всех странах Европы, Константин один из лучших гидов которых мы встречали на
- ЛЛюция16 августа 2025Благодарим Константина за ПОТРЯСАЮЩУЮ экскурсию!!! Мы узнали историю Трира, большое количество фактов о вещах которые нас окружают и являются неотъемлемой часть нашей жизни.
Очень необычная, эмоциональная подача материала.
- ЛЛюбовь22 июля 2025Замечательно провели время на экскурсии с Юлией! Очень впечатлились городом Трир - небольшим, но уникальным с точки зрения памятников истории
- CCristina13 июля 2025Экскурсия прошла чудесно!
Мы узнали много интересного о городе, а также получили отличные рекомендации о местах, которые стоит посетить, если останется
- ССемен4 февраля 2025Юлия очень тонко чувствует Люксембург и Трир, она прекрасный рассказчик многих удивительных историй про эти места!
- AAnton10 января 2024Отлично продуманный маршрут в замечательной компании милого и отзывчивого гида Юлии. Рекомендую!
- ААнатолий27 сентября 2023Юлия пунктуальный и хорошо организованный гид, подаёт информацию непринужденно и интересно. Рекомендую эту экскурсию
- ССергей19 августа 2023Юрия отличный гид, знает город и прекрасно организовала маршрут и всю логистику. Спасибо большое за приятное времяпрепровождение!
- AAleksandra19 мая 2023Это была замечательная и познавательная экскурсия! Юлии спасибо!:)
- ГГалина2 апреля 2023Отличная экскурсия! Всем рекомендую, кто попадает с коротким визитом в Люксембург! Юлия расскажет обо всех особенностях и покажет основные достопримечательности!
- KKamila12 сентября 2022В восторге от Юлии и от экскурсии. Очень правильно составлен маршрут. Юлия очаровательная, знающая и очень интересный собеседник. Рекумендую всем и сама планирую воспользоваться знаниями и услугами Юлии в дальнейших поездках в тех краях. Огромное спасибо вам Юлия🌹💖😊
- ООЛЕГ3 сентября 2022Очень грамотный и профессиональный экскурсовод Юлия. Было все понятно и доступно. Нам с женой даже было как то по домашнему приятно оказаться в окружении такого чуткого человека. Экскурсия понравилась. Рекомендую всем.
- ААлексей26 марта 2022Приятная собеседница и хороший маршрут. Из минусов - страдает познавательная часть (историческая), за-то узнаёте очень много из жизни простых люксембуржцев и бельгийцев
- ЕЕлена20 декабря 2021Большое спасибо Юлии за проведенную экскурсию. Очень понравились виды Люксембурга.
- ЕЕлена3 марта 2020Были на экскурсии я с мужем и двое наших друзей. Все мы остались довольны экскурсией и гидом Юлией. Экскурсовод забрала
- ГГалина11 января 2020Здравствуйте! Спасибо Юлии за интересную и познавательную экскурсию! Она нас влюбила в эти места, приедем ещё. Экскурсия прошла продуктивно, легко, 6 часов пролетели незаметно.
- ССергей7 января 2020Спасибо Юлии за увлекательный день в двух новых для нас странах!
Экскурсия интересная, в эти города хочется вернуться.
- ССичкаренко4 сентября 2019Добрый день, очень рекомендую к посещению эту экскурсию. Гуляли с гидом Юлией, все быстро, обзорно и по существу.
- ВВадим21 июля 2019Отличная экскурсия. Очень довольны. Спасибо Юлии
