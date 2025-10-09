Мои заказы

Пещеры Бату – экскурсии в Куала-Лумпуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры Бату» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €81, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Из Куала-Лумпура - к дружелюбным лангурам и колониям светлячков
На машине
7 часов
-
10%
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Из Куала-Лумпура - к дружелюбным лангурам и колониям светлячков
Отправиться в соседний городок за новыми впечатлениями
Начало: В сквере Taman Standard Chartered
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
10 окт в 15:30
€81€90 за человека
Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия с посещением пещер Бату
На машине
На микроавтобусе
5.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Куала-Лумпуру
Индивидуальный трансфер и обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру. Опытный водитель и гид, комфортный автомобиль, топовые достопримечательности
Начало: В аэропорту Куала-Лумпур
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€205 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Куала-Лумпуру: контрасты мегаполиса
На машине
На микроавтобусе
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 12 чел.
Экскурсия по Куала-Лумпуру: контрасты мегаполиса
Куала-Лумпур - город, где история и современность живут бок о бок. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя уникальные места и культуры
Завтра в 09:00
10 окт в 09:30
от €140 за всё до 12 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Пещеры Бату»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Куала-Лумпура - к дружелюбным лангурам и колониям светлячков
  2. Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия с посещением пещер Бату
  3. Экскурсия по Куала-Лумпуру: контрасты мегаполиса
Какие места ещё посмотреть в Куала-Лумпуре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Независимости
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в октябре 2025
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Пещеры Бату" можно забронировать 3 экскурсии от 81 до 205 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Пещеры Бату», 12 ⭐ отзывов, цены от €81. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь