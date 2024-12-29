Личное свидание с Куала-Лумпуром

Познакомьтесь с Куала-Лумпуром на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, архитектуре и жизни местных жителей, открывая для себя мегаполис
Куала-Лумпур поражает своей динамикой и культурным разнообразием.

На этой индивидуальной экскурсии вы пройдете по историческим и современным районам, узнаете о жизни местных жителей и увидите главные достопримечательности города.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу мегаполиса и получить ответы на все интересующие вопросы. Экскурсия подходит как для новичков, так и для тех, кто уже знаком с городом
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Увидеть ключевые достопримечательности
  • 🌏 Понять культурное разнообразие
  • 🏙️ Прогуляться по историческим районам
  • 🛍️ Узнать о лучших местах для шопинга
  • 🍜 Открыть секреты местной кухни
Личное свидание с Куала-Лумпуром
Личное свидание с Куала-Лумпуром
Личное свидание с Куала-Лумпуром
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Железнодорожный вокзал
  • Национальная мечеть
  • Мердека 118
  • Дворец Султана Абдул Хамада
  • Городская ратуша
  • Национальный музей текстиля
  • Площадь Мердека
  • Часовая башня Медан Пасар
  • Пасар Сени
  • Англиканская церковь Святой Марии
  • Индуистский храм Шри Махамариамман
  • Китайские храмы Син Цзе Си Я и Гуан Ди
  • Китайский квартал
  • Башни Петронас

Описание экскурсии

Ликбез по Куала-Лумпуру: Что? Где? Когда?

Как был основан Куала-Лумпур? Каким образом в городе мирно соседствуют три культуры и религии? Что отличает современное общество Малайзии — какие привычки, особенности, любимые блюда и праздники у местных? Обо всём этом непременно поговорим на прогулке.

А ещё подскажем, куда сходить, как передвигаться по городу, как обменять валюту, куда идти за самой вкусной уличной едой и самым выгодным шопингом. В общем, постараемся дать вам максимально полную «инструкцию по применению» для Куала-Лумпура!

Маршрут прогулки

Экскурсия охватит исторические и современные районы города, его колониальную эпоху и сегодняшние дни. На нашем пути:

  • Железнодорожный вокзал
  • Национальная мечеть
  • Мердека 118 — второе по высоте здание в мире
  • Дворец Султана Абдул Хамада
  • Городская ратуша
  • Национальный музей текстиля
  • Площадь Мердека
  • Часовая башня Медан Пасар
  • Пасар Сени — старейший рынок Куала-Лумпура
  • Англиканская церковь Святой Марии
  • Индуистский храм Шри Махамариамман
  • Китайские храмы Син Цзе Си Я и Гуан Ди
  • Китайский квартал.

А кроме того, мы прокатимся на монорельсе до символа прогрессирующей Малайзии — башен Петронас.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Куала-Лумпуру, и частым гостям города

Организационные детали

  • С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно

Погода в Куала-Лумпуре круглый год +31 градус, высокая влажность, возможны осадки. Мы специально составили маршрут таким образом, чтобы как можно больше находиться в тени либо в местах, где есть кондиционеры. Рекомендуем передвигаться с покрытой головой и иметь с собой бутылочку воды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€30
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Перед национальной мечетью Масджид Негара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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3
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1
Olga
29 дек 2024
Приехали в Куала-Лумпур на два дня, проездом. Благодарим Мириам - она за минимальное время сумела рассказать об истории города и страны, показать значимые места
Приехали в Куала-Лумпур на два дня, проездом. Благодарим Мириам - она за минимальное время сумела рассказатьПриехали в Куала-Лумпур на два дня, проездом. Благодарим Мириам - она за минимальное время сумела рассказатьПриехали в Куала-Лумпур на два дня, проездом. Благодарим Мириам - она за минимальное время сумела рассказатьПриехали в Куала-Лумпур на два дня, проездом. Благодарим Мириам - она за минимальное время сумела рассказатьПриехали в Куала-Лумпур на два дня, проездом. Благодарим Мириам - она за минимальное время сумела рассказатьПриехали в Куала-Лумпур на два дня, проездом. Благодарим Мириам - она за минимальное время сумела рассказатьПриехали в Куала-Лумпур на два дня, проездом. Благодарим Мириам - она за минимальное время сумела рассказатьПриехали в Куала-Лумпур на два дня, проездом. Благодарим Мириам - она за минимальное время сумела рассказать

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