Найдено 3 экскурсии в категории « Пещеры Бату » в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €81, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов 10% 8 отзывов Групповая до 15 чел. Из Куала-Лумпура - к дружелюбным лангурам и колониям светлячков Отправиться в соседний городок за новыми впечатлениями Начало: В сквере Taman Standard Chartered Расписание: ежедневно в 15:30 €81 €90 за человека На машине На микроавтобусе 5.5 часов 3 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Индивидуальный трансфер и экскурсия по Куала-Лумпуру Индивидуальный трансфер и обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру. Опытный водитель и гид, комфортный автомобиль, топовые достопримечательности Начало: В аэропорту Куала-Лумпур €205 за всё до 2 чел. На машине На микроавтобусе 3.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 12 чел. Экскурсия по Куала-Лумпуру: контрасты мегаполиса Куала-Лумпур - город, где история и современность живут бок о бок. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя уникальные места и культуры от €140 за всё до 12 чел. Другие экскурсии Куала-Лумпура

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Пещеры Бату»

Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Пещеры Бату», 12 ⭐ отзывов, цены от €81. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь