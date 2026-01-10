Индивидуальная
до 3 чел.
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Открыть для себя места Малайзии, которые не найти в туристических справочниках
Начало: В месте вашего проживания
«Часы работы экопарка: 8:00–16:00»
Завтра в 07:30
22 янв в 07:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Гентинг Хайлендз - город развлечений
Вас ждёт увлекательное путешествие в Гентинг Хайлендз: от канатной дороги до парка аттракционов и древнего храма. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Отель
«Genting Highlands — парк аттракционов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Насладиться природой в зоне дождевых лесов в предгорьях Малайзии без толп туристов
Начало: У торгового центра KLCC
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€50 за человека
- ООльга10 января 20263 дня провели с Русланом. Экскурсия по КЛ, Мелакке, национальный парк с водопадами рядом с КЛ. Заказала пробную обзорную ещё
- VVasily7 января 2026Потрясающая экскурсия!
Спасибо гиду Руслану!
Фантастические виды! Водопад, джунгли, животные. При этом, довольно безопасно, но для людям с посредственной физической подготовкой будет
- ППавел14 ноября 2025Руслан организовал нам замечательную, нестандартную экскурсию, позволившую окунуться в мир живой природы и увидеть Малайзию, которую мало кто из туристов видел: джунгли, лианы, водопады. Впечатления зашкаливают!
- ННаталья20 октября 2025Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность и тактичность, советы и
- ААлия13 октября 2025Руслан профи своего дела. Утром рано предварительно сделал звонок, убедился что я готова. В машине было все, вода, зонты, спрей
- ВВладимир21 декабря 2024Экскурсию проводила коллега Файзуллы. Спасибо Марии за отличную работу, всё очень понравилось. Надеюсь в следующий приезд снова встретиться.
