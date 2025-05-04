Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по Куала-Лумпуру и пещерам Бату: экскурсия
Малайзия - страна контрастов и культур. Узнайте, как Куала-Лумпур стал комфортной столицей, и посетите пещеры Бату с их древними легендами
Начало: От отеля в центре Куала-Лумпур или от Башен Близне...
«А также расшифруете оригинальную архитектуру Национальной мечети и сфотографируетесь с почётным караулом у Королевского дворца и полюбуетесь Китайским храмом на живописном холме»
18 июн в 09:00
€155 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Гентинг Хайлендз - город развлечений
Вас ждёт увлекательное путешествие в Гентинг Хайлендз: от канатной дороги до парка аттракционов и древнего храма. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Отель
«Chin Swee Caves Temple — даосский храм»
Завтра в 08:00
18 июн в 08:00
€220 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Куала-Лумпуром: Чайнатаун, пещеры Бату, Гентинг
А ещё даосские храмы, индуистские легенды, буддийский ад и казино на вершине тропиков
«Храм Sin Sze Si Ya — старейший даосский храм»
17 июн в 09:30
20 июн в 09:30
€350 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра4 мая 2025Спасибо огромное Илье за разнообразную и интересную программу. Несмотря на то, что в конце экскурсии нас застал сильнейший ливень, Илья
- ВВадим1 мая 2025Очень понравилась экскурсия: погрузились в атмосферу города, отличная подача информации, все самые знаковые места, история страны и города, интересные факты, юмор, все было на высшем уровне. Спасибо, Илья, за отличное времяпрепровождение. Рекомендую данную экскурсию и гида.
- ААнастасия17 апреля 2025Все хорошо, спасибо.
- ВВладимир21 декабря 2024Экскурсию проводила коллега Файзуллы. Спасибо Марии за отличную работу, всё очень понравилось. Надеюсь в следующий приезд снова встретиться.
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2025
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 350. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Куала-Лумпура. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!