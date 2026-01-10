читать дальше

в ноябре на трипстере- ориентировалась на отзывы, разумный ценник. Также, предпочитали семьей молодого человека, не девушку, извините, лучше водят машину. Планировали сделать небольшую экскурсию по окрестностям КЛ с ночевкой. Цены на экскурсии нам предлагали изначально заоблачные от 400 долларов за суточное сопровождение на нашу семьью, плюс проживание в отеле. Таких предложений много поступало, но мы не олигархи, нашли на Трипстере предложение от Руслана. Порадовала его клиентоориентированность- отвечал оперативно, даже в больнице мы его потревожили. Прислал программу, цену. Посоветовал дальнейший наш маршрут, с этим трудно было- хотели Борнео исследовать, но непогода в январе, к сожалению. В общем, всё как договаривались по программе, деньгам. Честный, организованный, грамотный гид. Плюс добрый, отзывчивый человек- вместе с мужем мусор в заповеднике после туристов собрали, не побрезговал с пакетом природу убрать. Респект гиду и человеку, интересно рассказал, был пунктуален, знает малайский язык, любит страну. Спасибо, от души советуем Руслана. 100 из 10 возможных! Удачи!