Из Куала-Лумпура - в Сри Менанти, королевское сердце Негери-Сембилан

Побывать во дворце без гвоздей и узнать культуру народа с рогами на крыше
Познакомьтесь с тихой нетуристической Малайзией, где время идёт медленно, а прохожие всегда улыбаются. А ещё тут — красивые горы и аутентичная малайская деревня.

Вы прикоснётесь к истории этой земли, узнаете о минангкабау, услышите миф о буйволе и рождении народа и попробуете местную кухню.
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Королевский музей Сри Менанти — величественный дворец, построенный без единого гвоздя. Вы узнаете, как жила королевская семья и почему народ минангкабау строит дома с рогами.

Прогулка по деревне. Вы почувствуете атмосферу традиционного малайского села.

Домашний обед. Зайдёте в гости к радушной семье. В меню — простая, вкусная и аутентичная еда. Будет мясо, будет вегетарианский вариант, будет чай.

Небольшой подъём на холм (по желанию). Не ради спорта, а ради видов: деревня с высоты, окутанная дымкой, звуки джунглей и лёгкий ветер.

Мы расскажем:

  • Кто такие минангкабау и почему власть и наследие у этого народа передаются по женской линии
  • Почему именно штат Негери-Сембилан стал главным хранителем культуры, которая пришла из индонезийской Суматры
  • Как жили малайские аристократы 100 лет назад, во что верили и что ели
  • Как выращивают рис, празднуют свадьбы и относятся к соседям местные жители сегодня
  • Почему во всех домах ступеньки обязательно нечётные

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Куала-Лумпур
10:00 — прибытие в Сри Менанти и посещение музея
11:30 — прогулка по деревне, знакомство с традиционным укладом
13:00 — домашний обед в местной семье
14:30 — небольшой подъём на холм (по желанию)
16:00–18:00 — дорога в Куала-Лумпур

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле BMW, входные билеты в музей, обед (если понадобится вегетарианский вариант, скажите заранее)
  • Поездку можно организовать для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€170
Дети до 12 лет€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Меня зовут Екатерина, я — основатель и руководитель клуба горных походов, зарегистрированного в Министерстве молодежи и спорта Малайзии. Мы исследовали десятки уникальных уголков страны — от труднодоступных горных троп до
читать дальше

малознакомых культурных и исторических мест, спрятанных вдали от туристических маршрутов. Малайзия для меня — не просто место жительства, а дом, который я знаю и люблю в деталях: людей, традиции, природу и еду. Я рада делиться этими открытиями с путешественниками, которым интересна живая, настоящая Малайзия, а не только открытки из путеводителя. Мои поездки — это не просто экскурсии, а дружеские прогулки с вниманием к деталям, к вашему ритму и интересам. Буду рада познакомить вас c уникальной страной!

