Мадина М. проводит ещё 5 экскурсий

Угадайте, какими жучками при отсутствии электрической лампочки можно осветить дом? Правда, люминесценция получится слабенькой, однако, индейцы некоторых диких племен и сегодня еще привязывают к пальцам своих ног этих насекомых, чтобы в ночи видеть, куда идти. Да, эти жучки — светлячки. И в их семействе светятся все: и самцы, и самочки, и личинки, и куколки, и даже отложенные светлячками яички. Эта экскурсия ⛳ так околдовывает своей красотой, что вам захочется возвращаться сюда снова и снова. Она действительно одна из самых популярных экскурсий в Куала Лумпуре и наши русскоязычные гиды, равно как и туристы, любят возвращаться сюда снова и снова. В плане экскурсии 🧭 вы заедете на холм дружелюбных серебристых обезьян, посетите дом малайзийца живущего в деревне, который с энтузиазмом покажет Вам свой быт и пустит в дом, поужинаете морепродуктами в китайском ресторане и когда стемнеет, проплывёте по реке на берегах которой и обитают светлячки. И всё это, уже включено в стоимость экскурсии! Счастливого пути!

Незабываемая река светлячков берега которой, после захода солнца, загораются миллионами крохотных огоньков, является одним из 2-ух феноменов скопления светлячков в мире.