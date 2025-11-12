Королевский музей Сри Менанти — величественный дворец, построенный без единого гвоздя. Вы узнаете, как жила королевская семья и почему народ минангкабау строит дома с рогами.
Прогулка по деревне. Вы почувствуете атмосферу традиционного малайского села.
Домашний обед. Зайдёте в гости к радушной семье. В меню — простая, вкусная и аутентичная еда. Будет мясо, будет вегетарианский вариант, будет чай.
Небольшой подъём на холм (по желанию). Не ради спорта, а ради видов: деревня с высоты, окутанная дымкой, звуки джунглей и лёгкий ветер.
Мы расскажем:
Кто такие минангкабау и почему власть и наследие у этого народа передаются по женской линии
Почему именно штат Негери-Сембилан стал главным хранителем культуры, которая пришла из индонезийской Суматры
Как жили малайские аристократы 100 лет назад, во что верили и что ели
Как выращивают рис, празднуют свадьбы и относятся к соседям местные жители сегодня
Почему во всех домах ступеньки обязательно нечётные
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Куала-Лумпур 10:00 — прибытие в Сри Менанти и посещение музея 11:30 — прогулка по деревне, знакомство с традиционным укладом 13:00 — домашний обед в местной семье 14:30 — небольшой подъём на холм (по желанию) 16:00–18:00 — дорога в Куала-Лумпур
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автомобиле BMW, входные билеты в музей, обед (если понадобится вегетарианский вариант, скажите заранее)
Поездку можно организовать для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Екатерина — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Меня зовут Екатерина, я — основатель и руководитель клуба горных походов, зарегистрированного в Министерстве молодежи и спорта Малайзии. Мы исследовали десятки уникальных уголков страны — от труднодоступных горных троп до читать дальше
малознакомых культурных и исторических мест, спрятанных вдали от туристических маршрутов. Малайзия для меня — не просто место жительства, а дом, который я знаю и люблю в деталях: людей, традиции, природу и еду. Я рада делиться этими открытиями с путешественниками, которым интересна живая, настоящая Малайзия, а не только открытки из путеводителя. Мои поездки — это не просто экскурсии, а дружеские прогулки с вниманием к деталям, к вашему ритму и интересам. Буду рада познакомить вас c уникальной страной!