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Фотопутешествие в окрестностях Куала-Лумпура

Побывать в храме Чин Ши и японском саду в горах Гентинга и получить профессиональные кадры на память
Главным героем этой истории станете вы! Мы будем гулять по японскому саду в эстетике дзен и посетим один из самых впечатляющих буддийских храмов Малайзии.

Я помогу вам чувствовать себя уверенно перед камерой, поймаю лучшие моменты прогулки и сохраню этот день для вас на профессиональных снимках.
Фотопутешествие в окрестностях Куала-Лумпура
Фотопутешествие в окрестностях Куала-Лумпура
Фотопутешествие в окрестностях Куала-Лумпура

Описание фото-прогулки

Японский сад

Это место было создано по канонам японской эстетики. Каменные композиции, аккуратно подстриженные деревья, пруды с карпами кои и атмосфера полного спокойствия станут прекрасными декорациями для естественных и атмосферных кадров. При желании для съёмки можно выбрать традиционное японское кимоно.

Храм Чин Ши

Затем отправимся к одному из самых известных буддийских храмов Малайзии высоко в горах Гентинга. Вы увидите 9-этажную пагоду, 15-метровую статую Будды, священный горный источник и знаменитую экспозицию «Десять залов буддийского ада». Со смотровых площадок открываются великолепные виды на горы, часто укрытые облаками.

При необходимости я помогу вам с позированием. Кроме фотографий мы снимем короткие атмосферные видео, которые отлично подойдут для Reels или останутся красивым воспоминанием о путешествии.

Это не историческая экскурсия с большим количеством дат и фактов. Скорее дружеская прогулка, во время которой я расскажу о жизни в Малайзии, поделюсь интересными наблюдениями и помогу провести день легко и красиво.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Куала-Лумпура
10:00 — прогулка и фотосессия в японском саду
12:00 — переезд к храму Чин Ши
13:00 — обед
13:40–16:00 — прогулка и съёмка в храмовом комплексе
16:00–18:00 — возвращение обратно

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Hyundai Elantra
  • Я делаю фото на профессиональную камеру Canon, видео — на iPhone 16 Pro Max
  • Исходные фотографии в формате JPG вы получите на следующий день. Обработанные — в течение 7 дней. В среднем каждый участник получает от 25 обработанных фотографий. Видео отправлю сразу после съёмки через AirDrop или по ссылке на облачное хранилище
  • Все снимки проходят цветокоррекцию, естественную ретушь кожи, при необходимости я удаляю лишние объекты и случайных людей из кадра
  • Входные билеты, питьевая вода, аренда японского кимоно (есть женские, мужские и детские модели) входят в стоимость. Пожертвования в храме — на ваше усмотрение

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный фотограф, путешественница и эстет. С 2022 года я живу в Юго-Восточной Азии, последние годы — в Малайзии. Показываю моим клиентам нетипичные маршруты по городу, вожу в джунгли и провожу фотосессии. Без скучных исторических справок, только в дружеской атмосфере расскажу о жизни местных и экспатов в Малайзии.

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