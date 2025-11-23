Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Люксембурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Люксембурге на русском языке, цены от €200, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Четыре яруса великолепия в Люксембурге
Откройте для себя Люксембург с его уникальной архитектурой и богатой историей. Прогулка по многослойному городу, где каждый ярус расскажет свою историю
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Люксембург и Трир: легенды двух городов
На машине
5 часов
-
15%
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Погрузитесь в атмосферу Люксембурга и Трира на индивидуальной экскурсии, где вас ждут архитектурные шедевры и исторические памятники
«В соборе Девы Люксембургской вы увидите святыни семьи Великих герцогов — усыпальницу правителей государства»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€404€475 за всё до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
На машине
5 часов
-
15%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
«Вы, безусловно, восхититесь красотой собора Нотр-Дам, где недавно венчался герцог Люксембургский»
Завтра в 14:00
11 дек в 12:00
€404€475 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gennadiy
    23 ноября 2025
    Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
    Константин проводит экскурсию очень информативно, но вместе с тем не обременительно. Вы узнаете от него много интересного о стране, поданного в легкой не академической форме. Видно, что Константин рассказывает о стране, в которой живет и работает.
  • И
    Инна
    9 ноября 2025
    Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
    Мы искушенные путешественники которые были уже практически во всех странах Европы, Константин один из лучших гидов которых мы встречали на
    читать дальше

    своем пути, он замечательный риторик, актер, историк, реставратор, мы провели,не забываемое время в Люксембурге, влюбились в эту страну и ее население. Спасибо вам большое за ваш труд!

  • Л
    Люция
    16 августа 2025
    Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
    Благодарим Константина за ПОТРЯСАЮЩУЮ экскурсию!!! Мы узнали историю Трира, большое количество фактов о вещах которые нас окружают и являются неотъемлемой часть нашей жизни.
    Очень необычная, эмоциональная подача материала.
  • Л
    Любовь
    22 июля 2025
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Замечательно провели время на экскурсии с Юлией! Очень впечатлились городом Трир - небольшим, но уникальным с точки зрения памятников истории
    читать дальше

    и архитектуры. В Люксембурге мы проживали и у нас была возможность больше познакомиться с городом, как на экскурсии, так и самостоятельно (конечно, Юлия дала нам рекомендации). Большая благодарность Юлии, нашему проводнику в глубину веков, за ее знания, заинтересованность и душевность.

  • C
    Cristina
    13 июля 2025
    Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
    Экскурсия прошла чудесно!
    Мы узнали много интересного о городе, а также получили отличные рекомендации о местах, которые стоит посетить, если останется
    читать дальше

    время.
    Рассказ гида был очень увлекательным, слушать было действительно интересно и легко.
    Прогулка прошла в комфортной и дружелюбной атмосфере, всё было организовано на высшем уровне. Спасибо за прекрасное время!

  • С
    Семен
    4 февраля 2025
    Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
    Юлия очень тонко чувствует Люксембург и Трир, она прекрасный рассказчик многих удивительных историй про эти места!
  • A
    Anton
    10 января 2024
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Отлично продуманный маршрут в замечательной компании милого и отзывчивого гида Юлии. Рекомендую!
  • А
    Анатолий
    27 сентября 2023
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Юлия пунктуальный и хорошо организованный гид, подаёт информацию непринужденно и интересно. Рекомендую эту экскурсию
  • С
    Сергей
    19 августа 2023
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Юрия отличный гид, знает город и прекрасно организовала маршрут и всю логистику. Спасибо большое за приятное времяпрепровождение!
  • A
    Aleksandra
    19 мая 2023
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Это была замечательная и познавательная экскурсия! Юлии спасибо!:)
  • Г
    Галина
    2 апреля 2023
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Отличная экскурсия! Всем рекомендую, кто попадает с коротким визитом в Люксембург! Юлия расскажет обо всех особенностях и покажет основные достопримечательности!
  • K
    Kamila
    12 сентября 2022
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    В восторге от Юлии и от экскурсии. Очень правильно составлен маршрут. Юлия очаровательная, знающая и очень интересный собеседник. Рекумендую всем и сама планирую воспользоваться знаниями и услугами Юлии в дальнейших поездках в тех краях. Огромное спасибо вам Юлия🌹💖😊
  • О
    ОЛЕГ
    3 сентября 2022
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Очень грамотный и профессиональный экскурсовод Юлия. Было все понятно и доступно. Нам с женой даже было как то по домашнему приятно оказаться в окружении такого чуткого человека. Экскурсия понравилась. Рекомендую всем.
  • А
    Алексей
    26 марта 2022
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Приятная собеседница и хороший маршрут. Из минусов - страдает познавательная часть (историческая), за-то узнаёте очень много из жизни простых люксембуржцев и бельгийцев
  • Е
    Елена
    20 декабря 2021
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Большое спасибо Юлии за проведенную экскурсию. Очень понравились виды Люксембурга.
  • Е
    Елена
    3 марта 2020
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Были на экскурсии я с мужем и двое наших друзей. Все мы остались довольны экскурсией и гидом Юлией. Экскурсовод забрала
    читать дальше

    нас в оговоренной начальной точке маршрута вовремя. Содержание экскурсии не перегружено лишними датами, при этом всё было интересно и познавательно. Нам было приятно общаться с Юлией, она активно отвечала на наши вопросы и отзывалась на наши просьбы. Я бы сказала, что экскурсия прошла в приятной дружеской атмосфере и мы для себя узнали много нового. Рекомендуем экскурсию и экскурсовода.

  • Г
    Галина
    11 января 2020
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Здравствуйте! Спасибо Юлии за интересную и познавательную экскурсию! Она нас влюбила в эти места, приедем ещё. Экскурсия прошла продуктивно, легко, 6 часов пролетели незаметно.
  • С
    Сергей
    7 января 2020
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Спасибо Юлии за увлекательный день в двух новых для нас странах!
    Экскурсия интересная, в эти города хочется вернуться.
  • С
    Сичкаренко
    4 сентября 2019
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Добрый день, очень рекомендую к посещению эту экскурсию. Гуляли с гидом Юлией, все быстро, обзорно и по существу.
  • В
    Вадим
    21 июля 2019
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Отличная экскурсия. Очень довольны. Спасибо Юлии

