Мадина М. проводит ещё 6 экскурсий

Сегодня Малакка — это город-музей, один из красивейших во всей Малайзии. Его исторический центр находится под охраной ЮНЕСКО и входит в список Всемирного наследия. Сохранились лишь разрушенные останки форта, но теперь каждый камень — достояние истории 📖. На экскурсии 🧭 в город 🏙️ Малакка, наши профессиональные гиды в подробностях расскажут историю и проведут по старым кварталам этого исторического города так, что вы будете чувствовать как протекала река времени через эти маленькие старые улочки.