Мадина М. проводит ещё 6 экскурсий

Путраджаю можно смело назвать отражением достижений Малайзии.

Этот новый правительственный центр изначально планировалось закончить к 2010 году с населением в 350 000 чел. Строительство продвигалось значительно опережая изначальный план и уже к этому моменту город 🏙️ почти завершён и поражает посетителей своей величественностью. Искусно обрамлённые озёра с мостами невиданных дизайнов, многочисленные парки 🌳, сады и мечети оставляют на долго запоминающиеся впечатления.