Развлечения в Куала-Лумпуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Пешая
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
Открыть для себя места Малайзии, которые не найти в туристических справочниках
Начало: В месте вашего проживания
«Часы работы экопарка: 8:00–16:00»
Завтра в 07:30
22 янв в 07:00
€100 за всё до 3 чел.
Гентинг Хайлендз - город развлечений
На машине
Канатная дорога
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Гентинг Хайлендз - город развлечений
Вас ждёт увлекательное путешествие в Гентинг Хайлендз: от канатной дороги до парка аттракционов и древнего храма. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Отель
«Genting Highlands — парк аттракционов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 2 чел.
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Пешая
6.5 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Насладиться природой в зоне дождевых лесов в предгорьях Малайзии без толп туристов
Начало: У торгового центра KLCC
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€50 за человека

  • О
    Ольга
    10 января 2026
    Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
    3 дня провели с Русланом. Экскурсия по КЛ, Мелакке, национальный парк с водопадами рядом с КЛ. Заказала пробную обзорную ещё
    читать дальше

    в ноябре на трипстере- ориентировалась на отзывы, разумный ценник. Также, предпочитали семьей молодого человека, не девушку, извините, лучше водят машину. Планировали сделать небольшую экскурсию по окрестностям КЛ с ночевкой. Цены на экскурсии нам предлагали изначально заоблачные от 400 долларов за суточное сопровождение на нашу семьею, плюс проживание в отеле. Таких предложений много поступало, но мы не олигархи, нашли на Трипстере предложение от Руслана. Порадовала его клиентоориентированность- отвечал оперативно, даже в больнице мы его потревожили. Прислал программу, цену. Посоветовал дальнейший наш маршрут, с этим трудно было- хотели Борнео исследовать, но непогода в январе, к сожалению. В общем, всё как договаривались по программе, деньгам. Честный, организованный, грамотный гид. Плюс добрый, отзывчивый человек- вместе с мужем мусор в заповеднике после туристов собрали, не побрезговал с пакетом природу убрать. Респект гиду и человеку, интересно рассказал, был пунктуален, знает малайский язык, любит страну. Спасибо, от души советуем Руслана. 100 из 10 возможных! Удачи!

  • V
    Vasily
    7 января 2026
    Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
    Потрясающая экскурсия!
    Спасибо гиду Руслану!
    Фантастические виды! Водопад, джунгли, животные. При этом, довольно безопасно, но для людям с посредственной физической подготовкой будет
    читать дальше

    тяжело.
    Наш 10-летний сын самостоятельно прошел весь путь, но сильно устал и рубанулся спать днем, впервые раз за несколько лет😃

    Однозначно рекомендую людям с неплохой физ. подготовкой, которые любят природу и не любят толпы туристов (в идеале стартовать рано утром, в районе 8 часов - тогда людей практически не встретите).

    Потрясающая экскурсия!
  • П
    Павел
    14 ноября 2025
    Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
    Руслан организовал нам замечательную, нестандартную экскурсию, позволившую окунуться в мир живой природы и увидеть Малайзию, которую мало кто из туристов видел: джунгли, лианы, водопады. Впечатления зашкаливают!
  • Н
    Наталья
    20 октября 2025
    Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
    Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность и тактичность, советы и
    читать дальше

    рекомендации, комфортный автомобиль и аккуратное вождение! Время пролетело мгновенно, море впечатлений и позитивных эмоций! Благодарю! Однозначно рекомендую)) Горы покоряются тем, чья душа им по росту)))

    Огромное спасибо Руслану за интересный, увлекательный рассказ, ответы на многочисленные вопросы, внимание ко всем пожеланиям, предупредительность
  • А
    Алия
    13 октября 2025
    Из Куала-Лумпура - в экопарк: хайкинг к скрытым водопадам
    Руслан профи своего дела. Утром рано предварительно сделал звонок, убедился что я готова. В машине было все, вода, зонты, спрей
    читать дальше

    от насекомых. Сама машина была комфортная. Описание тура соответствует, это был простой поход на водопады, по силам, я считаю любому. Руслан отличный рассказчик и очень много интересного рассказал про природу Малайзии.

  • В
    Владимир
    21 декабря 2024
    Гентинг Хайлендз - город развлечений
    Экскурсию проводила коллега Файзуллы. Спасибо Марии за отличную работу, всё очень понравилось. Надеюсь в следующий приезд снова встретиться.
    Экскурсию проводила коллега Файзуллы. Спасибо Марии за отличную работу, всё очень понравилось. Надеюсь в следующий приезд снова встретиться

