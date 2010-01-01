Мадина М. проводит ещё 6 экскурсий

Путраджаю можно смело назвать отражением достижений Малайзии.
Этот новый правительственный центр изначально планировалось закончить к 2010 году с населением в 350 000 чел. Строительство продвигалось значительно опережая изначальный план и уже к этому моменту город 🏙️ почти завершён и поражает посетителей своей величественностью. Искусно обрамлённые озёра с мостами невиданных дизайнов, многочисленные парки 🌳, сады и мечети оставляют на долго запоминающиеся впечатления.
Что входит
русскоязычный гид
транспорт
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.