Мадина М. проводит ещё 5 экскурсий

На высоте 1524 метров расположилось плато невероятной природной красоты. Чистейший горный воздух и мягкий прохладный климат способствуют полному расслаблению иделают это место популярным. Племена Оранг....

Асли до сих пор проживают в некоторых районах этих высокогорий. Вам выдастся редкая возможность посетить их семьи в домиках на сваях и пообщаться с этими удивительными людьми, которые считают, что городская жизнь — не для них и предпочитают оставаться жить в джунглях. Поднимаясь выше, выпобываете на чайных плантациях и узнаете различные методы производства чая, а также посетите пасеки местных пчеловодов. Плато наверху это единственное место в Малайзии, где круглый год растёт клубника, и если Вы захотите, то Вас допустят собрать себе немного прямо с грядки. Любители природы по-настоящему оценят эту увлекательную экскурсию