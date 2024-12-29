На этой индивидуальной экскурсии вы пройдете по историческим и современным районам, узнаете о жизни местных жителей и увидите главные достопримечательности города.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу мегаполиса и получить ответы на все интересующие вопросы. Экскурсия подходит как для новичков, так и для тех, кто уже знаком с городом
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Увидеть ключевые достопримечательности
- 🌏 Понять культурное разнообразие
- 🏙️ Прогуляться по историческим районам
- 🛍️ Узнать о лучших местах для шопинга
- 🍜 Открыть секреты местной кухни
Что можно увидеть
- Железнодорожный вокзал
- Национальная мечеть
- Мердека 118
- Дворец Султана Абдул Хамада
- Городская ратуша
- Национальный музей текстиля
- Площадь Мердека
- Часовая башня Медан Пасар
- Пасар Сени
- Англиканская церковь Святой Марии
- Индуистский храм Шри Махамариамман
- Китайские храмы Син Цзе Си Я и Гуан Ди
- Китайский квартал
- Башни Петронас
Описание экскурсии
Ликбез по Куала-Лумпуру: Что? Где? Когда?
Как был основан Куала-Лумпур? Каким образом в городе мирно соседствуют три культуры и религии? Что отличает современное общество Малайзии — какие привычки, особенности, любимые блюда и праздники у местных? Обо всём этом непременно поговорим на прогулке.
А ещё подскажем, куда сходить, как передвигаться по городу, как обменять валюту, куда идти за самой вкусной уличной едой и самым выгодным шопингом. В общем, постараемся дать вам максимально полную «инструкцию по применению» для Куала-Лумпура!
Маршрут прогулки
Экскурсия охватит исторические и современные районы города, его колониальную эпоху и сегодняшние дни. На нашем пути:
- Железнодорожный вокзал
- Национальная мечеть
- Мердека 118 — второе по высоте здание в мире
- Дворец Султана Абдул Хамада
- Городская ратуша
- Национальный музей текстиля
- Площадь Мердека
- Часовая башня Медан Пасар
- Пасар Сени — старейший рынок Куала-Лумпура
- Англиканская церковь Святой Марии
- Индуистский храм Шри Махамариамман
- Китайские храмы Син Цзе Си Я и Гуан Ди
- Китайский квартал.
А кроме того, мы прокатимся на монорельсе до символа прогрессирующей Малайзии — башен Петронас.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в Куала-Лумпуру, и частым гостям города
Организационные детали
- С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно
Погода в Куала-Лумпуре круглый год +31 градус, высокая влажность, возможны осадки. Мы специально составили маршрут таким образом, чтобы как можно больше находиться в тени либо в местах, где есть кондиционеры. Рекомендуем передвигаться с покрытой головой и иметь с собой бутылочку воды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно