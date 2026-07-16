Главным героем этой истории станете вы! Мы будем гулять по японскому саду в эстетике дзен и посетим один из самых впечатляющих буддийских храмов Малайзии. Я помогу вам чувствовать себя уверенно перед камерой, поймаю лучшие моменты прогулки и сохраню этот день для вас на профессиональных снимках.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Японский сад

Это место было создано по канонам японской эстетики. Каменные композиции, аккуратно подстриженные деревья, пруды с карпами кои и атмосфера полного спокойствия станут прекрасными декорациями для естественных и атмосферных кадров. При желании для съёмки можно выбрать традиционное японское кимоно.

Храм Чин Ши

Затем отправимся к одному из самых известных буддийских храмов Малайзии высоко в горах Гентинга. Вы увидите 9-этажную пагоду, 15-метровую статую Будды, священный горный источник и знаменитую экспозицию «Десять залов буддийского ада». Со смотровых площадок открываются великолепные виды на горы, часто укрытые облаками.

При необходимости я помогу вам с позированием. Кроме фотографий мы снимем короткие атмосферные видео, которые отлично подойдут для Reels или останутся красивым воспоминанием о путешествии.

Это не историческая экскурсия с большим количеством дат и фактов. Скорее дружеская прогулка, во время которой я расскажу о жизни в Малайзии, поделюсь интересными наблюдениями и помогу провести день легко и красиво.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Куала-Лумпура

10:00 — прогулка и фотосессия в японском саду

12:00 — переезд к храму Чин Ши

13:00 — обед

13:40–16:00 — прогулка и съёмка в храмовом комплексе

16:00–18:00 — возвращение обратно

Организационные детали