Мадина М. проводит ещё 6 экскурсий

Сегодня Малакка — это город-музей, один из красивейших во всей Малайзии. Его исторический центр находится под охраной ЮНЕСКО и входит в список Всемирного наследия. Сохранились лишь разрушенные останки форта, но теперь каждый камень — достояние истории 📖. На экскурсии 🧭 в город 🏙️ Малакка, наши профессиональные гиды в подробностях расскажут историю и проведут по старым кварталам этого исторического города так, что вы будете чувствовать как протекала река времени через эти маленькие старые улочки.
Что входит
русскоязычный гид
транспорт
Что не входит
Входные билеты в парки и на аттракционы не входят в стоимость
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.