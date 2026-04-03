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Барные хроники Куала-Лумпура (18+)

Зал с тайной дверью, магазин игрушек и другие необычные места с лучшими коктейлями города
Между тенями колониальных фасадов и мягким светом вывесок прячется особый Куала-Лумпур — город коктейлей и секретных дверей.

За обычной кофейней может скрываться бар без вывески, а за книжным — лаунж с живой музыкой и лучшими барменами. Каждая наша остановка будет как новая глава: немного истории, немного магии, немного алкоголя.
5
3 отзыва
Барные хроники Куала-Лумпура (18+)
Барные хроники Куала-Лумпура (18+)
Барные хроники Куала-Лумпура (18+)

Описание экскурсии

Короткая прогулка по колониальной части Куала-Лумпура.

Винотека, где создают авторские настойки на основе различного алкоголя и тропических фруктов. Гости могут попробовать напитки перед заказом. Интерьер сочетает грубые материалы и тёплую, расслабленную атмосферу.

Стильный бар с дерзким характером. Когда-то переулок, где он находится, считался рискованным, а теперь здесь царит современный шарм.

Коктейльный бар, спрятанный в старом магазине игрушек.

Один из самых легендарных спикизи-баров Куала-Лумпура. Вход сюда напоминает сцену из фильма: узкий коридор, потайная дверь, затем зал в стиле опиумного притона, ведущий к основному бару, где неон встречается с тёплым светом китайских фонарей.

Бар с видом на знаковые здания города. Каждая деталь — от латунных ламп до аромата цитруса — рассказывает историю Чайнатауна.

В завершение можем поужинать в одном из нескольких заведений или стритфуд-точек, где блюда собирают в себе ключевые вкусы Юго-Восточной Азии.

Вы узнаете:

  • как колониальный Куала-Лумпур превратился из британского торгового центра в сердце современной ночной жизни
  • как традиции Азии переплелись с западной культурой в архитектуре, напитках и атмосфере
  • как барная культура отражает историю города — и почему его настоящая магия живёт не на главных улицах, а за неприметными дверями

Организационные детали

  • Ваш возраст — 18+
  • Напитки и закуски оплачиваются самостоятельно. Средняя цена коктейля — $12
  • По желанию можно заменить часть баров на заведения с кухней — гид предложит лучшие варианты
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Центрального рынка
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 186 туристов
С 2013 года я живу в этой прекрасной стране и обожаю этот город за его многогранность и контрасты. Я жил в разных странах, но Малайзия всегда была и остаётся для меня первым домом. Здесь я строю семью и карьеру, меня многое связывает с этой страной, и я с радостью поделюсь с вами её красотой и уникальной атмосферой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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А
Супер экскурсия по небанальным местам, которые я сама бы и не нашла. Было очень интересно и комфортно. Руслан супер крутой гид, очень рекомендую
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Альберт
Атмосферный, очень вкусный алко тур), Спасибо Руслану все было согласно описанию даже больше! Приятный гид и собеседник! очень советую и рекомендую. Руслан приезжай в гости устрою аналогичный тур))
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Т
Мы в восторге от посещения баров и ночной жизни столицы. Это была даже не экскурсия, а встреча хороших знакомых за коктейлями) спасибо Руслану за такое необычное приключение!
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