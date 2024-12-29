Куала-Лумпур поражает своей динамикой и культурным разнообразием. На этой индивидуальной экскурсии вы пройдете по историческим и современным районам, узнаете о жизни местных жителей и увидите главные достопримечательности города. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу мегаполиса и получить ответы на все интересующие вопросы. Экскурсия подходит как для новичков, так и для тех, кто уже знаком с городом

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

за 1–5 человек или €30 за человека, если вас больше

от €150 за 1–5 человек или €30 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Ликбез по Куала-Лумпуру: Что? Где? Когда?

Как был основан Куала-Лумпур? Каким образом в городе мирно соседствуют три культуры и религии? Что отличает современное общество Малайзии — какие привычки, особенности, любимые блюда и праздники у местных? Обо всём этом непременно поговорим на прогулке.

А ещё подскажем, куда сходить, как передвигаться по городу, как обменять валюту, куда идти за самой вкусной уличной едой и самым выгодным шопингом. В общем, постараемся дать вам максимально полную «инструкцию по применению» для Куала-Лумпура!

Маршрут прогулки

Экскурсия охватит исторические и современные районы города, его колониальную эпоху и сегодняшние дни. На нашем пути:

Железнодорожный вокзал

Национальная мечеть

Мердека 118 — второе по высоте здание в мире

Дворец Султана Абдул Хамада

Городская ратуша

Национальный музей текстиля

Площадь Мердека

Часовая башня Медан Пасар

Пасар Сени — старейший рынок Куала-Лумпура

Англиканская церковь Святой Марии

Индуистский храм Шри Махамариамман

Китайские храмы Син Цзе Си Я и Гуан Ди

Китайский квартал.

А кроме того, мы прокатимся на монорельсе до символа прогрессирующей Малайзии — башен Петронас.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту

Программа будет интересна и тем, кто впервые в Куала-Лумпуру, и частым гостям города

Организационные детали

С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»

Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей

Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно

Погода в Куала-Лумпуре круглый год +31 градус, высокая влажность, возможны осадки. Мы специально составили маршрут таким образом, чтобы как можно больше находиться в тени либо в местах, где есть кондиционеры. Рекомендуем передвигаться с покрытой головой и иметь с собой бутылочку воды.