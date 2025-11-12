Познакомьтесь с тихой нетуристической Малайзией, где время идёт медленно, а прохожие всегда улыбаются. А ещё тут — красивые горы и аутентичная малайская деревня. Вы прикоснётесь к истории этой земли, узнаете о минангкабау, услышите миф о буйволе и рождении народа и попробуете местную кухню.

Описание экскурсии

Королевский музей Сри Менанти — величественный дворец, построенный без единого гвоздя. Вы узнаете, как жила королевская семья и почему народ минангкабау строит дома с рогами.

Прогулка по деревне. Вы почувствуете атмосферу традиционного малайского села.

Домашний обед. Зайдёте в гости к радушной семье. В меню — простая, вкусная и аутентичная еда. Будет мясо, будет вегетарианский вариант, будет чай.

Небольшой подъём на холм (по желанию). Не ради спорта, а ради видов: деревня с высоты, окутанная дымкой, звуки джунглей и лёгкий ветер.

Мы расскажем:

Кто такие минангкабау и почему власть и наследие у этого народа передаются по женской линии

Почему именно штат Негери-Сембилан стал главным хранителем культуры, которая пришла из индонезийской Суматры

Как жили малайские аристократы 100 лет назад, во что верили и что ели

Как выращивают рис, празднуют свадьбы и относятся к соседям местные жители сегодня

Почему во всех домах ступеньки обязательно нечётные

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Куала-Лумпур

10:00 — прибытие в Сри Менанти и посещение музея

11:30 — прогулка по деревне, знакомство с традиционным укладом

13:00 — домашний обед в местной семье

14:30 — небольшой подъём на холм (по желанию)

16:00–18:00 — дорога в Куала-Лумпур

Организационные детали