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Малайзия - страна контрастов и культур. Узнайте, как Куала-Лумпур стал комфортной столицей, и посетите пещеры Бату с их древними легендами

Начало: От отеля в центре Куала-Лумпур или от Башен Близне...

«А также расшифруете оригинальную архитектуру Национальной мечети и сфотографируетесь с почётным караулом у Королевского дворца и полюбуетесь Китайским храмом на живописном холме»