Мадина М. проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия на высокогорье Камерун

Мадина М.
Мадина М. – Гид из Куала-Лумпура
Экскурсия на высокогорье Камерун
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Экскурсия на высокогорье Камерун
На высоте 1524 метров расположилось плато невероятной природной красоты. Чистейший горный воздух и мягкий прохладный климат способствуют полному расслаблению иделают это место популярным. Племена Оранг....
Асли до сих пор проживают в некоторых районах этих высокогорий. Вам выдастся редкая возможность посетить их семьи в домиках на сваях и пообщаться с этими удивительными людьми, которые считают, что городская жизнь — не для них и предпочитают оставаться жить в джунглях. Поднимаясь выше, выпобываете на чайных плантациях и узнаете различные методы производства чая, а также посетите пасеки местных пчеловодов. Плато наверху это единственное место в Малайзии, где круглый год растёт клубника, и если Вы захотите, то Вас допустят собрать себе немного прямо с грядки. Любители природы по-настоящему оценят эту увлекательную экскурсию
Что входит
  • русскоязычный гид + транспорт
Начало и место завершения
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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мадина М.
Мадина М.
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