Между тенями колониальных фасадов и мягким светом вывесок прячется особый Куала-Лумпур — город коктейлей и секретных дверей. За обычной кофейней может скрываться бар без вывески, а за книжным — лаунж с живой музыкой и лучшими барменами. Каждая наша остановка будет как новая глава: немного истории, немного магии, немного алкоголя.

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Описание экскурсии

Короткая прогулка по колониальной части Куала-Лумпура.

Винотека, где создают авторские настойки на основе различного алкоголя и тропических фруктов. Гости могут попробовать напитки перед заказом. Интерьер сочетает грубые материалы и тёплую, расслабленную атмосферу.

Стильный бар с дерзким характером. Когда-то переулок, где он находится, считался рискованным, а теперь здесь царит современный шарм.

Коктейльный бар, спрятанный в старом магазине игрушек.

Один из самых легендарных спикизи-баров Куала-Лумпура. Вход сюда напоминает сцену из фильма: узкий коридор, потайная дверь, затем зал в стиле опиумного притона, ведущий к основному бару, где неон встречается с тёплым светом китайских фонарей.

Бар с видом на знаковые здания города. Каждая деталь — от латунных ламп до аромата цитруса — рассказывает историю Чайнатауна.

В завершение можем поужинать в одном из нескольких заведений или стритфуд-точек, где блюда собирают в себе ключевые вкусы Юго-Восточной Азии.

Вы узнаете:

как колониальный Куала-Лумпур превратился из британского торгового центра в сердце современной ночной жизни

как традиции Азии переплелись с западной культурой в архитектуре, напитках и атмосфере

как барная культура отражает историю города — и почему его настоящая магия живёт не на главных улицах, а за неприметными дверями

Организационные детали